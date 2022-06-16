«В Крыму можно делать ИТ-кластер»

Объединение ВТБ и крымского РНКБ откроет возможности для предоставления инвестиционных услуг жителям полуострова. Об этом в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ заявил глава РНКБ Михаил Якунин . Он также рассказал, что сейчас обсуждается выход кредитной организации в ЛНР и ДНР, однако решение пока не принято. По словам топ-менеджера, в период спецоперации банковская система в Крыму работает в штатном режиме: спрос на ипотеку сохраняется, несмотря на рост стоимости недвижимости до 30% по некоторым объектам. По льготной ипотеке для ИТ-специалистов в банк поступило уже порядка 100 заявок и у полуострова есть потенциал стать целым технологическим кластером, полагает Михаил Якунин.

Банковское объединение

— Как работает банковская система в Крыму в период спецоперации?

— Система работает в штатном режиме . Мы наблюдали определенную активность в начале специальной военной операции, но теперь уже всё спокойно. В первый день крымчане снимали наличные, а потом, на второй-третий день, все принесли обратно . Был интерес и к доллару , но он уже исчерпался полностью . Продолжаем работать, весь спектр финансовых услуг предоставляем.

— В мае замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сделка по объединению банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ может быть завершена до конца 2022 года. Как присоединение может отразиться на планах по развитию бизнеса РНКБ?

— Исторически РНКБ входил в состав ВТБ . Но в силу определенных причин понятно, что акции банка были переданы правительству РФ. Так что сейчас фактически возвращается в группу ВТБ . И, конечно, мы видим большой потенциал объединения. Например, синергия с ВТБ позволит предоставлять инвестиционные услуги в Крыму, финансировать крупные проекты как в жилищном строительстве, так и в строительстве отелей, инфраструктуры.

Что касается стратегии развития банка в дальнейшем, то банк остается как отдельное юридическое лицо с сохранением бренда РНКБ . Этот бренд стал известен не только в Крыму, но и широко за пределами полуострова. Он имеет своих поклонников, и, конечно, мы планируем дальше активно развивать и предлагать современные цифровые услуги жителям Крыма . А также всем, кто хочет воспользоваться нашими услугами на территории всей России.

— Вы уже вышли в Краснодарский край. Рассматривает ли РНКБ возможность выходить за пределы Крыма и Краснодарского края, в том числе работать на территории освобожденных республик ЛНР и ДНР?

— Этот вопрос находится на стороне акционера. Следовательно, акционер примет соответствующее решение. Я знаю, что такого рода обсуждения сейчас идут в правительстве. Но пока мы не видели решения .

— Крупные российские банки, например ПСБ, весной 2022 года заявили о начале работы в Крыму. Ощущаете ли вы конкуренцию с их стороны?

— Как ни странно, мы работаем в конкурентной среде с первого дня . Во-первых, в Крыму присутствует несколько достаточно крупных банков. Во-вторых, наши продукты предлагаются и в Краснодарском крае, и в некоторых других регионах, и они пользуются спросом. Мы видим рост нашего кредитного портфеля и за пределами полуострова. Более того, есть банки, которые предоставляют услуги дистанционно. Например, недавно один банк с континента обзвонил всех наших сотрудников с предложением своих услуг. Таким образом, мы всё время чувствуем конкуренцию. И, на мой взгляд, это хорошо: чем больше банков, тем более качественным будет продукт или услуга. Более того, мы рады, что люди смогут сравнить и оценить качество наших услуг: например, в Краснодаре нас оценивают выше, чем в Крыму, потому что им есть с чем сравнивать.

Потенциал ИТ-кластера

— Видите ли вы спрос на ипотеку на новостройки после изменения условия льготной программы — сейчас она выдается под 9%?

— Конечно, на рынке недвижимости в первые дни произошел шок: некоторые застройщики приостановили продажи, некоторые сильно подняли цены . Но неопределенность уже прошла. Все понимают, что бизнес продолжается, финансировать строительство надо, продавать необходимо. В принципе все вернули объемы продаж. Количество предложений недвижимости вернулось к показателю января этого года. Да, цена подросла по некоторым объектам недвижимости в Крыму до 30%. По другим, наоборот, делаются акции. Также клиент стал более требовательным. Естественно, если проект качественный, то цена растет. Что касается объемов выдачи льготной ипотеки: благодаря тому, что условия пришли к 9%, спрос вернулся . Но, конечно, сейчас объем заявок меньше.

— Можно ли сравнивать в Крыму спрос на недвижимость в абсолютных цифрах по сравнению с 2020–2021 годами?

— Как я уже сказал, поначалу предложение полностью пропало с рынка: никто не понимал, как устанавливать цену . Некоторые пытались пересчитать по курсу доллара 120, некоторые по курсу 200. Кроме того, сейчас есть определенные трудности с логистикой, в том числе закрытые аэропорты в Крыму .

Но у нас есть и дистанционные продажи. Есть и дистанционная ипотека. Мы можем из региона, например Тюмени, практически полностью дистанционно выдать ипотеку без приезда в Крым. И некоторые это рассматривают как хороший способ инвестирования сейчас, в наше турбулентное время. Тем более что цены по сравнению с другими регионами черноморского побережья очень привлекательные и хорошие . Я думаю, что как только восстановится нормальное транспортное сообщение, мы увидим большой всплеск .

— Видите ли вы спрос на ипотеку для ИТ-специалистов в Крыму? Сколько заявок уже принято и сколько кредитов выдано?

— С первого дня мы активно включились в эту программу. У нас сейчас около 100 заявок по льготной ипотеке . Мы вообще считаем, что в Крыму можно делать ИТ-кластер . Здесь прекрасная погода, прекрасные условия, климат, виды, горы, море . Я думаю, что айтишникам будет замечательно творить в таких условиях .

Я знаю, что сейчас есть в реализации такие проекты ИТ-кластеров как в Севастополе, так и в Крыму . Некоторые компании перевозят сейчас своих ИТ-специалистов в Крым. Некоторые это делают на временной основе, некоторые — на постоянной. Открываются просто ИТ-компании, которые оказывают услуги не только в РФ, но и за рубежом.

— Многие банки в марте–апреле приостановили выдачи потребкредитов из-за неопределенности и потенциальных рисков. Возобновились ли выдачи займов в Крыму, восстанавливается ли спрос?