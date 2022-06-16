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На круги спроса: банки стали выдавать больше потребкредитов

Сохранится ли этот тренд в дальнейшем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сектор розничного кредитования в России восстанавливается, заявили «Известиям» в крупных российских банках. В мае они выдали больше потребительских займов: рост колебался в диапазоне 13–208% в зависимости от организации. Число кредитов на авто выросло в пределах 57–70%. В банках ожидают, что в июне со снижением ключевой ставки и началом сезона отпусков интерес к банковским продуктам продолжит расти. По оценкам экспертов, говорить о восстановлении показателей до уровня января–февраля пока преждевременно, а до прошлогодних значений и вовсе не приходится.

Восстановительный тренд

Рост розничного портфеля виден по всем кредитным продуктам, рассказали «Известиям» в Совкомбанке. В секторе потребкредитов в мае по сравнению с апрелем объем выдач увеличился на 13%, в штуках — на 5%, а в годовом выражении — на 11 и 7% соответственно, уточнили в организации. Там добавили, что средняя сумма и срок таких займов незначительно выросли. Ситуация на рынке достаточно быстро стабилизируется, постепенно начинает реализовываться отложенный спрос на кредитование, подтвердили в Почта Банке: в мае выдачи потребзаймов увеличились по сравнению с апрелем на 20%.

На круги спроса
кредит потребительский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— В мае зафиксирован рост спроса и выдач потребительских кредитов на 50% относительно показателей апреля. В июне динамика будет схожей, так как ставки снижаются достаточно быстро, что делает кредиты доступнее и привлекательнее. Также начинается период отпусков, а на это клиенты часто берут кредиты, — подчеркнули в «Санкт-Петербурге».

Значительный прирост в мае показали потребкредиты, сообщили и в крымском РНКБ: выдачи по сравнению с апрелем увеличились на 50%, а по первым показателям июня уже наблюдается рост на 7% к маю. В «Зените» зафиксировали увеличение выдач таких ссуд на 64%, а среднего чека — на 10%. Количество выданных займов в УБРиР в мае выросло на 208% по сравнению с апрелем, рассказали в организации.

Автомобильное кредитование показывает аналогичный потребительскому тренд. Так, в мае в сегменте автозаймов объем выдачи на 57% превысил результат апреля, составив более 6,8 млрд рублей, а в натуральном эквиваленте — почти на 59%, достигнув 5,4 тыс. штук, сообщили в Совкомбанке. Там добавили: средний чек возрос на 26% год к году. В Абсолют Банке займы на машины в мае показали рост к апрелю на 60%, сообщили в организации: наилучшее положение в секторе вторичного рынка.

Общее количество полученных заявок на автокредиты в мае выросло более чем на четверть по сравнению с апрелем и составило уже 70% от спроса мая 2021-го, сказали в «Открытии». Показатель выдач увеличился также на 25%, однако как в количественном, так и в денежном эквиваленте всё еще вдвое ниже прошлогоднего мая, резюмировали в организации.

На круги спроса
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В ряде банков отметили стабилизацию рынка жилищных кредитов после падения. В ВТБ сказали, что в мае продажи ипотеки увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем — до 48 млрд рублей. Наиболее существенный прирост выдач наблюдался по стандартным программам, показав их удвоение, а с господдержкой — более чем на треть, сказали в банке. Там пояснили, что причиной такой динамики стало поэтапное снижение ключевой ставки. Количественно выдачи классической ипотеки в мае увеличились на 68% по отношению к апрелю, а в денежном выражении — более чем вдвое, констатировали в Совкомбанке: по льготным программам прирост составил 9%.

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— В сегменте ипотеки выдачи в основном осуществлялись по госпрограммам, а рынок вторичной недвижимости, несмотря на снижение ставок, не восстановился, — подчеркнули в Абсолют Банке. — Но в июне структура спроса начинает меняться.

В сегменте потребительского кредитования за последний месяц наблюдается позитивная динамика, подтвердили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Так, на 27% выросло количество заявок на оформление потребзаймов по сравнению с апрелем, на 30% — кредиток. Чаще всего клиенты запрашивают сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, добавили в маркетплейсе.

Преждевременно и невозможно

Восстановлению розничного кредитования способствовала произошедшая первичная адаптация к шоковым явлениям в экономике и снижение ключевой с последующим падением ставок, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В условиях сокращения реальных доходов спрос на многие кредитные продукты будет возрастать, предположил он.

— Противовесом в данной ситуации выступают консервативные риск-подходы банков, которые в условиях нестабильности операционной среды стараются сдерживать активное наращивание портфелей или устанавливают повышенную премию за риск, — указал Михаил Полухин. — Поэтому сейчас говорить о перспективах полного восстановления этого рынка преждевременно, тем более по различным типам кредитов темпы прироста будут отличаться.

На круги спроса
потребительский кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мае наблюдалось оживление потребительского и автомобильного кредитования, но не ипотечного, подчеркнул управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Во многом это объясняется тем, что выдачи жилищных кредитов происходят с существенным лагом, пояснил он. Эксперт ожидает, что в июне этот сегмент должен показать положительную динамику, но в ближайшие месяцы она будет сдержанной.

По мнению Юрия Беликова, в этом году восстановление розничного сегмента до уровней 2020–2021 годов практически невозможно. Это связано с тем, что в предшествующие периоды рынок потребкредитования приблизился к состоянию перегрева, который планировалось сдерживать количественными мерами, пояснил эксперт. Также стоит учесть высокую долговую нагрузку граждан из-за в среднем большого срока выданных займов, а также кредитоспособность заемщиков, которая сейчас ограничена повышенной инфляцией и стагнацией реальных доходов, заключил он.

По данным, приведенным на сайте «Сравни», ставки на потребкредиты в зависимости от суммы и срока займа варьируются в диапазоне 6,5–23,9%, по автокредитам — 5,9–20%, ипотеке, включая льготную, — 3–20%.

Центробанк 10 июня пересмотрел размер ключевой ставки, снизив ее на 1,5 п.п., до 9,5%. Это четвертое подряд снижение учетной с момента резкого повышения 28 февраля. Тогда регулятор на фоне введения против РФ санкций из-за спецоперации на Украине повысил ключевую с 9,5 до рекордных 20%.

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