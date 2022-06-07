Цех в кредит: в России разработают схему запуска промышленной ипотеки

По итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 9 июня разработать схему запуска и функционирования ипотечных кредитов для промышленных предприятий. Что это значит для бизнеса и граждан и насколько будет востребован этот механизм — в материале «Известий».

Проработкой предоставления льготных ипотечных кредитов для бизнеса займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития. 9 июня министерства обязаны предоставить свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину.

Предполагается, что предприятия смогут получить кредит на покупку недвижимости напрямую от девелопера под процентную ставку 5%. При этом разницу относительно приемлемой ставки банкам возместит государство.

Обсуждать рано

Рассуждать об эффективности механизма промышленной ипотеки можно только ознакомившись с соответствующей программой, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— [Необходимо выяснить], распространяется ли промышленная ипотека только на производственные цеха или в том числе и на складские и офисные помещения. За счет каких средств банки получат компенсацию (скорее всего, из Фонда национального благосостояния). Какие отрасли получат приоритет, каким требованиям должен соответствовать заемщик, какую подготовку он должен пройти , — задается вопросами она.

По мнению аналитика, в первую очередь это мера поддержки не производителей, а застройщиков.

Цех в кредит Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Для них это означает повышенный спрос. Строительный бизнес жилья уже был однажды спасен в пандемию, когда были введены рекордно низкие ставки по ипотеке и на рынке случился настоящий бум продаж. Сейчас же — время поддержки промышленных девелоперов в условиях агрессивной политики импортозамещения, анонсированной государством. О том, насколько это вообще может быть нужно бизнесу, покажет спрос на льготные промышленные кредиты, — резюмирует Екатерина Косарева.

Эксперт также отметила, что ремарка «напрямую от девелопера» убережет механизм продажи промышленных помещений от спекуляций: перепродать выгодно купленное помещение не получится.

Это — прорыв

Возможность получить «длинные» деньги на строительство промышленной инфраструктуры на очень привлекательных условиях — это отличные новости, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Это означает ускорение роста промышленности, рост ВВП и создание новых рабочих мест. Развитие промышленности просто невозможно в условиях, когда кредиты доступны максимум на пять лет под 15% годовых. Окупались только быстрые, маржинальные бизнесы. Очень долго российскому правительству приходилось работать в условиях открытого финансового рынка и свободной конвертации валют. Это ограничивало возможности стимулирования тех или иных секторов экономики, поскольку эти средства направляли на финансовые спекуляции и больший, быстрый доход. Кроме того, прямая поддержка определенных отраслей ограничивалась правилами ВТО, к которой наша страна добровольно присоединилась . И в итоге выгоднее было завозить импортные товары. Сейчас же, когда Запад в одностороннем порядке нарушил многие правила игры, можно выбирать оптимальные условия для развития российской промышленности.

Цех в кредит Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По мнению эксперта, именно этого — доступа к дешевым деньгам — бизнес просил с начала 1990-х.

— И вот когда Россия отрезана от иностранных инвестиций, правительство решило этот вопрос. Остается только поддержать данное решение и надеяться, что программа такого льготного ипотечного кредитования для бизнеса будет рассчитана на десяток триллионов рублей — что поддержит внутренний спрос на строительные материалы, в том числе металлы. А в будущем обеспечит качественный скачок роста ВВП за счет внутреннего спроса, а не интенсивного экспорта, — предполагает он.

Есть опыт

Правительство делает ставку на развитие внутреннего производства в условиях существенного сокращения импорта, напоминает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— В текущей ситуации бизнесу необходимы производственные площадки, складские помещения, но существующий фонд не соответствует современным реалиям.

По мнению эксперта, учитывая текущие сложности в экономике, активизировать спрос на промышленные объекты было решено через льготную ипотеку.

Цех в кредит Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— При этом уже отличные результаты были зафиксированы в Тверской области, где программа промышленной ипотеки предполагает покупку компаниями готовых складских помещений и строительство современных производственных площадок под льготную ставку кредитования от 1% годовых, — говорит Кабаков.

Закономерный тренд

Всё идет к тому, что скоро не останется «обычных» банковских продуктов, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Уже сейчас правительство предлагает ряд льготных ипотечных программ для семей с детьми и, например, для тех, кто желает переехать на Дальний Восток. Что касается промышленной ипотеки, то и здесь видна прочная тенденция непривязки ключевой ставки к ипотечным продуктам. Предлагается установить ставку 5% — это более чем в два раза ниже ключевой (11% на начало июня).

Эксперт оценивает эту меру поддержки положительно.

Цех в кредит Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Очевидно, в первую очередь помогут строительным компаниям. Однако сейчас важно прежде всего построить максимальное число производственных площадок. Без этого плановых целей по импортозамещению не достичь вообще никак. Так что это закономерное и логичное решение. Думаю, поддержат прежде всего обрабатывающие производства.