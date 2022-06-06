Правительство поручило проработать запуск промышленной ипотеки под 5%

Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов должны до 9 июня проработать вопрос о запуске в России промышленной ипотеки. Об этом сообщается на сайте правительства в понедельник, 6 июня.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — отмечается в сообщении.

О результатах нужно доложить в кабмин до 9 июня.

Поручение дано по итогам прошедшего 26 мая заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. До этого рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент России Владимир Путин.

18 апреля Минпромторг сообщил, что в России на малый и средний бизнес может распространиться промышленная ипотека. Так, глава ведомства Денис Мантуров провел совещание с резидентами технопарка «Сынково» в Подмосковье, на котором участниками предложили реализовать такую меру поддержки. Ею могли бы воспользоваться резиденты индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса. Министр поддержал эту инициативу и сообщил, что она будет проработана экономическим блоком правительства.

Промышленная ипотека — это имущественная мера поддержки для резидентов технопарков. В «Сыньково» их насчитывается 29.

17 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что льготные программы кредитования ведомства и Банка России поддержат 1 трлн рублей кредитов в секторе малого и среднего предпринимательства в условиях роста ключевой ставки, чтобы расширить доступность для бизнеса льготных кредитов.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне новых антироссийских санкций, введенных странами Запада.