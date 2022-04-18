Малый и средний бизнес РФ может получить промышленную ипотеку

На малый и средний бизнес в России может распространиться промышленная ипотека. Об этом в понедельник, 18 апреля, уведомил Минпромторг России в результате поездки министра промышленности и российской торговли Дениса Мантурова в технопарк «Сынково» в Подмосковье.

«Глава Минпромторга России провел совещание с резидентами парка, на котором участниками было предложено реализовать новую меру поддержки в виде промышленной ипотеки, которой по образцу жилищной могли бы воспользоваться резиденты таких индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса. Министр поддержал эту инициативу и сообщил, что она будет проработана экономическим блоком правительства», — говорится в сообщении.

Промышленная ипотека — это имущественная мера поддержки для резидентов технопарков, а в «Сыньково» их насчитывается 29, с помощью которой у арендатора есть возможность стать владельцем промышленной площадки.

5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. Также он заверил, что предложенные инициативы «охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей».

6 апреля стало известно о том, что молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут покрывать поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО).

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

В январе свыше 1/4 представителей малого и среднего бизнеса допускали возможность закрытия их бизнеса в текущем году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. На тот момент отмечалось, что это лучший показатель за последние три года. Однако наихудшая ситуация наблюдалась в сегменте микробизнеса, где 40% предпринимателей заявили о сокращении выручки.

17 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что льготные программы кредитования Минэкономразвития и Банка России поддержат 1 трлн рублей кредитов в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях роста ключевой ставки, чтобы расширить доступность для бизнеса льготных кредитов.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне антироссийских санкций, введенных странами Запада.

Утром 24 февраля президент России объявил об операции в Донбассе по защите мирного населения. 21 февраля он подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение было принято в связи с обострением обстановки в Донбассе, начавшимся 17 февраля. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей в Российскую Федерацию.

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