Каждый четвертый малый бизнес допустил закрытие в 2022 году

Более четверти представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации, это лучший показатель за последние три года. Об этом говорится в исследовании ПСБ, проведенном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research (есть у «Известий»). Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где 40% предпринимателей заявили о сокращении выручки.

Согласно опросу в рамках индекса RSBI (индекс деловой активности МСБ в России), в котором приняли участие 1835 предпринимателей, 19% респондентов допускают закрытие бизнеса в этом году «при ухудшении текущей экономической ситуации» (год назад — 17%). 7% рассматривают такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций (год назад — 10%). При этом в 2019 году в сумме почти треть (32%) представителей МСБ допускали закрытие своего дела. 74% опрошенных, соответственно, отвергли вероятность прекращения бизнеса в 2022 году при любом сценарии развития экономики.

43% предпринимателей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом. В сегментах среднего и малого бизнеса таковых большинство — 56% и 54% соответственно. Но в нише микробизнеса (до 15 сотрудников и до 120 млн рублей выручки за год), которая количественно гораздо больше, таковых всего 29%, а 40% микропредприятий отчитались о сокращении выручки.

В Минэке отметили, что показатели МСБ в 2021 году свидетельствуют о его постепенном восстановлении и возврате к допандемийному уровню. В 2021 году открылось 1,02 млн новых предприятий, что почти на 20% больше, чем в 2020-м, уточнили в ведомстве. Там указали, что восстановление малого бизнеса в том числе связано с антикризисными мерами: общий объем кредитной поддержки по трем программам ФОТ превысил 0,5 трлн рублей, помощь была оказана 5,7 млн занятых.

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