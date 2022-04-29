Займ не против: в ГД допустили снижение ставки льготной ипотеки до 7%

Ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%, заявили «Известиям» в Госдуме. Это станет возможно после понижения ключевой ставки ЦБ с 17% до 15% на заседании совета директоров 29 апреля, которое ранее прогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики. Кредиты под 7% подстегнут спрос россиян, сказали «Известиям» в Общественном совете при Минстрое. С этим согласны и в банковском секторе, однако эксперты опасаются, что улучшение ипотечных условий может привести к очередному скачку цен на недвижимость, как это было в 2020–2021 годах.

Необходимое понижение

Проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% годовых уже внесен на рассмотрение правительства, сообщил 28 апреля Минфин. 29 апреля состоится заседание ЦБ. Как следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями», Банк России может снова снизить ключевую ставку — теперь на 2 п.п., до 15%.

В Госдуме не исключают, что ставка на льготную ипотеку продолжит снижаться. Снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком как для бизнеса, так и для населения, заявила «Известиям» замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Однако для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7%.

— Конечно, и вице-премьер (Марат Хуснуллин. — «Известия»), и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки. В марте довольно сильно просела ипотека. Те рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут уже не повториться, — сказала депутат.

Сейчас застройщики по факту за свой счет предоставляют ипотеку ниже рыночного уровня — есть предложения и по 7%, и по 4%, пояснила Светлана Разворотнева.

Займ не против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня на счетах эскроу уже находится около 2,3 трлн рублей — эти средства пойдут на стройку, дома точно будут построены, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Тем не менее власти понимают, что сегодня не менее важно поддержать и новые проекты. Снижение ставки по ипотеке с 12% до 9% должно положительно сказаться на решении инвесторов о новых проектах, уверен Сергей Пахомов.

— Есть ли в правительстве и ГД понимание необходимости дальнейшего снижения ставок ипотеке? Есть, конечно. Вместе с тем есть и понимание, что снижать бездумно, в отрыве от общих экономических показателей нельзя — ипотечный пузырь мы надувать не имеем права, — подчеркнул политик.

События начала 2022 года отразились на всем финансовом рынке России, напомнил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% годовых привело к росту ставок по кредитам до 20–25% годовых. В этот момент паузу взяли и заемщики, и застройщики.

В апреле, по данным Рифата Гарипова, банки зафиксировали серьезное сокращение приема заявок на выдачу ипотеки по льготной программе, когда ее ставка выросла до 12%. Несмотря на то, что такое предложение оказалось лучшим из возможных, количество заявок снизилось с 4,5–12,8 тыс. до 2,1–2,3 тыс. ипотечных кредитов в неделю.

Займ не против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас, когда ставки по ипотеке снизились — снова вслед за ЦБ, понизившим ключевую ставку до 17% годовых — становится понятно, что перспективы ипотеки в ближайшее время полностью зависят от политики ЦБ. Если к концу 2022 года она будет плавно уменьшаться, то объем ипотеки снова начнет расти. В долгосрочной перспективе снижение ставки окажет позитивное влияние на стабилизацию ситуации в строительной отрасли, в том числе на рынке стройматериалов, — добавил Рифат Гарипов.

Безусловно, если политика ЦБ будет направлена на снижение ключевой ставки, то и ставки по ипотечным кредитам, в том числе льготным, будут снижаться, рассказал «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

— К какой конкретно ставке по льготной программе ипотечного кредитования придет рынок, сказать сложно. Всё будет зависеть опять же от политики ЦБ, общеэкономической и политической ситуации в стране. Если экономика будет демонстрировать уверенное восстановление, то вполне вероятен и сценарий со льготными ставками по 7% и менее, — заявил он.

Рост спроса

Дальнейшее снижение ставок по льготной ипотеке увеличит спрос россиян на этот продукт, сообщили «Известиям» в крупнейших банках. Уже сейчас некоторые банки устанавливают более выгодные условия по льготным программам: в «Зените» ставка составляет 10,9%, в ВТБ — 8,7%, сообщили их представители. В «Открытии» и Газпромбанке напомнили, что граждане могут подавать заявление на ипотеку по действующим условиям, однако после пересмотра ставки на федеральном уровне она будет скорректирована и в договоре.

Займ не против Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На уровне спроса уже позитивно отразилось увеличение лимита по льготной программе до 6 млн рублей в регионах и 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге и областях, добавили в УБРиР. Продление программы «льготной новостройки» по сниженной ставке — это позитивная новость, которая приведет к оживлению кредитования на первичном рынке недвижимости, считают в Росбанке. В ПСБ добавили: также мера поспособствует развитию строительной отрасли — сохранению темпов ввода нового жилья и привлечению рабочей силы.

— Снижение ставки простимулирует спрос на ипотеку и расширит круг потенциальных заемщиков, которые смогут получить ипотечные кредиты с сохранением приемлемой долговой нагрузки. Продление срока действия программы окажет стабилизирующее влияние на рынок и удержит ипотечные ставки от быстрого роста в случае изменения рыночной конъюнктуры, — ожидает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Однако необходимо учитывать, что низкие ставки и резкий рост спроса могут привести к очередному скачку цен на недвижимость, как это было в 2020–2021 годах, опасается заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Поэтому, по его словам, доступность жилья будет определяться не только ставками по ипотеке, но и стоимостью квадратного метра. Тем не менее снижение ставки до 7% позволит выдать ипотечных кредитов на покупку первичной недвижимости в 2022 году на уровне прошлого года.

Между тем, как пояснили «Известиям» в Минфине, ведомство по поручению президента РФ внесло в правительство проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке до 9%. Вопрос снижения ставки до 7% в настоящее время Минфином России не прорабатывается, добавили там.

«Известия» направили запросы в ЦБ и Минстрой.