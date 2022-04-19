Что нам стоит: продажи застройщиков в апреле просели вдвое

Продажи застройщиков в крупных городах России в апреле, по сравнению с мартом, просели вдвое . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка у граждан не ассоциируется с выгодной, поэтому они не спешат заключать новые сделки, считают эксперты. Застройщики уже рассматривают вариант снижения цен на жилье, рассказали два источника, близких к столичным девелоперам.

Падение вдвое

В апреле, по сравнению с мартом, количество бронирований первичных квартир в крупных городах РФ снизилось в среднем на 50–55% . Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки, пояснил он.

— Действительно, мы получаем такие сигналы от строительного сообщества, — подтвердил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам заместителя генерального директора агрегатора «ДомДа» Дмитрия Екимова, рынок замер, сильно просела активность покупателей, не заключаются новые ипотечные сделки, прекратились покупки за наличный расчет . Впрочем, это было вполне предсказуемо, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Продажи сдерживаются из-за роста ставок как по ипотеке, так и по банковским вкладам . Увеличение доходности депозитов частично переориентирует спрос в отрасли на финансовый сектор, сказал девелопер.

С гулькин спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Люди откладывают покупку в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов , отметил Сергей Зайцев. Также снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости, добавил он. Кроме того, ограничения, связанные с зарубежными соцсетями, ударили по маркетинговым кампаниям, проводимым застройщиками, сказал коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Как рассказали «Известиям» источники, близкие к столичным девелоперам, застройщики рассматривают варианты снижения цен на жилье — делать скидки или проводить специальные акции.

Большинство компаний будут вынуждены стимулировать спрос тем или иным способом, подтвердил Дмитрий Екимов. Размер дисконта будет определяться в зависимости от экономики застройщика и его возможностей, максимальные скидки могут доходить до 20–30% , считает он.

Небольшое снижение цен в последние недели — это шоковая реакция застройщиков, чтобы хоть как-то поддержать продажи, полагает член правления AREA, управляющий партнер Savills Дмитрий Халин. Но по итогам года подорожание жилья составит как минимум 7% и выше, считает он.

На первичном рынке не стоит ожидать прямого снижения цен, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее мнению, часть застройщиков пойдут на скидки до 5–7% в рамках стимулирующих акций. Такие предложения распространяются на ограниченный пул квартир и действуют на протяжении определенного периода, добавила она.

«Известия» направили запросы в Минстрой и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

Поддержать спрос

Сейчас застройщики готовы запускать совместные с банками программы субсидирования ипотечных ставок , сказала Надежда Коркка. Также эксперт отметила возвращение на рынок рассрочки .

— Ее востребованность объясняется существенно выросшими ставками по ипотеке. Однако типичных параметров таких программ пока не устоялось: они отличаются друг от друга продолжительностью, размером первоначального взноса, иными условиями. Например, платные или бесплатные, распространяются на готовое жилье или нет, — рассказала Надежда Коркка.

Допустим, застройщик может выдавать семейную ипотеку по ставке 3,4% годовых на весь срок кредитования, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Или стимулировать спрос беспроцентной рассрочкой с первым взносом 20%, а также с помощью ускоренного трейд-ина, когда покупателю помогают продать его старую квартиру буквально за неделю или быстрее, добавил он.

С гулькин спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению Сергея Зайцева, если никаких кардинальных мер в отношении стимулирования спроса и снижения ипотечных ставок в ближайшей перспективе предпринято не будет, то низкий спрос на первичное и вторичное жилье сохранится до конца июня . Затем рынок постепенно адаптируется и начнет восстанавливаться , полагает эксперт.

— Снижение ставки проектного финансирования могло бы улучшить положение застройщиков, это одна из основных мер, позволяющая продолжать создание и выход на рынок новых проектов, — считает коммерческий директор партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Для нормального функционирования рынка недвижимости и поддержки доступности новостроек необходимо снижать ставку по действующей льготной программе ниже 10% годовых , уверен Сергей Зайцев. Важна и поддержка вторичного рынка, добавил он. Кроме того, покупателям нужны гарантии, что после снижения ипотечных ставок они смогут рефинансировать кредиты, считает риелтор.