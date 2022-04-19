Что нам стоит: продажи застройщиков в апреле просели вдвое
Продажи застройщиков в крупных городах России в апреле, по сравнению с мартом, просели вдвое. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка у граждан не ассоциируется с выгодной, поэтому они не спешат заключать новые сделки, считают эксперты. Застройщики уже рассматривают вариант снижения цен на жилье, рассказали два источника, близких к столичным девелоперам.
Падение вдвое
В апреле, по сравнению с мартом, количество бронирований первичных квартир в крупных городах РФ снизилось в среднем на 50–55%. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки, пояснил он.
— Действительно, мы получаем такие сигналы от строительного сообщества, — подтвердил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По словам заместителя генерального директора агрегатора «ДомДа» Дмитрия Екимова, рынок замер, сильно просела активность покупателей, не заключаются новые ипотечные сделки, прекратились покупки за наличный расчет. Впрочем, это было вполне предсказуемо, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Продажи сдерживаются из-за роста ставок как по ипотеке, так и по банковским вкладам. Увеличение доходности депозитов частично переориентирует спрос в отрасли на финансовый сектор, сказал девелопер.
Люди откладывают покупку в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов, отметил Сергей Зайцев. Также снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости, добавил он. Кроме того, ограничения, связанные с зарубежными соцсетями, ударили по маркетинговым кампаниям, проводимым застройщиками, сказал коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Как рассказали «Известиям» источники, близкие к столичным девелоперам, застройщики рассматривают варианты снижения цен на жилье — делать скидки или проводить специальные акции.
Большинство компаний будут вынуждены стимулировать спрос тем или иным способом, подтвердил Дмитрий Екимов. Размер дисконта будет определяться в зависимости от экономики застройщика и его возможностей, максимальные скидки могут доходить до 20–30%, считает он.
Небольшое снижение цен в последние недели — это шоковая реакция застройщиков, чтобы хоть как-то поддержать продажи, полагает член правления AREA, управляющий партнер Savills Дмитрий Халин. Но по итогам года подорожание жилья составит как минимум 7% и выше, считает он.
На первичном рынке не стоит ожидать прямого снижения цен, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее мнению, часть застройщиков пойдут на скидки до 5–7% в рамках стимулирующих акций. Такие предложения распространяются на ограниченный пул квартир и действуют на протяжении определенного периода, добавила она.
«Известия» направили запросы в Минстрой и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.
Поддержать спрос
Сейчас застройщики готовы запускать совместные с банками программы субсидирования ипотечных ставок, сказала Надежда Коркка. Также эксперт отметила возвращение на рынок рассрочки.
— Ее востребованность объясняется существенно выросшими ставками по ипотеке. Однако типичных параметров таких программ пока не устоялось: они отличаются друг от друга продолжительностью, размером первоначального взноса, иными условиями. Например, платные или бесплатные, распространяются на готовое жилье или нет, — рассказала Надежда Коркка.
Допустим, застройщик может выдавать семейную ипотеку по ставке 3,4% годовых на весь срок кредитования, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Или стимулировать спрос беспроцентной рассрочкой с первым взносом 20%, а также с помощью ускоренного трейд-ина, когда покупателю помогают продать его старую квартиру буквально за неделю или быстрее, добавил он.
По мнению Сергея Зайцева, если никаких кардинальных мер в отношении стимулирования спроса и снижения ипотечных ставок в ближайшей перспективе предпринято не будет, то низкий спрос на первичное и вторичное жилье сохранится до конца июня. Затем рынок постепенно адаптируется и начнет восстанавливаться, полагает эксперт.
— Снижение ставки проектного финансирования могло бы улучшить положение застройщиков, это одна из основных мер, позволяющая продолжать создание и выход на рынок новых проектов, — считает коммерческий директор партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.
Для нормального функционирования рынка недвижимости и поддержки доступности новостроек необходимо снижать ставку по действующей льготной программе ниже 10% годовых, уверен Сергей Зайцев. Важна и поддержка вторичного рынка, добавил он. Кроме того, покупателям нужны гарантии, что после снижения ипотечных ставок они смогут рефинансировать кредиты, считает риелтор.
Также следует разрешить раскрытие эскроу-счетов до сдачи объектов, считает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. С сегодняшней инфляцией деньги, которые застройщик получает спустя два-три года после завершения строительства, существенно обесцениваются, пояснил девелопер.