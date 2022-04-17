Вторжилье: россияне стали брать на четверть меньше денег на ипотеку

Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Стоимость ипотеки, несмотря на снижение ключевой ставки, всё еще высока. Поэтому люди ограничивают размер кредита, покупают меньшие по площади квартиры и загородные дома, чем раньше. Цены на бюджетное жилье начали незначительно снижаться. Но продавцы, которым срочно нужны деньги, соглашаются на дисконт до 15%, говорят эксперты.

Пошли на снижение

В апреле по сравнению с февралем в России резко — на 23,7% — сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье , рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Показатель уменьшился за счет изменения формата рынка: сейчас покупатели в основном добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства поступают от продажи предыдущей квартиры, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— По сути, ипотеку теперь берут на плюс одну комнату, покупают жилье лишь немного больше предыдущего. Поэтому и размер кредита стал небольшим, средняя сумма снизилась примерно на 20–23%, — рассказала она.

По данным эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, размер займов на вторичные квартиры массового сегмента сократился на 10–20%. Средние ставки по таким кредитам сейчас составляют 18–20%, поэтому заемщики стараются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячный платеж, сказал он. Кроме того, неблагоприятная экономическая ситуация подталкивает граждан к экономии, добавил эксперт.

Вторжилье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас люди покупают более скромные по площади квартиры и загородные дома, чем раньше, сказал Ильдар Хусаинов. В целом за предыдущий месяц средняя стоимость квадратного метра на готовое жилье в стране выросла на 3%. Но за последнюю неделю наметился устойчивый тренд на снижение — на 0,21%, рассказал он.

— Растет и доля продавцов, готовых делать скидки. При срочной продаже часть собственников готовы снижать цены на свои объекты на 10–15%, — добавил Ильдар Хусаинов.

На данный момент цены изменяются в пределах статистической погрешности, в сравнении с мартом в компании не зафиксировали стремительных и значимых изменений, сказала Юлия Дымова. Люди готовы давать скидки, чаще всего символические — около 100–200 тыс. рублей. Продавцы же, которым нужно срочно продать объект, делают и более значимые дисконты, в отдельных случаях до 700 тыс. рублей.

— Если предположить отсутствие новых экономических шоков до конца 2022 года, то цены на вторичном рынке по итогам 2022 года снизятся на 5–10% в номинальном выражении и на 25–30% в реальном (с учетом потребительской инфляции) , — считает Андрей Бархота.

Объем выданной ипотеки по итогам года может сократиться на 20–40%, а главным фактором снижения цен на рынке жилья будет падение благосостояния населения, полагает он.

Вторжилье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать последние тенденции на рынке недвижимости.

Катастрофы не будет

При ключевой ставке в 17% нельзя было ожидать ничего другого, отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Падает как спрос на ипотеку, так и размер среднего займа. Однако доля кредитования в общем объеме сделок на вторичном рынке значительно ниже, чем на первичном, поэтому даже полное отсутствие ипотечников в этом сегменте к катастрофическим последствиям не приведет , подчеркнула она.

При более низких ипотечных ставках на первичное жилье спрос всегда перетекает в сегмент новостроек, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Но в то же время есть определенная категория покупателей, которых интересует вторичка как наиболее надежный инструмент сохранения средств, сказала она.

По мнению Ильдара Хусаинова, полноценный спрос на вторичку начнет восстанавливаться, когда собственники будут снижать стоимость объектов еще заметнее. Скидки на уровне 7–20% сейчас могут сделать покупку вторичного жилья выгодной за счет возможности в будущем рефинансировать или досрочно погасить кредит, полагает он. Активизируется рынок и в случае снижения ипотечных ставок до 14% и меньше, добавил эксперт.

Вторжилье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Проценты по ипотеке будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и ослабления валютного регулирования, сказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Уже сейчас банки делают попытки выдавать ипотеку ниже ставки ЦБ, чтобы стимулировать активность на рынке, добавил он.

Если до конца года не произойдет новых макроэкономических потрясений, скорее всего, вторичный рынок не успеет почувствовать на себе серьезных негативных последствий, считает Ирина Доброхотова. Спрос будет поддерживаться сделками со стопроцентной оплатой, ликвидные объекты будут продаваться нормально, неликвидные — дольше и со скидкой , полагает она.

Но большинство продавцов предпочтут отозвать объекты с экспозиции и переждать сложное время, нежели демпинговать. Сокращение спроса компенсируется снижением предложения, а потому цены не покинут коридор плюс-минус 10% от текущих, уверена Ирина Доброхотова.