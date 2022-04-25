Нижний пролог: банки ожидают уменьшения ключевой ставки до 15%

Центральный банк России снизит ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, на ближайшем заседании 29 апреля, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями». Такое решение будет принято ввиду замедления недельной инфляции до 0,2% и стабилизации курса доллара ниже 80 руб./$. На внеплановом заседании в апреле ЦБ уже опустил ключевую с рекордных 20% до 17%, дав сигнал рынку о планах по дальнейшему смягчению монетарной политики. Вслед за этим кредитные организации уже снизили ставки по ипотеке, вкладам и кредитам, сообщили их представители «Известиям», подчеркнув, что при дальнейшей либерализации условий будут ориентироваться на рынок.

Понизят градус

Снижения ключевой ставки на плановом заседании 29 апреля ожидают все десять опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций. Восемь из них высказались в пользу сокращения показателя на 2 п.п. — до 15%. Еще двое — из Абсолют Банка и Экспобанка — в качестве равнозначных сценариев спрогнозировали снижение ключевой до 15 и 14%.

28 февраля на экстренном заседании Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5 до 20%. Это было связано с массовым оттоком средств россиян со счетов в банках на фоне военной спецоперации на Украине и санкций Запада. На плановом заседании в марте регулятор сохранил уровень ключевой, однако 8 апреля опустил его до 17% во внеочередном порядке. В релизе ЦБ такой шаг объяснялся тем, что риски для финансовой стабильности хотя сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

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Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил: по данным Росстата, еженедельная инфляция замедлилась к 15 апреля до 0,2%, притом что в конце марта недельный прирост ИПЦ превышал 1%. Таким образом, темп увеличения потребительских цен замедлился с начала месяца примерно в пять раз, констатировал аналитик. Вместе с тем Банк России сообщил о резком снижении инфляционных ожиданий населения в апреле до 12,5% с 18,3% в марте.

Одновременно динамика ВВП окажется в области отрицательных значений уже в апреле, ожидает Станислав Дужинский, а по итогам II квартала снижение может быть в районе 10% или даже на 1–2 п.п. ниже. То есть сейчас наблюдается явное превалирование риска экономической рецессии над инфляционным риском, заключил аналитик.

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Помимо этого в пользу смягчения кредитно-денежной политики говорит укрепление нацвалюты, отметили аналитики «МКБ Инвестиций». В пятницу, 22 апреля, доллар опустился до 74,99 рубля, а евро — до 81,22, следует из данных ЦБ. Это уровень конца 2021 года, подчеркнули в «МКБ Инвестициях». Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что доходности ОФЗ также вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, а структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей.

Кредитная очередь

— Управляющие Банка России повторили сигнал о том, что ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Глава ЦБ сообщила, что инфляция будет оставаться повышенной из-за ограничений на стороне предложения, поэтому регулятор будет стремиться вернуть этот показатель к целевым 4% постепенно, к 2024 году. Ожидается, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос, — отметил Михаил Васильев.

ЦБ повышал ставку, чтобы предотвратить отток вкладов, и эта задача была успешно решена. Но сейчас такой уровень ключевой сильно тормозит экономику, полагает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. При этом представители ЦБ отмечают, что задачей регулятора в изменившихся условиях стала поддержка трансформации экономики, напомнили в банке «Зенит». В Абсолют Банке разъяснили: на фоне снижения производственной и потребительской активности важно повысить доступность кредитования.

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Кредитные организации уже снизили ставки по основным финансовым продуктам — кредитам, депозитам и ипотеке — вслед за внеплановым снижением ключевой ставки в апреле, сообщили «Известиям» в УБРиР, «Абсолюте», Экспобанке и «Зените». В Абсолют Банке заявили, что продолжат опускать ставки по продуктам и в дальнейшем — вслед за ключевой ставкой. Не исключили корректировки условий и в МКБ. Если снижение ключевой будет более существенным, чем ожидают участники финансового рынка, то Экспобанк также планирует снижение ставок до конкурентных уровней, сообщил его представитель. В «Зените» добавили, что будут ориентироваться на рыночную конъюнктуру.

В Юникредит Банке ожидают, что ЦБ продолжит нормализацию политики и на следующих нескольких заседаниях, но темпы снижения ставок замедлятся. Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% к 2024 году, ключевая ставка должна будет превышать текущие темпы инфляции, которые во втором полугодии будут на уровне 8–10% год к году (0,6–0,8% в месяц). С учетом этого, по прогнозам кредитной организации, к концу года ключевая снизится до 12%.