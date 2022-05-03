Дом ли еще будет: расширение льготной ипотеки позволит снизить платеж на 41%

За счет разрешения сочетать льготную ипотеку с другим жилищным кредитом можно взять займ на жилье с ежемесячным платежом на 41% ниже, чем по средней рыночной ставке. Такую оценку «Известиям» дали участники рынка недвижимости. По словам экспертов, в мегаполисах наиболее выгодно сочетать льготную ипотеку на новостройки (под 9% годовых) с семейной (6%); за их пределами — с сельской. Возможность совместить два вида жилищных кредитов имеет важное значение для столичных регионов, где установленного лимита в 12 млн рублей по льготной ипотеке недостаточно для покупки многокомнатной квартиры для семьи с несколькими детьми, подчеркнули специалисты.

Большие габариты

Ежемесячный платеж при объединении льготной и семейной ипотеки на квартиры в новостройках будет меньше на 41%, чем по кредиту по средней рыночной ставке. Об этом «Известиям» заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, пояснила она.

О решении разрешить сочетать льготную ипотеку под 9% с рыночной или другой субсидированной программой 2 мая сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях увеличили сумму кредита до 30 млн рублей и до 15 млн в остальных субъектах. При этом лимиты по льготной ипотеке на новостройки остались прежними — 12 млн в четырех регионах и 6 млн в остальных, но их теперь можно сочетать с другими программами, подчеркнул зампредседателя правительства.

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», говорится в сообщении вице-премьера. Например, в столице, Петербурге, Московской и Ленинградской областях теперь можно объединить льготную ипотеку под 9% и семейную под 6% — с лимитами кредитов по 12 млн рублей.

По данным эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, сейчас средняя ставка по кредитам без учета субсидированных программ составляет около 14%. При покупке квартиры в новостройке за 24 млн рублей в ипотеку под 14% сроком на 30 лет ежемесячный платеж составит 284 тыс. рублей, посчитала Татьяна Решетникова.

— Если половина кредита будет оформлена по льготной ипотеке под 9% и еще 12 млн — по ставке 14%, тогда платеж снизится до 240 тыс. рублей. При объединении же семейной программы под 6% и льготной под 9%, выплата сократится до 168 тыс. рублей, то есть на 41%, — сказала она.

По данным компании «Этажи», средняя стоимость кв. метра в новостройках столицы и Подмосковья составляет 244,4 тыс. рублей. По такой цене за 24 млн рублей можно купить квартиру площадью примерно 100 «квадратов» — трех- или четырехкомнатную, сказала Татьяна Решетникова. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области при средней стоимости кв. м в 166,2 тыс. рублей за те же деньги можно приобрести почти 145 «квадратов», добавила она.

— Возможность сочетать два вида ипотеки имеет важное значение для Московского региона, где установленного лимита 12 млн рублей недостаточно для покупки многокомнатной квартиры для семьи, — сказали в девелоперской компании Level Group.

«Известия» направили запросы в Минстрой и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

Позитивное решение

Это позитивное решение для рынка недвижимости, сказал управляющий партнер и акционер ГК «Основа» Олег Колченко. Раньше под действие льготной ипотеки подпадали только студии, однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры комфорт-класса в столице, отметил он. Теперь же можно купить жилье не только комфорт-, но и бизнес-класса, подчеркнул директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. По итогам I квартала доля бизнес-класса в объеме предложения новостроек в Москве достигла 48,4%, добавил он.

Что касается ставок, для покупателей сегодня психологически важна именно сумма ежемесячного платежа , так как именно она является определяющей при формировании кредитной нагрузки на домохозяйство, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По словам Татьяны Решетниковой, в остальных регионах эти изменения особо актуальны для покупки частного дома от застройщика — будет выгодно объединить сельскую ипотеку под 3% (лимит кредита — 3 млн рублей) с льготной ипотекой под 9%. При таких условиях ежемесячный платеж составит 61 тыс. рублей. Если взять кредит под 14% годовых, то платеж будет больше на 42% — 106 тыс. рублей, добавила она.

По мнению Андрея Бархоты, к концу 2022 году по льготной программе может быть предоставлено не 60-70% суммарного объема выдачи ипотеки в стране, как в предыдущие годы, а 80-90%.

Мера будет хорошей поддержкой для семейных покупателей, но глобально на рынке недвижимости страны вряд ли скажется, полагает управляющий партнер Praedium Александр Ошурко. При наличии высокого спроса было бы логично выпустить новый единый финансовый продукт для поддержки семей с детьми, в том числе на вторичное жилье, считает эксперт.

По мнению основателя клуба венчурных инвесторов Itleaders Егора Клопенко, сейчас, несмотря на господдержку, сложный период для рынка недвижимости из-за роста стоимости стройматериалов, высокой ключевой ставки ЦБ. Поэтому льготная ипотека пока не сможет решить все проблемы в отрасли, считает эксперт. Хотя власти движутся в верном направлении, в идеале стоило бы запустить программу, по которой каждый гражданин мог бы раз в жизни приобрести жилье в ипотеку по близкой к нулю ставке, полагает он.