Какие наши выгоды: ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18%

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18% благодаря снижению ставок по программе с 12 до 9%, оценили для «Известий» участники рынка недвижимости. Расчет справедлив для кредита на 20 лет с первоначальным взносом 20%. Например, при сумме ипотеки 8 млн рублей ежемесячный платеж составит не 70,47 тыс. рублей, а 57,58 тыс. Кроме того, средняя ставка на ипотеку в банках из топ-10 снизилась на 3 п.п., следует из данных маркетплейса «Сравни» (есть у «Известий»). На этом фоне спрос на новостройки уже начал снова расти. Это может привести к очередному увеличению цен на жилье, не исключили эксперты.

Рабочая мера

25 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил продлить льготную ипотеку на новостройки до конца 2022 года и снизить ставку по ней с 12 до 9% .

— Председатель правительства дал поручение максимально оперативно внести проект постановления [о новых условиях программы]. Сегодня эта работа ведется и должна быть закончена в ближайшее время, — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

В Минстрое раньше заявляли, что льготная ипотека под 9% заработает с 1 мая.

Благодаря снижению ставки значительно уменьшится ежемесячный платеж по кредиту . Например, на 18%, если брать ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 20% (наиболее распространенные параметры), подсчитали для «Известий» аналитики федеральной компании «Этажи». Допустим, при сумме кредита 8 млн рублей ежемесячный платеж составит 57,58 тыс. рублей вместо 70,47 тыс., добавили в компании.

Какие наши выгоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным bnMap.pro, средняя цена однокомнатной квартиры массового сегмента в Москве составляет около 12 млн рублей. При тех же параметрах ипотеки, что описаны выше, ежемесячный платеж за такую квартиру при изменении ставки с 12 до 9% годовых снизится на 19% — со 106 тыс. до 86 тыс. рублей, посчитали эксперты.

— Такое снижение ставки — рабочая мера поддержки спроса. Даже при 12% льготной ипотекой активно интересовались покупатели, при ставке 9% востребованность программы дополнительно вырастет , — отметила заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

Кто ниже

Мера позволит частично реализовать отложенный спрос, который сформировался, когда льготная ставка поднялась до 12% , считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Интерес к новостройкам уже начал расти, добавил эксперт.

— Однако без снижения ипотечных ставок на вторичку мы не ожидаем существенного роста спроса на квартиры и в новостройках , поскольку зачастую людям для покупки первичного жилья нужно продать вторичное, — полагает Сергей Зайцев.

Ранее Марат Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье.

Какие наши выгоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Сегодня проводится анализ работы действующих льготных ипотечных программ. Решения о необходимости появления новых может быть принято только после анализа объемов выдачи ипотеки. Говорить о конкретных решениях и сроках преждевременно, — сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Что касается действующей льготной ипотеки на первичку, можно ожидать дальнейшего снижения ставки опережающими темпами, считает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, показатель должен быть сокращен до 6%. Этот уровень даже при постоянно растущей стоимости жилья позволял возводить его, опережая показатели нацпроектов, пояснила депутат.

При снижении ставок становится всё более актуальным риск очередной волны роста цен на новостройки , отметил Сергей Зайцев. Однако мера позволит стимулировать и наращивание объема предложения, добавил он.

Какие наши выгоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По прогнозу управляющего партнера платформы Dombook, председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, если до конца года минимальная ставка по льготной ипотеке составит 9%, не будет расти ключевая ставка ЦБ и не произойдут новые макроэкономические потрясения, первичное жилье может подорожать на 10% во II квартале . По итогам года среднемесячный рост цен составит 1–4%, считает она.

На старт, внимание, вниз

В апреле средняя процентная ставка по ипотеке в банках из топ-10 снизилась на 3 п.п., с 18,8% в начале месяца до 15,7% в конце , следует из данных финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Известий»). При этом в кредитных организациях из первой десятки по капиталу снижение ставок заметнее, чем из списка тридцатки, уточнил руководитель отдела аналитики площадки Виктор Кузьмин. Сейчас на рынке максимальный размер ставок находится на уровне 30,89%, а минимальный — 1,5% для жителей Дальнего Востока, добавил он.

— Пик роста фиксировался 7 апреля, тогда ставка увеличилась до 19,5% годовых. Причиной последующего удешевления ипотечных займов стали снижение ключевой ставки ЦБ с максимальных 20% до 17%, а также появление льготной программы для IТ-специалистов под 5%, — пояснил Виктор Кузьмин.

В крупных банках «Известиям» подтвердили тренд на снижение ставок по жилищным кредитам . В апреле ипотечные ставки суммарно снижены уже на 7 п.п., поделился руководитель подразделения «Росбанк Дом» Денис Ковалев. Сейчас минимальный процент по таким кредитам с учетом спецусловий и предложений составляет 15,2%. Газпромбанк 22 апреля пересмотрел ставки в сторону уменьшения более чем на 5–6 п.п., а по программам с господдержкой — на 0,2 п.п., сообщили в организации. В ВТБ ставки по этому продукту снизили на 5,5 п.п.

Какие наши выгоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Аналогичные корректировки в диапазоне от 3 п.п. до 5 п.п. в апреле произвели в МТС Банке, УБРиР и Абсолют Банке и «Зените». Условия по льготной ипотеке, а также стандартным ипотечным программам улучшили также в МКБ. А в крымском РНКБ ставки за последний месяц не менялись.

— Регулятор задал тренд на снижение ставок, и рынок последовал ему. Мы ожидаем, что ЦБ на ближайшем заседании пересмотрит ставку в сторону уменьшения на 3 п.п., — отметил зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Льготная программа оказала существенную поддержку рынку , подчеркнул старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. По его словам, без нее ипотечный конвейер бы, по сути, остановился, так как у отдельных организаций на льготные выдачи в марте-апреле приходилось 80% и более всех новых сделок.