Метр перемен: в РФ снизят ставку по льготной ипотеке до 9%

В России стоит снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. С таким предложением выступил Владимир Путин 25 апреля во время совещания по экономическим вопросам. Кроме того, он предложил продлить эту программу до конца 2022-го. Президент также призвал предоставить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий, поставляющих товары на внутренний рынок. Эта мера поддержки может затронуть более 2,8 млн компаний, сэкономив им свыше 1,5 трлн рублей.

На пути стабилизации

В условиях усиленного санкционного давления Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. 25 апреля президент подчеркнул, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция и недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню. На некоторые товары цены уже и вовсе начали снижаться, добавил он.

— Очень важно, что называется, не отпускать контроль за ситуацией, не допустить разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен. С другой стороны, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджетов, — подчеркнул глава РФ.

В текущей ситуации, по его словам, прежде всего необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать покупательную способность граждан. При этом он заметил: на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина заключается в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок, продолжил он.

Метр перемен Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент считает, что повышение ключевой ставки ЦБ было обоснованным решением для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. Напомним, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% с 28 февраля 2022-го. Сейчас регулятор уже приступил к ее постепенному снижению, к удешевлению кредита в экономике, добавил Владимир Путин.

Хотя говорить о возврате цен к уровню начала февраля не приходится, их рост действительно приостановился, заявил «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Стабилизации цен способствовало снижение финансовой неопределенности, ослабление курса доллара и сокращение потребительского ажиотажа, пояснил эксперт.

— Психологическое давление на экономику тоже снизилось. Уменьшился спрос населения на ряд товаров: люди перестали брать по три телевизора, по пять стиральных машин, — отметил Георгий Остапкович.

Дальнейшему снижению роста цен будет способствовать наступление лета и выход на рынок отечественных овощепроизводителей, считает эксперт. По его прогнозам, если положительная тенденция сохранится, по итогам года инфляция составит порядка 20%.

Метр перемен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ипотечный ход

Несмотря на сложную обстановку, в России не отменили программы льготного ипотечного кредитования. Более того, объем выделяемых на эти цели федеральных средств был увеличен. Чтобы сделать покупку жилья более доступной для россиян, Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%. Кроме того, он заявил о необходимости продлить ее действие до конца текущего года.

Программа льготной ипотеки на новостройки, изменения в которой анонсировал президент, была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки строительной отрасли в период коронакризиса. Тогда ее ставка была установлена на уровне 6,5%, в 2021-м ее подняли до 7%, а в марте 2022-го — до 12%.

Жилищные кредиты по низким ставкам были доступны довольно долго, программой успели воспользоваться многие заемщики, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, на текущий момент осталось не так много качественных ипотечных заемщиков, а условия выдачи ипотеки со стороны банков станут более жесткими по сравнению с прошлым годом. Кроме того, сейчас брать крупный кредит рискованно, так как возможно снижение доходов граждан — риски придется страховать и дополнительно платить за полис.

При этом текущая денежно-кредитная политика не настроена на раскручивание инфляции — ЦБ и в дальнейшем будет пытаться снижать ключевую ставку. Если ситуация не будет заметно ухудшаться, ставку по льготной ипотеке могут снизить до 6% уже в сентябре текущего года, считает эксперт. По его словам, если курс доллара не начнет расти, цены на недвижимость в дальнейшем также снизятся и многие объекты будут пытаться распродавать.

Метр перемен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Между тем Владимир Путин признал, что в текущей ситуации серьезной проблемой для многих российских компаний остается дефицит оборотных средств на закупку сырья, комплектующих и выполнение различных работ. В связи с этим президент предложил сразу две новые меры помощи.

В частности, речь идет о расширении программы гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа. Она должна распространяться не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые превысили критерии малого и среднего бизнеса, а также работают в производственных отраслях, отметил глава РФ.

Кроме того, для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, глава государства предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов на один год. Льготный период, за который не надо будет платить страховые взносы, охватит II квартал текущего года, а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на III квартал, пояснил Владимир Путин.

— Она позволит сохранить у бизнеса около 1,1 трлн рублей во II квартале и еще полтриллиона рублей в III квартале. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков, — сказал президент.

Ожидается, что эта мера затронет свыше 2,8 млн предприятий, где трудятся почти 52 млн человек, добавил глава государства.