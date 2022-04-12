«Продление льготной ипотеки в июле 2022 года обсуждается»

Программу льготной ипотеки летом 2022 года планируют продлить, сохранив ставку в 12% . Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Депутат также допустил полную отмену валютных ограничений, если санкции начнут смягчать . Российский аналог SWIFT может наладить взаимодействие с другими странами Азии, Африки и Латинской Америки. В мае 2022 года в Госдуму собираются внести законопроект по регулированию криптовалют, а до конца года — принять закон о страховании инвесторов на случай банкротства брокеров .

«Полное снятие валютных ограничений возможно»

— По вашим прогнозам, как поручение президента перевести оплату газа недружественными странами в рубли может отразиться на курсе нацвалюты?

— Рубль уже вернулся к курсу, который установился до начала спецоперации, — он колеблется в районе 70–80 руб./$ . Его поддерживает требование к экспортерам в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки, а также поручение перевести всех платежей за газ из недружественных стран в нацвалюту. Кроме того, ЦБ временно ввел ограничения, связанные с покупкой наличной валюты и введением комиссий по операциям на Мосбирже. Я ожидаю, что ввиду этих факторов курс рубля стабилизируется в текущем диапазоне и даже может еще более укрепиться .

Обсуждается сохранение Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— ЦБ ввел особый режим операций с валютой до 9 сентября. Можно ли ожидать его полного досрочного снятия?

— Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с операциями с наличной иностранной валютой. Полное снятие валютных ограничений возможно прежде всего в случае смягчения или отмены санкций . На данный момент поддержку рублю также оказывает увеличенная ключевая ставка, которая позволила банкам делать привлекательные условия по вкладам и сохранять ликвидность.

— Какого решения по ключевой ставке вы ждете от ЦБ на заседании 29 апреля, с учетом того что ЦБ уже снизил ее с рекордных 20% до 17%?

Обсуждается сохранение Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Цикл снижения начался уже в апреле. Полагаю, что Банк России будет действовать постепенно и выберет шаг в 2–3 п.п., а потом 1–2 п.п . Важно подать сигнал. В дальнейшем возможны и другие досрочные валютные послабления.

«На случай отключения от SWIFT в России есть аналоги»

— С конца февраля семь российских банков попали под блокирующие санкции (в SDN-лист) и были отключены от SWIFT, а Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими кредитными организациями. Как наши банки справились с этим вызовом?

— Главным вызовом в банковской системе стал дефицит ликвидности в связи с массовым снятием денег со счетов . Оперативно ЦБ ввел меры поддержки, связанные с роспуском буферов капитала, расширением ломбардного списка, активов, которые могут приниматься для обеспечения кредитов Банка России. Теперь профицит ликвидности достиг 260 млрд рублей — это больше, чем в начале февраля. На случай отключения от SWIFT в России есть аналоги — это Система передачи финансовых сообщений Банка России.

— Прорабатывается ли вопрос о дополнительных мерах поддержки?

— ЦБ уже смягчил требования к подсанкционным банкам по соблюдению лимитов открытых валютных позиций, а указом президента им разрешено гасить валютные долги рублями по текущему курсу. Снижены также отчисления в фонд обязательного резервирования. Докапитализация потребуется некоторым банкам. Другие меры поддержки пока не рассматриваем.

Обсуждается сохранение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Какие страны в ближайшее время могут подключиться к российскому аналогу SWIFT?

— Уже сейчас к национальной Системе передачи финансовых сообщений подключено 340 пользователей, прежде всего из России, а также участники из девяти стран. Сейчас ведутся переговоры с некоторыми другими государствами . Обсуждение шло и до начала спецоперации, но теперь оно интенсифицировалось. Здесь надо понимать, что кто-то будет подключаться к действующей системе, например СПФС, а кто-то будет создавать свою , при этом адаптированную к действующей системе.

— Из-за санкций в конце марта Bloomberg заявило, что отключит российских трейдеров от своих терминалов. Есть ли в РФ аналоги терминала Bloomberg для брокеров?

— У российских брокеров есть аналоги — «Прайм», «Интерфакс», терминал «Мосбиржи», QUIK, которые будут активно задействованы . Отечественные терминалы сильно нуждаются в доработке в части внебиржевых котировок. Уходом из России Bloomberg освободило абсолютно свободную от конкуренции ниш у в тот момент, когда резиденты озабочены размещением свободных средств. Это значит, что в ближайшее время на рынке стоит ждать больше и более качественных российских аналогов. В России продвинутый IT-сектор. Я уверен, специалисты уже интенсивно работают, чтобы заполнить эту нишу.

«Мы видим миграцию IT-специалистов из банков в IT-компании»

— Банки возобновили выдачу льготной ипотеки на новостройки по новым условиям — под 12%. Программа будет действовать до 1 июля 2022 года. По вашим ожиданиям, будет ли она продлена?

— Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в пандемию — летом 2020 года — как мера поддержки застройщиков. Ее неоднократное продление говорит о том, что программа востребована. Продление льготной ипотеки в июле 2022 года обсуждается. При этом условия останутся такими же, как и те, что действуют на данный момент : жилищный кредит под 12% с ограничением по размеру займа в 12 млн рублей для столичных регионов и в 6 млн — для всех остальных субъектов. Теперь под эту сумму попадает более 80% квартир масс-маркета. Через сохранение ставки на достаточно высоком уровне 12% программа сама по себе будет становиться всё более рыночной по мере снижения ключевой ставки.

— Сейчас обсуждается еще одна программа льготной ипотеки — под 5% для IT-специалистов. По вашим ожиданиям, когда законопроект будет принят?

Обсуждается сохранение Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— В Госдуме поддерживают решение о мерах поддержки IT-специалистов. Льготная ипотека будет доступна профессионалам в возрасте 22–45 лет с доходом от 50 тыс. рублей. У комитета по финрынку было лишь одно уточнение: программисты работают не только в IT-компаниях, но и, например, в банках. Важно корректно классифицировать специалистов в этой области, чтобы преференции коснулись всех, кому они положены. Уже сейчас мы видим миграцию IT-специалистов из банков в IT-компании . Если не сделать корректных ремарок в законе, то возможно отделение IT-департаментов банков в самостоятельные юрлица, что усложнит структуру работы.

— В плане правительства по мерам поддержки россиян содержалось предложение увеличить порог суммы страхования вкладов в АСВ до 2 млн. Обсуждается ли на данный момент эта инициатива?

— Обсуждалось даже увеличение порога страхования вкладов до 3 млн рублей. Эта мера должна была сохранить интерес россиян к депозитам. Она назрела, поскольку последний раз порог менялся в 2014 году. Но это предложение пока не нашло поддержки. Во-первых, спрос на вклады подкрепился увеличением ключевой ставки. Во-вторых, в сумму 1,4 млн укладывается 90% депозитов. Наконец, граждане могут распределить свои сбережения в разные кредитные организации, тогда в каждой из них будет страховаться вся сумма вклада.

— По нашим данным, банки просят отложить до 2023 года внесение взносов в АСВ. Планируется ли поддержать инициативу?

— Нам известно о таком предложении банкиров. Тема обсуждается, пока к выводам не пришли.

— В конце 2021-го президент также выдвинул инициативу страховать инвестиции россиян на фондовой бирже. На каком этапе находится эта инициатива?

— Инициатива страховать инвестиции россиян на случай банкротства брокера обсуждается, законопроект уже внесен в Госдуму . Рассчитываем, что примем его в 2022 году.

«Заниматься майнингом должны только юрлица»

— В начале этого года в России резко актуализировалась дискуссия о регулировании криптовалют. Минфин подготовил и внес в правительство соответствующий законопроект. Когда Госдума может его принять?

— Законопроект, подготовленный Минфином, сейчас обсуждается в правительстве. Ожидаем, что он будет внесен в Госдуму в мае. Пока ЦБ стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в России, поэтому доработок ожидается много .

— Каковы основные претензии к нынешней редакции документа?

— Пока в документе нет регулирования майнинга. Также важно определить модель налогообложения. Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг: нужно ввести НДС и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить лишь в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлица — это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте.

Обсуждается сохранение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В США и ЕС звучат призывы ограничить доступ России к криптовалюте. Действительно ли криптовалюты могут стать инструментом для обхода санкций?

— Есть позиция авторитетных лиц, что иностранные криптобиржи контролируются спецслужбами США и спрятать там какие-то трансакции всё равно не удастся. Сфера непростая и требует профессионального регулирования, поэтому быстро запустить ее легализацию и правовое функционирование не удастся. Нужна вдумчивая кропотливая работа профессионалов и регулятора.

— В соответствии с нынешней версией законопроекта предполагается, что операции с криптовалютой будут идти через банки. Планируется ли сохранить это требование?

— Я поддерживаю замыкание криптовалютных трансакций в рамках банковской системы . Если выводить операции с криптовалютой за ее рамки, то можно потерять контроль. У банков есть опыт работы под надзором регулятора, они быстро воспринимают правила игры. Если отдать контроль за сферой лицам, которые никогда не находились под надзором, — тем же криптобиржам, — они будут стремиться уйти от навязчивого регулирования или вообще в тень . Правительство считает, что регулятором сферы должен стать ЦБ.

— В заключение хотелось бы спросить: 21 апреля Госдуме предстоит рассмотреть годовой отчет ЦБ, а затем — кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Склонна ли Госдума утвердить Эльвиру Сахипзадовну на очередной срок?