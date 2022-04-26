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С кредитами история: заемщики стали реже досрочно гасить займы

Как россияне поменяли стратегии по распоряжению свободными средствами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С кредитами история: заемщики стали реже досрочно гасить займы
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2022-04-25 17:38:51
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Клиенты банков и МФО стали реже гасить займы досрочно, рассказали «Известиям» в крупнейших финорганизациях. Доля ссуд, по которым клиенты преждевременно вносили платежи, в отдельных банках сократилась на треть, в некоторых МФО — вдвое. Граждане изменили подход к финансовым обязательствам в связи с падением доходов и сокращением объема свободных денег на руках, пояснили участники рынка. Также влияет рост уровня финансовой грамотности граждан: многие положили «лишние» средства под выгодный процент на депозит, уверены опрошенные эксперты. По их словам, заемщики нескоро вернутся к досрочным погашениям.

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Расстановка приоритетов

В I квартале 2022 года объем досрочных погашений по кредитам сократился на 35% по сравнению с показателями такого же периода 2021-го, рассказал «Известиям» зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, учитывая, что ставки по старым обязательствам ниже уровня инфляции и доходности вкладов, экономическая выгода от преждевременного погашения существенно упала.

— Объемы досрочного погашения сократились, так как клиентам сегодня выгоднее разместить свободные средства на вкладах под высокий процент, нежели гасить кредиты, полученные по более низким ставкам, — подтвердил тенденцию руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С повышением ставок по вкладам люди меняют подход к управлению свободными денежными средствами, согласился начальник управления кредитных продуктов ПСБ Рустам Рафиков. Сейчас клиенты предпочитают размещать деньги на банковских вкладах, чтобы получить максимальный доход, а кредиты гасить по графику регулярных платежей, подчеркнул он, пояснив, что всё это приводит к снижению объемов ранних погашений обязательств.

После резкого повышения ключевой ставки банки были вынуждены пересмотреть условия по кредитам, указал руководитель службы кредитования Почта Банка Вячеслав Шаламов: на фоне этого доля досрочно погашаемых кредитов физлиц немного снизилась по сравнению с показателем предыдущего года.

В секторе МФО наблюдают аналогичную тенденцию. Доля досрочно погашаемых займов от общего количества выданных ссуд в I квартале 2022-го снизилась почти вдвое: до 7% против прошлогодних 12%. Такие данные приведены в исследовании группы IDF Eurasia в России (работает под брендом Moneyman), которое есть у «Известий».

С кредитами история3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По словам главы IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, нынешний тренд — временный. Многие из тех, кто ранее практиковал досрочное погашение, либо уже не имеют такой возможности, либо заняли выжидательную позицию, считает она. В зависимости от развития экономической ситуации до конца 2022-го следует ожидать восстановления показателя до значений прошлого года: за счет повторных заемщиков с относительно большими суммами займов и клиентов банков, столкнувшихся с отказами, уверена эксперт.

В январе–марте по сравнению с 2021-м действительно наблюдается снижение на 10% доли клиентов, которые погашают займы досрочно, отметил гендиректор группы Eqvanta Андрей Клейменов. Число погашений раньше графика снизилось примерно на 4%, рассказал председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. По его словам, основные причины — это рост финансовой нагрузки и падение доходов населения, в результате чего всё больше средств уходит на текущие потребности.

С кредитами история4
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вместе с тем, значительных изменений показателя досрочных погашений не наблюдают в МФК «МигКредит». Некоторое улучшение платежной дисциплины видят в сервисе CarMoney.

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Уязвимые доходы

Клиенты банков и МФО не скоро вернутся к досрочным погашениям обязательств, уверена аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, причиной станет достаточно глубокий кризис, который может продлиться не меньше двух лет и привести к падению ВВП в этом году на 15% и инфляции в 20–25%. В таких условиях реальные располагаемые доходы населения существенно просядут, особенно во втором полугодии 2022-го, так как нарушение цепочек поставок вызовет значительный рост цен, подчеркнула она.

По словам эксперта, сейчас заемщикам банков нецелесообразно преждевременно погашать кредиты, большинство из которых взято по ставкам ниже, чем нынешняя доходность по вкладам. К тому же после отмены НДФЛ с дохода по депозитам и счетам, полученного в 2021 и 2022 годах, гражданам будет выгоднее положить свободные средства на вклад и получить дополнительные выплаты в виде процентов, добавила Наталия Богомолова.

С кредитами история1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Стоит ожидать дальнейшего снижения доли досрочных погашений микрозаймов, полагает она: к III кварталу этот показатель от общего числа выданных средств может составить не более 4%. Клиенты МФО — это граждане с небольшим или нестабильным доходом, поэтому рост просрочек в этом сегменте неизбежен, отметила аналитик.

— До стабилизации экономической ситуации россияне будут сохранять накопления, которые ранее могли быть направлены на досрочное погашение. А если возникнут сложности с оплатой — лишь тогда прибегать к сбережениям, — уверена доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В перспективе стоит ожидать роста просроченной задолженности в сфере розничного банковского кредитования, считает Наталия Богомолова. Она считает, что доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней до конца года в этом сегменте может вырасти до 6% с февральских 4,1%, а в МФО — до 35–40% портфеля займов. По прогнозам эксперта, также ситуация усугубляется введенным мораторием на банкротство, что затруднит банкам и МФО продажу просрочки и приведет к ухудшению финпоказателей.

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