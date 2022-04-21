Влез и долг: россияне охладели к потребительским кредитам

Взлет ставок подкосил рынок кредитования. В марте выдача потребительских займов рухнула на 62%, а их средний размер сократился в 1,4 раза, до минимального уровня за семь лет. При этом средний срок, на который банки готовы выдавать средства, сократился сразу на семь месяцев — до чуть более двух лет. На поведение и заемщиков, и банков сильно повлияла ситуация в экономике. Почему россияне не хотят брать кредиты, а банки — их выдавать, выясняли «Известия».

Рынок рухнул

Количество потребительских кредитов, выданных российскими кредитными организациями в марте, сократилось сразу на 61,6% по сравнению с февралем. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), если в феврале банки выдали 1,14 млн потребительских кредитов, то в марте — 440 тыс.

Быстрее всего выдача потребкредитов сокращалась по сравнению с предыдущим месяцем в крупнейших и наиболее экономически развитых регионах страны: в Московской области (–69,3%), Москве (–68,9%), Санкт-Петербурге (–67,1%), а также в Ставропольском крае (–64,8%) и Свердловской области (–64,8%). Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, определяющим фактором мартовского падения стал рост ставок в результате санкционного давления. При этом по своим масштабам текущий спад оказался сравним с карантинной весной 2020 года.

Как подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс», средний размер потребительского займа в России в марте упал в 1,4 раза — до 138,4 тыс. рублей, минимального уровня за более чем семь лет. По данным компании, в прошлом месяце банки сократили размер выдаваемых потребкредитов в среднем на 43,5%, или 106,7 тыс. рублей, до 138,4 тыс. рублей. В компании связывают снижение показателей исключительно с корректировкой кредитных и лимитных политик кредиторами. Кроме того, в марте резко сократился и срок выдачи потребительских кредитов — сразу на семь месяцев. Теперь займы выдают в среднем на 2,1 года.

Высокие ставки и инфляция

Положение, которое сложилось на рынке, аналитики объясняют кардинальным изменением экономической ситуации после начала спецоперации на Украине и беспрецедентным санкционным давлением, в том числе на российские банки. Стремительный рост ключевой ставки ЦБ с конца февраля 2022 года (сейчас ставка составляет 17%) резко охладил интерес россиян к кредитным продуктам. Кроме того, кризис привел к сокращению платежеспособного спроса населения, что неизбежно вылилось в снижение потребительских расходов. Многие отложили запланированные покупки и переключились на сберегательную модель поведения. Те, кто, наоборот, стал активнее тратить и вкладывать деньги, опасаясь их обесценивания, стараются обойтись без заемных средств.

— Ключевая ставка ЦБ еще в конце февраля была повышена до 20%, ставки по банковским продуктам, естественно, отреагировали на это, а стоимость заимствований увеличилась до уровней, которые едва ли представляются выгодными для подавляющего большинства потребителей. При этом еще в начале 2022 года долговая нагрузка домохозяйств, по данным ЦБ, была на максимальном уровне за всю историю наблюдений – 10,6% , — отмечает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Объем кредитования падает и из-за двузначной инфляции — рядовые крупные покупки превращаются в дорогостоящие приобретения. Сейчас заемные средства берут в основном на неотложные нужды: ремонт жилья, мебель, бытовую технику по акциям от магазинов.

— Брать кредит на крупную покупку, а потом уменьшать свой доход, выплачивая ежемесячный платеж банку, становится невыгодно. Сегодня лучше откладывать деньги на будущее вместо трат, тем более что высокие ставки по банковским вкладам этому способствуют. Если год назад сбережения имели, согласно тому же опросу, меньше половины россиян, то сейчас доля граждан, имеющих сбережения, достигла уже 60% , — замечает ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Банки осторожничают

Под ситуацию подстраиваются и кредитные организации, ограничивая выдачи, так как всё больше заемщиков попало в группу риска в плане стабильности доходов. Банки и МФО пытаются застраховаться от роста доли просроченных и «плохих» кредитов, поэтому срок выдачи необеспеченных займов уменьшается. Растет количество невозвратов кредитных средств, ввели кредитные каникулы и поэтому банки будут более тщательно проводить скоринг клиентов и выдавать им средства, отмечает независимый финансовый консультант Илья Бутурлин.

В марте 2022 года россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта. При этом с кредитными каникулами у многих заемщиков возникают проблемы. Как рассказала «Известиям» директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева, люди жалуются на отказы о предоставлении каникул по нескольким займам сразу. В частности, если речь заходит о потребкредите и карте одновременно.

Юристы отмечают и еще одну причину снижения выдачи кредитов — мошенники.

Влез и долг_1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Граждане брали кредиты в мошеннических организациях, например МФО, КПК и т.п., следовательно, уже потом спешили в полицию. Соответственно, данные займы уходили в просрочку или в банкротство. Банку в итоге остается только не выдавать кредиты потенциальному заемщику с подобной кредитной историей, — поясняет юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян.

Аналитики предполагают, что рынок не покажет признаков оживления, пока ставки не вернутся к приемлемым уровням. ЦБ в апреле понизил ключевую ставку до 17% и, вероятно, продолжит снижать ее и далее с целью поддержки экономики. Ситуация постепенно стабилизируется. Кроме того, в апреле были введены некоторые послабления для банков, которые в том числе направлены на облегчение предоставления финансирования для выкупа активов тех компаний, которые решили уйти из России, напоминает Михаил Беспалов из «КСП Капитал».