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Первым долгом: соцвыплаты хотят списывать в счет займов автоматом

Как в ЦБ относятся к переносу на год нормы, запрещающей такие действия
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Первым долгом: соцвыплаты хотят списывать в счет займов автоматом
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2022-04-04 17:51:31
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Банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Национальным советом финрынка, документ (есть у «Известий») направлен в Госдуму. Банки не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона. В ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан.

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Долг превыше всего

Вступление в силу закона, который требует от банка получать согласие клиента на списание каждой соцвыплаты в счет погашения кредита, предлагается отложить на год — до 1 мая 2023 года. Такая инициатива содержится в проекте закона, подготовленном Национальным советом финрынка (НСФР), который есть у «Известий». Документ направлен в Госдуму в конце марта.

— Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов. Банк России лишь недавно определил коды, которые позволяют отличить единовременные выплаты от постоянных. Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок, — пояснил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин.

Первым долгом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Справка «Известий»

Закон, запрещающий списывать соцвыплаты в счет кредитов автоматически (без дополнительных согласий), был принят в декабре 2021 года. Его поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Речь идет, например, о разовых начислениях пенсионерам или семьям с детьми. Предполагается, что норма должна вступить в силу 1 мая 2022 года.

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По действующему законодательству, кредитные организации должны по заявлению заемщика возвращать ранее списанные в счет погашения займа соцвыплаты. Реализацию этого требования банки также предлагают перенести на 1 мая 2023-го. В законопроекте НСФР поясняется: из-за резкого падения доходов населения краткосрочный возврат соцвыплат только дополнительно повысит просрочку по действующим потребкредитам и ухудшит кредитные истории граждан.

В законопроекте содержатся и другие инициативы, направленные на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. В том числе — перенос на 1 января 2023 года начала функционирования платформы «Знай своего клиента», возвращение порога в 100 тыс. рублей для обязательного контроля операций НКО. Также предлагается до 1 марта 2024 года отложить требование к биометрической идентификации в банках.

Законопроект посвящен только тем нормам, которые требуют масштабных интеграций или доработок внутренних технологических и бизнес-процессов, на что необходимы финансовые и человеческие ресурсы, которые сейчас уже полностью мобилизованы банками на решение антисанкционнных задач и поддержку заемщиков. Мы не ставим под вопрос целесообразность законодательных требований, но просим отсрочить их вступление в силу до стабилизации ситуации, — подчеркнул Андрей Емелин.

Первым долгом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Социальная значимость

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Техническая доработка функционала для реализации нормы по получению дополнительного согласия на списание ряда выплат в счет кредита действительно требуется, подтвердили «Известиям» директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. Он уточнил, банк готов поддержать установленные законодательством сроки, однако важно, чтобы норму реализовали все участники процесса работы с соцвыплатами, в том числе организации, которые осуществляют эти операции и маркируют их соответствующими признаками.

— Практика показала, что существенная часть клиентов давала согласие на списание средств соцвыплат в погашение кредитов либо имела достаточную для погашения задолженности сумму собственных средств, — уточнил Сергей Широков.

В других кредитных организациях оперативно не ответили на запрос «Известий».

Банк России не поддерживает предложение НСФР, сообщили в ЦБ. В регуляторе считают, что в текущих условиях защита граждан, особенно социально уязвимых групп населения, приобретает особую важность, и указанные нормы должны действовать. В Банке России напомнили, что участникам рынка оказывается необходимая поддержка в получении ликвидности, а также предоставлены целесообразные регуляторные послабления, в том числе в области потребительского кредитования. В Госдуме сообщили «Известиям», что пока не получили на рассмотрение законопроект НСФР.

Первым долгом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Приостановление действия нормы, которая предусматривает получение согласия клиентов на списание госвыплат в счет кредита, неприемлемо в текущих условиях, так как негативно отразится в первую очередь на простых гражданах, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. Вместе с тем она отметила, что внедрение платформы «Знай своего клиента» и реализация биометрической идентификации в банках требуют расходов при внедрении, что в конечном счете скажется на финансовых результатах банков.

На кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданны, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его прогнозам, прибыль сектора снизится примерно в два раза в 2022 году и банки ищут любые варианты для сохранения собственной рентабельности.

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