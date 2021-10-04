Платежный рудимент: банкам запретят взымать долги с соцвыплат

Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат. Как выяснили «Известия», это будет один из приоритетных законопроектов, которые Госдума рассмотрит в октябре. Он предполагает, что кредитные организации не смогут автоматически перечислять средства, предоставленные беременным женщинам, малоимущим и прочим категориям нуждающихся граждан в счет погашения задолженностей по займам. В большинстве фракций ГД готовы поддержать инициативу депутатов и сенаторов от «Единой России». Эксперты считают меру логичной, но запоздалой.

Только с согласия

По информации «Известий», Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его авторы — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев — предлагают ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.

Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть социальных выплат всё же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.

«Даже при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с таким заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Законопроект планируется рассмотреть уже в октябре, сообщили в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции.

— Президент недавно объявил об очередных таких социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам, а также военнослужащим и военным пенсионерам. Эта мера поддержки очень своевременная, особенно с учетом пандемии. И она не должна автоматически сгореть, если у человека есть кредит или задолженность по исполнительному документу. Граждане, на которых распространяются эти социальные выплаты, должны сами распорядиться ими, сами оценить, на что их потратить, — подчеркнул зампред комитета Анатолий Выборный.

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта. Важно разделять списание средств со счетов граждан в рамках исполнительного производства (принудительного) и списания на основе заранее данных заемщиком согласий в рамках заключенных договоров, уточнили в Банке России. Там отметили, что закон об исполнительном производстве защищает соцпособия от взыскания и ареста, однако возникали ситуации, когда отправитель средств не указывал или неверно указывал код выплаты, в связи с чем банк не мог автоматически идентифицировать их, и они теряли свой «иммунитет».

— На списание платежей в рамках договоренностей банка и клиента не распространяются ограничения, предусмотренные законом об исполнительном производстве. Поэтому еще в конце июля, перед так называемыми школьными выплатами, мы начали активное взаимодействие с банками и рекомендовали дополнительно уточнять у клиента, распространяется ли его согласие, выраженное в форме заранее данного акцепта, на такие выплаты и только потом осуществлять списания. В конце августа мы направили банкам дополнительные рекомендации о необходимости информирования клиентов о поступлении выплат и списывать их, только получив дополнительное подтверждение от заемщика, а также о необходимости информировать о последствиях в виде возможной просрочки, если клиент самостоятельно не погасит долг, — пояснили в ЦБ.

Были проведены встречи с представителями крупнейших банков и получено подтверждение, что банки приняли меры по возврату денег при выявлении случаев ошибочного списания, а также при поступлении по любым доступным каналам связи требований клиентов в отношении нежелательности произведенного списания, рассказали в ЦБ.

— Мы также считаем целесообразным, чтобы кредитные организации информировали клиентов о процедуре возврата списанных социальных выплат, а также о способах предупреждения подобных списаний в будущем, — пояснили в пресс-службе.

С просьбой дать оценку законопроекту «Известия» также направили запросы в пресс-службы крупных российских банков.

Защитить от нищеты

Как выяснили «Известия», поддержать инициативу готовы в большинстве фракций парламента.

— Социальные выплаты — это целевые средства, которые выделяются гражданам в случае определенных жизненных обстоятельств, когда им очень нужна финансовая поддержка государства. Никто не может на них претендовать и оплачивать ими долги. Поэтому это очень важная законодательная инициатива, которой мы должны защитить население, — пояснил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, вдвойне важно защитить эти средства, если речь идет о выплатах на детей, которые получают взрослые. С этой точкой зрения согласен зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Это абсолютно правильный законопроект. Эта позиция была ранее обозначена Владимиром Путиным в ряде мер социальной поддержки населения. Сегодня у россиян уже есть несгораемый минимальный доход, который не могут изымать судебные приставы, но мы должны также защитить выплаты, которые носят социальный характер, — заявил «Известиям» парламентарий.

По его словам, недопустимо, когда президент выделяет по 10 тыс. рублей на сбор ребенка в школу, а банки эти деньги забирают.

Первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев тоже считает, что инициативу необходимо поддержать.

— Безусловно, такой законопроект нужно принимать. Мы должны поддержать население, которое оказалось в трудной ситуации. Если у человека нет денег, кроме пособия, зачем их отбирать? Банки ведь сами должны проверять кредитную историю граждан, а также их финансовые возможности, прежде чем выдавать кредит, — отметил коммунист.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов также сообщил, что его партия поддержит законопроект.

— Но эти поправки не изменят положение бедных и нищих. Они кардинально не решат проблему. Речь надо вести о том, чтобы увеличить позорный на сегодня прожиточный минимум в 12 тыс. рублей, — заявил парламентарий «Известиям».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что кредиты недопустимо гасить любой ценой, тем самым обрекая людей на нищету. По его словам, это запоздалые нормы, которые нужно было принять давно.

На прошлой неделе «Известия» писали, что в сентябре средневзвешенная ставка по потребительским кредитам на срок более года достигла 12,4%, что на 2,3 п.п. больше прошлогодних предложений российских банков. В этот же период 2020-го проценты по таким займам банков равнялись 10,1%. При этом размер средней минимальной ставки по потребкредитам составляет 9,2%.