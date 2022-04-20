Щедрая душа: в марте Россия дала кредитов на 82 млрд рублей

В марте Россия выдала международных кредитов на 81,6 млрд рублей (примерно $790 млн). Эта сумма составила более 20% от годового плана Минфина на 2022 год, а это почти 375 млрд рублей. Подробности и анализ — в материале «Известий».

О том, кто получил заем, ничего не известно: Минфин не раскрывает эту информацию, за редким исключением, когда выдача кредита согласуется в Госдуме и издается соответствующий закон. По мнению отдельных экспертов, наиболее вероятными заемщиками являются Белоруссия и Иран — непосредственно правительства или компании из этих государств. По одной из версий, Россия инвестирует в строительство ТЭС «Сирик» в Иране.

Вместо резервов

Россия — один из крупнейших в мире международных кредиторов еще со времен СССР, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Если государство не может инвестировать золотовалютные резервы в странах Запада, международные кредиты будут только нарастать, так как это альтернатива покупке иностранных долговых ценных бумаг , — полагает он.

Щедрая душа Фото: TASS/DPA/Arne Dedert

По мнению эксперта, международные кредиты также решают вопросы политического и экономического взаимодействия между странами ЕАЭС и другими союзниками России.

— Не только Россия отрезана от международного кредитования. Аналогичные ограничения введены против Белоруссии, Ирана и ряда других стран. Кредитовать их — значит не только получать доход, но и быть экономической опорой, что выгодно для РФ, — подытоживает Тузов.

Не так и много

Суммы выданных кредитов не слишком существенны в масштабах нашей экономики. Следовательно, это не ударит по социальной и другим сферам, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Поскольку ни о заемщике, ни об условиях договоренностей открытой информации нет, можно догадываться о том, что цель кредитования — поддержка проектов, направленных на противодействие санкциям. Предполагаю, что это может быть связано с выстраиванием инфраструктуры так называемого параллельного импорта.

С 2013 года Россия увеличила выдачу займов, и показатели год от года росли, говорит эксперт.

Щедрая душа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если в 2013 году наша страна одолжила 60,8 млрд рублей, то в 2015 году с началом открытого противоборства с США и в условиях первых санкций уже 148,7 млрд рублей, — продолжает собеседница «Известий». — А в постпандемийном 2021 году —318,8 млрд рублей, то есть сумма займов за последние восемь лет выросла более чем в пять раз. И в 2022 году планируется выдать 375 млрд рублей.

Нет выбора

Нам ничего не известно ни о сроках, ни о ставках, под которые Россия выдала кредит. Скорее всего, у стран-заемщиков нет другого выбора, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Брать взаймы у страны, против которой объявлено большее количество санкций, чем против какой бы то ни было, — огромный репутационный риск. Проще занять у страны не под санкциями или у Международного валютного фонда. Информация о том, кто именно и сколько получил, может разноситься на уровне слухов в кулуарах, мнений экспертов и публикаций в СМИ, но официального подтверждения Минфин не даст. Значит, эти страны заинтересованы в деньгах и в сотрудничестве с Россией, но вынуждены держать условия сделки в секрете, чтобы не попасть под новые санкции.

По мнению аналитика, такое международное взаимодействие идет на пользу обеим сторонам.

— Не исключено, что вскоре мы услышим о совместных инфраструктурных проектах, и не только. Возможно, появится и некий политический альянс стран, которые помогают друг другу, по типу экономического ЕАЭС — с соответствующими льготами и взаимными уступками, например на те же энергоносители или лес, — прогнозирует она.

Щедрая душа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Из наиболее вероятных претендентов кроме Ирана и Белоруссии эксперт выделяет Венесуэлу, Казахстан и ряд африканских стран.

— Но нельзя исключать и, например, Турцию, правительство которой никак не назовешь последовательным ни с экономической, ни с политической точки зрения и желание которой соблюсти инкогнито было бы логичным, — предполагает Екатерина Косарева.

Обычная практика

Россия традиционно входит в пятерку стран-лидеров по выдаче кредитов развивающимся государствам, говорит финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

— Чаще всего это наши соседи по СНГ. В частности, доля Белоруссии в займах, которые выдает РФ, — почти 30%. Также среди получателей денег из нашей страны — Венесуэла, Бангладеш.

Как указывает эксперт, займы обычно связаны с конкретными проектами.

Щедрая душа Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Например, Россия строит АЭС в определенной стране и на эти же средства выдает кредиты, поскольку развивающиеся государства не могут полностью оплатить такую большую стройку. Одновременно подобные проекты обеспечивают заказами многие российские компании, а это выплаты налогов в бюджет России, рабочие места и зарплаты сотрудникам.

Кроме того, кредиты — это своего рода обеспечение двустороннего сотрудничества.

— В условиях санкций Россия наверняка сможет рассчитывать на помощь со стороны государств-заемщиков, например в поставках необходимого импорта. Это не только вопрос экономики, но и политики — дать кредит соседу или другу означает потенциальную помощь и возможность поддерживать отношения на хорошем взаимовыгодном уровне, — резюмирует Самойлова.