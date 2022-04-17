Дорого обойдется: российский госдолг перестал расти

С начала года внутренний долг России вырос только на 120 млрд рублей, а по итогам марта его объем и вовсе перестал расти. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Минфин в целом мог бы запустить небывалую эмиссию ОФЗ и направить полученные средства на инвестиции в основной капитал российских предприятий, но нынешние процентные ставки слишком высоки для такой схемы победы над кризисом. Подробнее — в материале «Известий».

Ни дать, ни взять

Согласно последним данным Минфина РФ, внутренний долг России составляет 16,6 трлн рублей на 1 апреля этого года. Как обратили внимание авторы профильного макроэкономического Telegram-канала MMI, с начала года эта сумма увеличилась только на 120 млрд рублей, а в марте не росла вовсе . Фактически, пишут авторы канала, рост внутреннего долга страны остановился.

В беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечает, что плановый объем размещения ОФЗ в первом квартале 2022 года составлял 700 млрд рублей. На деле же через аукционы удалось продать облигации на сумму 204,7 млрд рублей, после чего Минфин отменил их 16 и 22 февраля в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. И когда Минфин вернется на рынок заимствований — неизвестно. По крайней мере глава министерства Антон Силуанов ранее заявил, что в этом году ведомство не планирует возвращаться на первичный рынок ОФЗ.

Но при этом возникает естественный вопрос: откуда брать средства на поддержку российской экономики, оказавшейся под беспрецедентными санкциями и лишенной значительной части золотовалютных резервов ЦБ. Как отмечает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, в свете предстоящего годового падения ВВП, которое по разным оценкам может составить более 10%, участие государства должно как минимум смягчить этот удар.

Дорого обойдется Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В целом российский госдолг по-прежнему остается одним из самых низких в мире. Как отмечает представитель аналитического Telegram-канала РДВ в беседе с «Известиями», редкая страна имеет показатели ниже 30–40%. При этом внутренний долг РФ составляет 12% от ВВП, еще порядка 4% — долг внешний.

— То есть вполне можем удвоить госдолг и при этом не будем выглядеть плохо. Даже рубль особо от этого не пострадает. Особенно если экспорт будет оставаться выше импорта, а привлеченные деньги будут расходоваться толково, — говорит собеседник «Известий».

В целом так же считает и Дмитрий Александров. По его оценке, если внутренний долг составит до половины ВВП, это всё еще будет соответствовать довольно комфортному значению. Это означает, что объем долга можно поднять до 60–65 трлн рублей , то есть дополнительно «напечатать» через ОФЗ порядка 50 трлн рублей. Это в два раза больше расходной части федерального бюджета на текущий год.

Очередь не стоит

Сложность в том, что, даже имея монополию на эмиссию ОФЗ, Минфин не может продавать их в никуда. А главные покупатели таких бумаг — российские банки — вряд ли сами готовы восстановить спрос на долговом рынке.

— На последних аукционах именно госбанки выступили основными покупателями ОФЗ. Банковская сфера получила слишком сильный удар из-за переоценки стоимости ценных бумаг. На мой взгляд, сейчас им нецелесообразно значимо наращивать вложения в ОФЗ, — говорит Александров.

С ним соглашается и Владислав Антонов из BitRiver. Аналитик отмечает, что, учитывая санкции против крупных российских банков и заморозку их активов в недружественных странах, они, скорее всего, не будут основными участниками аукционов.​​​​​​ Косвенно на это указывают и действия Банка России. Регулятор рекомендовал финансовым организациям не выплачивать дивиденды в этом году и разрешил им отложить формирование резервов на вероятные потери по заблокированным недружественными странами активам.

С другой стороны, банки могли бы продолжить покупку ОФЗ, считает собеседник «Известий» из РДВ, поскольку такие бумаги по логике вещей не давят на капитал банков. Суть в том, что они могут купить ОФЗ, после чего привлечь под них финансирование от Банка России через операции репо. При этом именно с кредитованием бизнеса, отмечает он, у банков как раз возникнет больше проблем как из-за высоких ставок, так и из-за уровней достаточности капитала.

Дорого обойдется Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Для кредитования экономики, в отличие от покупки ОФЗ, капитал реально нужен. Кто-то должен будет банки заменить — госбюджет и/или физические лица на фондовом рынке через акции и облигации, — считают в РДВ.

Проблема еще и в том, что возможности покупать внутренний долг у Минфина теперь нет и у нерезидентов, отрезанных от этого рынка, добавляет Дмитрий Александров из «Иволга Капитал».

Поэтому в ситуации, когда наращивать внутренний долг не только дорого, но и в целом сложно, учитывая фактическое отсутствие крупных покупателей, правительству при формировании новых мер поддержки экономики придется рассчитывать на уже имеющиеся средства . И они сейчас есть.

В частности, Владислав Антонов из BitRiver добавил, что отмененное бюджетное правило, действовавшее ранее, фактически дает властям возможность пускать на погашение уже выпущенных ОФЗ и на финансирование инфраструктурных проектов все доходы от продажи нефти выше $44 за баррель.