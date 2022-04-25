Рублем вышли: названы 35 самых незакредитованных регионов России

Сахалинская область, Чукотка, Москва, Магаданская область и Камчатка стали лидерами рейтинга кредитного благополучия населения топ-35 субъектов РФ по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании ФоРГО, которое имеется в распоряжении «Известий». Как отмечают его авторы, сумма выданных кредитов в России начала сокращаться, а вот просроченная задолженность — расти. Эксперты считают показатели закономерными, но предлагают посмотреть на динамику по итогам полугодия, ведь стоимость потребительской корзины во многих регионах возросла.

На Чукотке — дорого

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, первую десятку Индекса кредитного благополучия населения субъектов РФ возглавили ЯНАО, Сахалинская область, НАО, Чукотка, Москва, Магаданская область, ХМАО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. Документ составлен на основе информации ЦБ РФ и Росстата на 1 марта 2022 года. Кроме того, авторы исследования использовали данные о размере среднемесячной зарплаты и минимальной стоимости потребительской корзины.

Главный показатель — индекс закредитованности — сложился из общей суммы кредитов по регионам, разделенной на произведение среднемесячной зарплаты и численность экономически активного населения.

Всего в исследование вошло 35 субъектов. Во второй десятке оказались Красноярский край, Санкт-Петербург, Коми, Амурская область, Ингушетия и Иркутская область (поделили 15-е место), Кемеровская область, Хабаровский край и Белгородская область (17-е место), Забайкальский край и Крым (18-е место), Архангельская область и Севастополь.

Третью десятку возглавили Томская область, Приморский край, Дагестан, Карелия, Челябинская и Ленинградская области (24-е место), Новгородская, Тульская области, Хакасия и Еврейская автономная область (27-е место), Свердловская область, Калужская область и Чечня (29-е место), Липецкая область.

Замыкают топ-35 Курская область, Татарстан, Самарская, Московская и Астраханская области.

Лидерами по показателю самой высокой средней зарплаты в феврале оказались Чукотка — 120,7 тыс. рублей, ЯНАО — 116 тыс. рублей, Сахалинская область — 104,9 тыс. рублей. Меньше всего получают в Чечне — 30,1 тыс. рублей, Дагестане — 31,1 тыс. рублей и Ингушетии — 31,1 тыс. рублей.

Самая дорогая потребительская корзина при этом также зафиксирована на Чукотке — 30 тыс. рублей. На втором месте Камчатка — 28 тыс. рублей, а за ней Москва — 26,7 тыс. рублей. Меньше всего на продукты тратят в Ингушетии — 15,7 тыс. рублей, Белгородской области —16,4 тыс. рублей и Липецкой области — 16,4 тыс. рублей.

Только долги раздали

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, на 1 марта 2022 года общая сумма выданных физическим лицам – резидентам кредитов (в рублях и валюте в пересчете на рубли), по данным Центробанка РФ, составила 1,7 трлн рублей, что на 359,8 млрд меньше, чем на начало года (2,1 трлн рублей). При этом общая доля просроченной задолженности возросла с 45,4 до 56,9%.

— По сравнению с началом года во многих регионах несколько снизились индексы закредитованности экономически активного населения, это положительная тенденция. В частности, в таких традиционно «высокооплачиваемых» регионах, как Магаданская область (с 31,7 до 30,5), Ненецкий АО (с 36,3 до 23,5), г. Москва (с 39 до 34,7), ЯНАО (с 42,3 до 28,7), ХМАО (с 53,1 до 38,8), г. Санкт-Петербург (с 53,4 до 45,5), Чукотский АО (с 20 до 16,5), — пояснил он «Известиям».

По его словам, меньше всего кредитов на душу экономически активного населения в республиках Северного Кавказа, Республике Крым, Севастополе, Ивановской, Тамбовской и Мордовской областях. Например, в Ингушетии этот показатель составляет всего 2,6 млн рублей.

— При общей оценке кредитного благополучия населения ключевыми показателями, кроме сумм выданных кредитов на душу населения и в абсолютном выражении, являются уровень доходов людей, проживающих в регионе, и стоимость жизни. Иначе говоря, недостаточно сопоставить долги с уровнем зарплат, следует еще учесть минимальную стоимость жизни, — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что индекс кредитного благополучия (финансовой стабильности населения) показывает, во сколько раз свободная от кредитных обязательств часть месячной заработной платы одного усредненного работающего превышает минимальную стоимость жизни (стоимость «потребительской корзины») в соответствующем регионе.

Как отметили в ФоРГО, с начала года индекс финансовой стабильности населения у многих регионов увеличился. Например, среди лидеров: ЯНАО, поднялся с третьей на первую позицию, с 2,76 до 3,65; Москва — с 2,45 до 2,52; Санкт-Петербург — с 1,74 до 1,94; ХМАО — с 1,69 до 2,29; Сахалинская область — с 2,67 до 3,56.

Во всех случаях повышение индекса финансового благополучия вызвано более благоприятным соотношением средней зарплаты и минимальной стоимости жизни, подчеркнули авторы исследования.

Политтехнолог Александр Твердов назвал данные исследования логичными. По его словам, зимой экономика России еще не была под санкциями, поэтому население сокращало долги и не брало активно кредиты. Однако интересно будет посмотреть, как изменится динамика по итогам первого квартала или полугодия, когда в отношении целого ряда секторов российской экономики были объявлены санкции. Очевидно, что в этот период стоимость потребительской корзины в субъектах возросла, как и активность населения в покупках в кредит товаров, которые могут исчезнуть из России, отметил эксперт.