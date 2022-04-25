Долговые проводы: к чему может привести мораторий на банкротство

В России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на банкротство, введенный правительством РФ. В отличие от старых, пандемийных ограничений по взысканию долга, новые касаются и юридических, и физических лиц. Как на инициативу отреагирует рынок, разбирались «Известия».

Зачем понадобился мораторий

У России имеется опыт применения заморозки банкротств. В 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции был введен мораторий для тех секторов экономики, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. В целом, использование подобных мер для поддержки уязвимых отраслей, в том числе, стратегических, системообразующих предприятий, оправдано в нелегких макроэкономических условиях.

Постановление было подготовлено Минэкономразвития (МЭР). Первый замглавы ведомства Илья Торосов рассказал «Известиям», что нужный «эффект достигается не только запретом на возбуждение дела о банкротстве, но и в принципе запретом взыскивать задолженности должника по исполнительным производствам — меры применяются в комплексе, обеспечивая сохранность имущества должника в целях восстановления его финансового положения».

Суд будет отклонять заявления кредиторов о признании должника банкротом, которые были поданы с 1 апреля до 1 октября. Такая же судьба ждет заявления, поданные до 1 апреля, если арбитраж не принял их к производству к этой дате.

Обычно кредитор может начать дело о банкротстве, если должник не исполняет обязательства. Если кредитор не банк, то ему нужно для этого судебное решение. Для физлиц в 2020 году появилась возможность добиться банкротства по упрощенной процедуре через МФЦ. Для этого нужно, чтобы сумма долга была от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, и при этом предстоит доказать отсутствие возможностей для его погашения.

Нынешний мораторий входит в систему оперативных мер по снижению санкционного давления со стороны Запада. Многие из них, по мнению ряда экспертов, опирается на уже апробированные решения периода пандемии. Опыт 2020 года был использован и при подготовке моратория на банкротства — с экстраполяцией на физических лиц.

Кому должен — всем прощаю

«С практической точки зрения надо понимать, что в первую очередь "мораторий о банкротстве" — это не про банкротство, а про все долги, возникшие до 1 апреля», — пояснил «Известиям» партнер, руководитель практики судебных споров юридического бюро «Мозго и партнеры» Антон Шаматонов. В этой связи определенные опасения у экспертного сообщества вызывает ситуация с задолженностями за коммунальные услуги.

Дело в том, что внесение физических лиц в мораторий в том числе означает, что санкции (штрафы, пени) за просрочку обязательных платежей, включая счета за ЖКУ, начисленных до 1 апреля, применяться не будут. Однако, это не касается долгов, возникших после 1 апреля , — на них штрафы и пени начисляются, подтвердил управляющий партнер Коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев. В связи с этим россиянам следует понимать, что просто игнорировать платежки ЖКХ нельзя.

Непонимание этого факта может привести к ситуации, с которой жители страны уже столкнулись в случае с принятым в 2020 году постановлением Правительства РФ № 424. Согласно документу, поставщикам запрещалось начислять штрафы и пени за просроченную задолженность. И люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были немало удивлены, когда не только накопленные долги, но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале следующего года.

Более того, в 2022 году уже происходили случаи, связанные с отключением от коммунальных сетей многоквартирных домов из-за неуплаты по счетам за ЖКУ, как это было в екатеринбургском районе Солнечный. Причем, многие жильцы отмечали, что долги у них накопились не такие уж и баснословные. Тем не менее, подобный способ принуждения к погашению задолженности более чем легален, поскольку предусмотрен утвержденным в 2011 году Постановлением Правительства РФ. Получается, что введение нынешнего моратория может де-факто не оставить поставщикам никакого выбора, кроме как использовать такой радикальный способ воздействия на должников. Поскольку требовать погашения задолженности в принудительном порядке нельзя. Так, что, по мнению Сергея Ковалева, ЖКХ оказывается одной из пострадавших сфер наряду с кредитными организациями и страховыми компаниями.

Между тем, общая сумма долгов населения страны по коммунальным услугам за год — с июля 2020 по июль 2021 года — выросла на 38 млрд рублей и составляет уже 526,6 млрд.

Вам (не) одобрен кредит

Аналогичная ситуация прогнозируется экспертами и касательно сферы потребкредитования. Ограничение возможности взыскания через суд лишает кредиторов самого эффективного инструмента воздействия на недобросовестных должников, от чего последние, безусловно, выигрывают.

К слову, по данному вопросу (правда, применительно к ИП и юридическим лицам) ведутся дискуссии и на уровне федеральных органов исполнительной власти. В частности, на проблему возможных злоупотреблений со стороны платежеспособных должников указывали и в Федеральной налоговой службе. Чтобы прояснить ситуацию, «Известия» обратились в пресс-службу ФНС, однако, там указали, что «вопросы регулирования отношений в сфере банкротства относятся к полномочиям Минэкономразвития». Позиция же МЭР по данному вопросу известна.

«Если предприниматель не занимался обеспечением качества продаваемой продукции, выстраиванием надежных цепочек поставок, то и без моратория на банкротства риски недобросовестного неисполнения обязательств присутствовали», — заявил Илья Торосов.

Экспертное сообщество обращает внимание на иные аспекты. «Такие должники будут удовлетворять требования кредиторов выборочно, тем самым расплачиваясь лишь с выгодными им кредиторами», — предостерегла Мария Вишнякова, руководитель направления юридической группы «Совет».

Кроме того, приостановка исполнительных производств по имущественным требованиям приведет к снижению платежей по ранее выданным кредитам и займам, и как следствие к риску невозможности финансовых организаций исполнять свои обязательства. Об этом предупреждает директор СРО «Микрофинансирование и Развитие» Елена Стратьева.

Введение моратория уже толкает российские банки вновь обращаться к «пандемийным» матрицам рисков. И поскольку речь идет о существенных потерях именно по невыплаченным потребкредитам, то они могут компенсироваться как ростом процентной ставки по потребительским займам, так и снижением доступности заемных средств. Напомним, что в начале пандемии финансовые организации существенно ужесточили требования к потенциальным заемщикам, что спровоцировало сокращение уровня одобрения в среднем на 10-20 п.п.

«В ближайшей перспективе мы можем увидеть сокращение реальных выдач в секторе потребительских ссуд (получение средств лицами с очень хорошей кредитной историей, в т.ч. учитывающий обширный потребительский опыт, и/или зарплатные счета в стабильных компаниях), — рассуждает Елена Стратьева. — А куда девается нереализованный спрос на заемные средства, все мы уже видели на примере всплесков на рынке нелегального кредитования».

По данным Центробанка, уже в марте потребительское кредитование резко сократилось: на 1.9% против роста в 1.2% в феврале. Рост продолжился лишь в ипотечном секторе, что объясняется сохранением правительственных льготных программ на ипотеку.

А нужен ли гражданам мораторий?

По словам экспертов, на текущий момент примерно в 95% случаев сами граждане добровольно инициируют собственное банкротство. А как следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе, в первом квартале 2022 года число граждан, включая ИП, признанных банкротами, выросло на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом эксперты сходятся во мнении, что признание несостоятельности физических лиц в подавляющем большинстве случаев носит характер списания долгов и не преследует реабилитационных целей. Тем сильнее недоумение представителей финансового сектора, поскольку уже существуют рабочие механизмы банкротств, доступные простым россиянам.

«С 2020 года у нас действует упрощенная система банкротств, когда любой гражданин может инициировать свое банкротство не через суд, а путем простой подачи в МФЦ заявления и документов, доказывающих невозможность исполнения обязательств», — отмечает заместитель директора юридического департамента АКГ «Созидание и Развитие» Рустам Кушхов.

Здесь есть немаловажный нюанс. Обязательным условием для инициирования банкротства по упрощенной процедуре является сумма долга от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Упрощенная процедура банкротства для физлиц полностью бесплатна, что резко контрастирует с классическим банкротством, под которое должникам приходилось брать новые кредиты. И при этом отсутствие имущества также не становится препятствием. Срок такой процедуры по закону составляет 6 месяцев, что значительно короче стандартной, а с момента публикации сведений о банкротстве в реестре прекращается начисление процентов, а также штрафов и пеней за неуплату.

Вместе с тем, продолжает Рустам Кушхов, довольно сомнителен смысл вводить тотальный запрет на возбуждение процедур банкротства «физиков» по требованию их кредиторов. Защищающие должников меры уже внедрены государством и действуют. Для граждан-заемщиков, например, уже объявлены «кредитные каникулы». До конца этого года отменены плановые проверки для ИП. С 1 февраля 2022 года введен в действие правовой механизм, направленный на сохранение ежемесячного дохода гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы.

Сегодня недобросовестный должник, имея благодаря мораторию запас времени, может тщательней подготовиться к своему банкротству, например, получше спрятать свое имущество от кредиторов или набрать перед банкротством еще больше долгов, что усугубит и без того осложненное положение его кредиторов. «Какова при таких условиях необходимость введения банкротного моратория для физических лиц, честно говоря, мне не вполне ясно», — заключает эксперт.

Пока экспертное сообщество разбирается в тонкостях правоприменения моратория на банкротство и обсуждает возможности его корректировки, предприимчивые дельцы уже нашли способ заработка на низком уровне правовой грамотности россиян, оказывая консультации о применения моратория. Сегодня далеко не все граждане в курсе, что мораторий позволяет временно отказаться от ряда платежей, а те, кто слышал об этом, слабо представляют себе последовательность своих действий.