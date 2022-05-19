Полис доступа: банкам запретят навязывать страховщиков в следующие шесть лет

Заемщикам позволят самостоятельно выбирать страховую компанию следующие шесть лет . В проекте постановления правительства, который регулирует условия одобрения страховщиков банками при выдаче кредитов гражданам, уточнили сроки — новые требования будут действовать с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го . «Известия» ознакомились с документом. Страховщики поддержали новые правила. По их мнению, это улучшит условия для заемщиков и сделает процесс одобрения компаний в банках прозрачнее. Однако в АКРА отметили риски таких требований для банков и возможность роста стоимости кредитования .

Грань по рейтингу

Условия кредитного страхования для заемщиков-физлиц улучшат с 1 марта 2023 года . С этой даты планируется вступление в силу постановления правительства, которое направлено на повышение прозрачности взаимодействия банков и страховых компаний. В соответствии с ним заемщики смогут самостоятельно выбирать страховщика при оформлении кредита, а также менять его уже после получения займа без ухудшения условий. При этом банки не смогут навязывать клиенту определенную компанию и будут принимать полис страховщика, если его кредитный рейтинг в одном из четырех российских агентств («Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА) находится на уровне «А-» и выше .

Доработанный проект постановления повторно разместили на федеральном портале regulation 19 мая. Одним из основных дополнений стало уточнение сроков действия документа — с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го. Шесть лет — это предельный срок действия любого акта, который содержит обязательные требования . В ФАС подтвердили, что постановление будет действовать максимально возможный по закону период.

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При этом 20 мая 2022-го заканчивается срок постановления, которое сейчас регулирует взаимодействие банков и страховых компаний. Подходы к оценке соглашений между ними после этой даты позднее подготовит ФАС, рассказали в антимонопольной службе.

По новому постановлению банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании . При этом кредитные организации должны предоставлять клиентам сведения о том, какие страховщики подходят для оформления договора. В доработанной версии документа уточняется: уровень рейтинга, который банки сами смогут устанавливать для одобрения страховых компаний, должен быть не меньше — «ВВ-».

Эта мера позволит отсечь страховые компании с рейтингами среднего и ниже среднего уровня финансовой надежности, при этом у банков частично останется возможность устанавливать свои требования к этому значению , отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, возврат к старым практикам после действия постановления маловероятен. Скорее всего, после 2029 года будет выпущен новый документ.

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В ЦБ не ответили на запрос «Известий», какое количество жалоб потребителей на навязывание банком страховой компании в 2022 году они получили.

На равных условиях

В страховых компаниях положительно оценили новые требования. Необходимость внесения изменений назрела давно, считает директор департамента ипотечного страхования компании «Абсолют Страхование» Дарья Зуева. По ее мнению, это позволит свести длительную и не всегда прозрачную процедуру получения аккредитации у банка к наличию у страховщика кредитного рейтинга. Такие условия должны послужить развитию свободной конкуренции и оптимизировать условия предоставления услуги для заемщиков, добавил старший вице-президент — руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом «Страхового Дома ВСК» Алексей Чуб.

Однако в постановление стоит также включить запрет на размещение информации о «рекомендованных страховщиках» и на сокрытие информации о полном списке аккредитованных компаний. Кроме того, стоит запретить требовать в обмен на аккредитацию размещения депозитов и тому подобное, считает Дарья Зуева.

Инициативу ФАС и ЦБ поддержали и в «СберСтраховании жизни». Однако идеальным вариантом было бы также внедрение стандарта и минимальных требований по страхованию при потребительском и ипотечном кредитовании, так как предлагаемое компаниями страховое покрытие неоднородно, как и количество исключений из него , отметил управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов.

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При этом в новой редакции учтен ряд положений, которые улучшат условия для заемщиков: заключение договора на срок не более года, возможность смены страховщика, недопустимость навязывания страховой компании из одной группы с банком и другие, подчеркнул директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов.

Внесенные правки позволят обеспечить справедливый доступ для заинтересованных страховщиков, что позволит предлагать заемщикам оптимальные условия , сообщил руководитель дирекции имущественного страхования СК «МАКС» Александр Агапов. По его мнению, до марта 2023-го состоится переходный период с поэтапным включением инноваций. Так, у системно значимых банков, которые осуществляют кредитование по государственным программам, может быть очень глубокая интеграция со страховыми компаниями. Поспешное введение новых условий способно привести к свертыванию этих программ.

В банках из топ-30 не ответили на запрос «Известий», поддерживают ли они проект постановления.

Полис доступа2 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев