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Полис доступа: банкам запретят навязывать страховщиков в следующие шесть лет

Насколько это улучшит положение заемщиков и когда новые правила вступят в силу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заемщикам позволят самостоятельно выбирать страховую компанию следующие шесть лет. В проекте постановления правительства, который регулирует условия одобрения страховщиков банками при выдаче кредитов гражданам, уточнили сроки — новые требования будут действовать с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го. «Известия» ознакомились с документом. Страховщики поддержали новые правила. По их мнению, это улучшит условия для заемщиков и сделает процесс одобрения компаний в банках прозрачнее. Однако в АКРА отметили риски таких требований для банков и возможность роста стоимости кредитования.

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Грань по рейтингу

Условия кредитного страхования для заемщиков-физлиц улучшат с 1 марта 2023 года. С этой даты планируется вступление в силу постановления правительства, которое направлено на повышение прозрачности взаимодействия банков и страховых компаний. В соответствии с ним заемщики смогут самостоятельно выбирать страховщика при оформлении кредита, а также менять его уже после получения займа без ухудшения условий. При этом банки не смогут навязывать клиенту определенную компанию и будут принимать полис страховщика, если его кредитный рейтинг в одном из четырех российских агентств («Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА) находится на уровне «А-» и выше.

Доработанный проект постановления повторно разместили на федеральном портале regulation 19 мая. Одним из основных дополнений стало уточнение сроков действия документа — с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го. Шесть лет — это предельный срок действия любого акта, который содержит обязательные требования. В ФАС подтвердили, что постановление будет действовать максимально возможный по закону период.

Полис доступа
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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При этом 20 мая 2022-го заканчивается срок постановления, которое сейчас регулирует взаимодействие банков и страховых компаний. Подходы к оценке соглашений между ними после этой даты позднее подготовит ФАС, рассказали в антимонопольной службе.

По новому постановлению банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании. При этом кредитные организации должны предоставлять клиентам сведения о том, какие страховщики подходят для оформления договора. В доработанной версии документа уточняется: уровень рейтинга, который банки сами смогут устанавливать для одобрения страховых компаний, должен быть не меньше — «ВВ-».

Эта мера позволит отсечь страховые компании с рейтингами среднего и ниже среднего уровня финансовой надежности, при этом у банков частично останется возможность устанавливать свои требования к этому значению, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, возврат к старым практикам после действия постановления маловероятен. Скорее всего, после 2029 года будет выпущен новый документ.

Полис доступа1
клиент и сотрудник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В страховых компаниях положительно оценили новые требования. Необходимость внесения изменений назрела давно, считает директор департамента ипотечного страхования компании «Абсолют Страхование» Дарья Зуева. По ее мнению, это позволит свести длительную и не всегда прозрачную процедуру получения аккредитации у банка к наличию у страховщика кредитного рейтинга. Такие условия должны послужить развитию свободной конкуренции и оптимизировать условия предоставления услуги для заемщиков, добавил старший вице-президент — руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом «Страхового Дома ВСК» Алексей Чуб.

Однако в постановление стоит также включить запрет на размещение информации о «рекомендованных страховщиках» и на сокрытие информации о полном списке аккредитованных компаний. Кроме того, стоит запретить требовать в обмен на аккредитацию размещения депозитов и тому подобное, считает Дарья Зуева.

Инициативу ФАС и ЦБ поддержали и в «СберСтраховании жизни». Однако идеальным вариантом было бы также внедрение стандарта и минимальных требований по страхованию при потребительском и ипотечном кредитовании, так как предлагаемое компаниями страховое покрытие неоднородно, как и количество исключений из него, отметил управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов.

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сбербанк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При этом в новой редакции учтен ряд положений, которые улучшат условия для заемщиков: заключение договора на срок не более года, возможность смены страховщика, недопустимость навязывания страховой компании из одной группы с банком и другие, подчеркнул директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов.

Внесенные правки позволят обеспечить справедливый доступ для заинтересованных страховщиков, что позволит предлагать заемщикам оптимальные условия, сообщил руководитель дирекции имущественного страхования СК «МАКС» Александр Агапов. По его мнению, до марта 2023-го состоится переходный период с поэтапным включением инноваций. Так, у системно значимых банков, которые осуществляют кредитование по государственным программам, может быть очень глубокая интеграция со страховыми компаниями. Поспешное введение новых условий способно привести к свертыванию этих программ.

В банках из топ-30 не ответили на запрос «Известий», поддерживают ли они проект постановления.

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страхование
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил ряд минусов новых условий. Предлагаемые поправки значительно снижают планку кредитоспособности страховщиков, которые могут без ограничений со стороны банков предоставлять страховое покрытие заемщикам. Это существенно увеличит риски банков, что наверняка будет переноситься в стоимость кредитов и приведет к дополнительным затратам для заемщиков, считает эксперт. Кроме того, тарифы страховщиков с низкими рейтингами, скорее всего, будут выгоднее для заемщиков, что повысит спрос на полисы таких компаний и дополнительно увеличит риски банков.

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