Риск-обход: система гарантий в страховании жизни может появиться за три года

Систему гарантий по вкладам могут распространить на страхование жизни в течение ближайших трех лет. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что такой законопроект будет внесен в правительство в 2022 году , по нему предусмотрен двухлетний переходный период. Участники рынка рассказали, что будут делать отчисления в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По их словам, нововведение позволит страховщикам жизни добиться разрешения на формирование добровольных пенсионных накоплений граждан .

Сбережения гарантируются

Система гарантирования на рынке страхования жизни по аналогии с вкладами, средства граждан на которых защищены в переделах 1,4 млн рублей, может появиться в течение трех лет. Сейчас законопроект проходит правки, уже в январе его опубликуют в интернете и разошлют заинтересованным сторонам, в 2022 году документ внесут в правительство , сообщили в пресс-службе Минфина.

Проектом предусмотрен двухлетний переходный период перед вступлением закона в силу . За это время будут приняты подзаконные акты, регулирующие действия участников, а также появится инфраструктура для запуска этой системы. Фонд будет формироваться за счет отчислений участников рынка.

Всероссийский союз страховщиков поддерживает создание такой системы. Размер гарантий в части страховой премии, как и с депозитами, составит 1,4 млн рублей, а если риск по договору реализовался, то гарантироваться будет объем страховой выплаты, но не более 10 млн рублей , отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. По его мнению, подобный механизм может появиться на горизонте трех лет. Гарантиями планируется покрыть долгосрочные накопительные договоры страхования жизни.

Фонд обеспечит сохранность долгосрочных вложений граждан и должен способствовать повышению их доверия к продуктам добровольного страхования жизни, считают в Банке России. Регулятор включил создание системы гарантирования в план основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы. «Известия» направили запрос в ЦБ.

В крупнейших страховых компаниях также поддержали инициативу. Несмотря на то что на рынке страхования жизни практически не было банкротств или неконтролируемого ухода компаний, создание гарантирования придаст системе еще большую устойчивость и доверие со стороны клиентов , считает директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов. Идея также соответствует предложению президента России по защите вложений граждан в финансовые инструменты.

Под покрытие будут подпадать все договоры страхования жизни, гарантированной окажется и накопительная выплата (кроме дополнительного инвестиционного дохода), и выплаты в случае смерти застрахованного лица. Игроки рынка будут платить АСВ предусмотренную законом сумму, которая рассчитывается из объема портфеля каждого страховщика, объяснил Александр Козинов. По его мнению, повышение спроса на продукты добровольного страхования жизни после запуска этой системы может составить 10–15%.

«Известия» направили запрос в АСВ.

На новых условиях

Механизм увеличит защищенность клиентов и будет способствовать продвижению продуктов, это станет значительным плюсом к имиджу игроков и может оказаться дополнительным драйвером роста для сегмента, сообщил генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По его словам, система также будет гарантировать договоры страхования жизни, которые комбинируют такое покрытие с другими видами личного страхования . Отчисления в фонд за квартал составят порядка 0,003% от величины страховых резервов компании, но при недостатке средств могут увеличиться до 0,3%, добавил он.

Создание гарантийного фонда простимулирует долгосрочные накопления , согласен генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич. Так, например, в компании более 50% договоров накопительного страхования жизни, общее число которых на текущий момент достигает 615 тыс., заключены на срок пять и более лет. Кроме того, система гарантирования позволит страховщикам жизни активнее участвовать в дискуссии о полноценном включении их в пенсионную реформу, чтобы они также смогли формировать добровольные накопления граждан .

При этом самый важный вопрос в новом механизме — размер отчислений в фонд, отметил директор по финансам «СберСтрахование жизни» Александр Жуков. По его мнению, следует определить отчисления, исходя из надежности участника рынка, а также объема его обязательств: планка должна быть установлена в размере не более 0,01% в год от размера страховых резервов.

Риск-обход Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В рамках законодательной инициативы также нужно продумать вероятность значительного числа банкротств страховых компаний, что может привести к резкому росту нагрузки на других участников рынка , считает директор департамента по развитию продуктов и управлению портфелем медицинского страхования и страхования жизни компании Allianz Алексей Вигдорчик.

Инициативу также поддержали в «АльфаСтраховании». Запуск системы гарантирования должен способствовать притоку средств в эту форму сбережений, сообщил заместитель генерального директора по финансовой и операционной деятельности «АльфаСтрахование – Жизнь» Владимир Гуде. Для повышения интереса россиян к страхованию жизни регулятор также вводит минимальные требования к договорам ИСЖ, тестирование перед их покупкой и запускает новый вид полисов — долевое страхование жизни.

Действующая система хеджирования вкладов, счетов и пенсионных накоплений граждан показала свою эффективность, и отсутствие такого механизма в страховании жизни тормозит развитие сегмента , особенно в части долгосрочных договоров, уверена старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, появление такого фонда не окажет существенного влияния на стоимость полисов .