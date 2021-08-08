Полис притяжения: рынок страхования пошел в рост

Непростая эпидемиологическая ситуация заставила многих россиян пересмотреть отношение к страховым продуктам. Малый бизнес резко сократил расходы на страховку, в то время как выплаты ковид-больным заметно выросли. Какие изменения коснулись рынка и как не допустить ошибок при оформлении страховки, разбирались «Известия».

Коронавирусное страхование

В период 2020–2021 годов рынок добровольного медицинского страхования повторил общий уровень деловой активности и экономики , сообщили «Известиям» во Всероссийском страховом союзе (ВСС). В 2018 и 2019 годах рынок ДМС показывал рост, в первом полугодии 2020 года — снижение, во втором полугодии — стабилизацию, а в I квартале 2021 года вновь начался рост.

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При этом физические лица, ИП и небольшие предприятия демонстрируют наиболее яркий отказ от страховых услуг, отметили в союзе. Именно малый бизнес и ИП быстро сократили затраты на ДМС в 2020 году и пока не спешат возвращаться к прежним расходам. Небольшой рост в I квартале 2021 года происходит за счет крупного бизнеса и роста среднего чека.

— В целом средняя стоимость программы ДМС увеличилась, этому способствовало несколько причин: сокращение доли малого бизнеса и ИП, а также инфляция стоимости медицинских услуг в целом. То есть сам СOVID-19 опосредованно влиял на ситуацию, но не через стоимость лечения, а через снижение (или отказ от) затрат многих сегментов бизнеса на ДМС-услуги, — пояснил вице-президент Всероссийского страхового союза Виктор Дубровин.

Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников отметил, что за время пандемии страховой рынок пережил несколько важных этапов.

— С одной стороны, II квартал прошлого года стал для страховщиков успешным с точки зрения низкой убыточности по таким видам страхования, как ОСАГО, каско и ДМС . Люди сидели по домам, боялись выходить, меньше ездили, а значит, меньше попадали в аварии.

В настоящий момент ситуация обратная — наблюдается ощутимая убыточность по перечисленным направлениям, говорит Тюрников. Граждане, которые переживали инфекцию в самоизоляции и откладывали походы к врачам, сейчас начали активно лечиться.

Изменения произошли и в части продаж — в пандемию возникло большое количество новых продуктов. Это несколько стабилизировало ситуацию.

— Например, материальная защита на период коронавируса. Если у человека диагностируют СOVID-19, ему выплачивается фиксированная сумма за каждый день болезни или нахождения в клинике. Также появились программы по реабилитации, — перечисляет собеседник. — Рынок действительно понемногу растет, особенно в области страхования жизни. Я бы не оценивал динамику пессимистично.

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На фоне пандемии резко выросли страховые выплаты больным коронавирусом россиянам. В I квартале 2021 года они на 8% превысили показатель за весь 2020 год и составили не менее 828 млн рублей. На это повлияли рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии.

Прибыль рынка по страховкам от коронавируса в I квартале 2021 года составила 100–200 млн рублей. При этом у компаний начали появляться дополнительные полисы, связанные с СOVID-19: от последствий прививки и, например, информационно-консультационные продукты, позволяющие обращаться по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов и т.д.

Страховка при выезде за границу

Отправляясь в другую страну, путешественники особенно рискуют подхватить коронавирус. В июле Ростуризм порекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться при выезде за рубеж. В ведомстве также посоветовали турагентствам настойчиво предлагать такую услугу своим клиентам. В ином случае заболевший коронавирусом россиянин может вообще остаться без медицинской помощи либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия.

Интерес туристов к страхованию от СOVID-19 отмечает и вице-президент Всероссийского страхового союза.

— Многие россияне, планируя выезд за рубеж, уточняют, покрывает ли полис заболевание коронавирусом, а также интересуются возможностью приобретения такой защиты, — говорит Виктор Дубровин.

Полис притяжения Отдыхающие у международного аэропорта Анталья Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Впрочем, страхование при выезде за границу и раньше пользовалось спросом. Сейчас этот показатель не сильно изменился, считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Обращения за медицинской помощью за границей, как правило, очень дорогостоящие, а страховка покрывает большую часть этих расходов. Нередко российские туристы на популярных иностранных курортах получают различные травмы, и страховка покрывает оказание первой медицинской помощи. Это общее место при планировании путешествия.

Стоит отметить, что некоторые страховые компании уже включают коронавирусные риски в стандартные полисы страхования жизни и здоровья для выезжающих туристов . COVID-19 может проходить под графой «острые респираторные инфекции» или просто «инфекционные заболевания». Стоимость таких полисов — в пределах 1000–1500 рублей.

Подводные камни страхования

Оформление страховки не всегда может пройти гладко. Порой процедура содержит скрытые нюансы. Так, при заключении страхового договора обязательно нужно учитывать те услуги, которые входят в страховку, а также объем покрытия страховой выплатой , предупреждает Алексей Гавришев.

— Зачастую долгие судебные тяжбы по страховым спорам связаны как раз с тем, что условия страхового договора не распространялись на те травмы и болезни, с которыми обратился гражданин. Так, современные страховки зачастую специальным пунктом учитывают, что они не распространяются на случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, так как для этого существуют отдельные страховки, — пояснил управляющий партнер AVG Legal.

Непредвиденные проблемы могут возникнуть при перелете за рубеж и страховании багажа. Как правило, в случае потери или повреждения поклажи страховщики обещают клиентам солидные выплаты, но не предупреждают о тонкостях, указанных в договорах. Так, правилами страхования может быть предусмотрено, что компенсация будет выплачена с учетом первоначальной стоимости утерянных предметов, но только в том случае, если владелец подтвердит ее чеками или иными документами. Если же таких документов нет, страховщик производит выплаты по минимальному тарифу.

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Отдельные неприятности могут поджидать граждан при оформлении кредитов. Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Хотя клиенты имеют такое право с сентября прошлого года — введенные поправки стали следствием затянувшегося на многие годы конфликта между страховщиками и заемщиками. Формально страхование (жизни и здоровья, от несчастных случаев и т.д.) добровольное. Однако, как правило, от его наличия зависит процентная ставка.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, жалобы на страховщиков стали поступать c этого года. Граждане начали сталкиваться с отказами в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам. Однако спор обязательно должен решаться в пользу заемщика, подчеркнул регулятор.

Как следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» по «банкострахованию», в прошлом году этот рынок вырос на 8,2%, до 668,4 млрд рублей. При этом страховые компании заплатили кредитным организациям 210 млрд рублей комиссионного вознаграждения за продвижение своих продуктов.