Полис притяжения: рынок страхования пошел в рост
Непростая эпидемиологическая ситуация заставила многих россиян пересмотреть отношение к страховым продуктам. Малый бизнес резко сократил расходы на страховку, в то время как выплаты ковид-больным заметно выросли. Какие изменения коснулись рынка и как не допустить ошибок при оформлении страховки, разбирались «Известия».
Коронавирусное страхование
В период 2020–2021 годов рынок добровольного медицинского страхования повторил общий уровень деловой активности и экономики, сообщили «Известиям» во Всероссийском страховом союзе (ВСС). В 2018 и 2019 годах рынок ДМС показывал рост, в первом полугодии 2020 года — снижение, во втором полугодии — стабилизацию, а в I квартале 2021 года вновь начался рост.
При этом физические лица, ИП и небольшие предприятия демонстрируют наиболее яркий отказ от страховых услуг, отметили в союзе. Именно малый бизнес и ИП быстро сократили затраты на ДМС в 2020 году и пока не спешат возвращаться к прежним расходам. Небольшой рост в I квартале 2021 года происходит за счет крупного бизнеса и роста среднего чека.
— В целом средняя стоимость программы ДМС увеличилась, этому способствовало несколько причин: сокращение доли малого бизнеса и ИП, а также инфляция стоимости медицинских услуг в целом. То есть сам СOVID-19 опосредованно влиял на ситуацию, но не через стоимость лечения, а через снижение (или отказ от) затрат многих сегментов бизнеса на ДМС-услуги, — пояснил вице-президент Всероссийского страхового союза Виктор Дубровин.
Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников отметил, что за время пандемии страховой рынок пережил несколько важных этапов.
— С одной стороны, II квартал прошлого года стал для страховщиков успешным с точки зрения низкой убыточности по таким видам страхования, как ОСАГО, каско и ДМС. Люди сидели по домам, боялись выходить, меньше ездили, а значит, меньше попадали в аварии.
В настоящий момент ситуация обратная — наблюдается ощутимая убыточность по перечисленным направлениям, говорит Тюрников. Граждане, которые переживали инфекцию в самоизоляции и откладывали походы к врачам, сейчас начали активно лечиться.
Изменения произошли и в части продаж — в пандемию возникло большое количество новых продуктов. Это несколько стабилизировало ситуацию.
— Например, материальная защита на период коронавируса. Если у человека диагностируют СOVID-19, ему выплачивается фиксированная сумма за каждый день болезни или нахождения в клинике. Также появились программы по реабилитации, — перечисляет собеседник. — Рынок действительно понемногу растет, особенно в области страхования жизни. Я бы не оценивал динамику пессимистично.
На фоне пандемии резко выросли страховые выплаты больным коронавирусом россиянам. В I квартале 2021 года они на 8% превысили показатель за весь 2020 год и составили не менее 828 млн рублей. На это повлияли рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии.
Прибыль рынка по страховкам от коронавируса в I квартале 2021 года составила 100–200 млн рублей. При этом у компаний начали появляться дополнительные полисы, связанные с СOVID-19: от последствий прививки и, например, информационно-консультационные продукты, позволяющие обращаться по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов и т.д.
Страховка при выезде за границу
Отправляясь в другую страну, путешественники особенно рискуют подхватить коронавирус. В июле Ростуризм порекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться при выезде за рубеж. В ведомстве также посоветовали турагентствам настойчиво предлагать такую услугу своим клиентам. В ином случае заболевший коронавирусом россиянин может вообще остаться без медицинской помощи либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия.
Интерес туристов к страхованию от СOVID-19 отмечает и вице-президент Всероссийского страхового союза.
— Многие россияне, планируя выезд за рубеж, уточняют, покрывает ли полис заболевание коронавирусом, а также интересуются возможностью приобретения такой защиты, — говорит Виктор Дубровин.
Отдыхающие у международного аэропорта Анталья
Впрочем, страхование при выезде за границу и раньше пользовалось спросом. Сейчас этот показатель не сильно изменился, считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
— Обращения за медицинской помощью за границей, как правило, очень дорогостоящие, а страховка покрывает большую часть этих расходов. Нередко российские туристы на популярных иностранных курортах получают различные травмы, и страховка покрывает оказание первой медицинской помощи. Это общее место при планировании путешествия.
Стоит отметить, что некоторые страховые компании уже включают коронавирусные риски в стандартные полисы страхования жизни и здоровья для выезжающих туристов. COVID-19 может проходить под графой «острые респираторные инфекции» или просто «инфекционные заболевания». Стоимость таких полисов — в пределах 1000–1500 рублей.
Подводные камни страхования
Оформление страховки не всегда может пройти гладко. Порой процедура содержит скрытые нюансы. Так, при заключении страхового договора обязательно нужно учитывать те услуги, которые входят в страховку, а также объем покрытия страховой выплатой, предупреждает Алексей Гавришев.
— Зачастую долгие судебные тяжбы по страховым спорам связаны как раз с тем, что условия страхового договора не распространялись на те травмы и болезни, с которыми обратился гражданин. Так, современные страховки зачастую специальным пунктом учитывают, что они не распространяются на случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, так как для этого существуют отдельные страховки, — пояснил управляющий партнер AVG Legal.
Непредвиденные проблемы могут возникнуть при перелете за рубеж и страховании багажа. Как правило, в случае потери или повреждения поклажи страховщики обещают клиентам солидные выплаты, но не предупреждают о тонкостях, указанных в договорах. Так, правилами страхования может быть предусмотрено, что компенсация будет выплачена с учетом первоначальной стоимости утерянных предметов, но только в том случае, если владелец подтвердит ее чеками или иными документами. Если же таких документов нет, страховщик производит выплаты по минимальному тарифу.
Отдельные неприятности могут поджидать граждан при оформлении кредитов. Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Хотя клиенты имеют такое право с сентября прошлого года — введенные поправки стали следствием затянувшегося на многие годы конфликта между страховщиками и заемщиками. Формально страхование (жизни и здоровья, от несчастных случаев и т.д.) добровольное. Однако, как правило, от его наличия зависит процентная ставка.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, жалобы на страховщиков стали поступать c этого года. Граждане начали сталкиваться с отказами в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам. Однако спор обязательно должен решаться в пользу заемщика, подчеркнул регулятор.
Как следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» по «банкострахованию», в прошлом году этот рынок вырос на 8,2%, до 668,4 млрд рублей. При этом страховые компании заплатили кредитным организациям 210 млрд рублей комиссионного вознаграждения за продвижение своих продуктов.