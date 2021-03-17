Под прикрытием: как защитить от мошенников страховой рынок ЕАЭС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступил с предложением сформировать Совет страховщиков стран ЕАЭС. В российском МИДе и в ряде других ведомств к идее отнеслись благосклонно. Эксперты в целом одобрили предложение, однако указали и на целый ряд недостатков. В ситуации разбирались «Известия».

Все мы разные

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает перспективной идею формирования коллегиального совещательного органа — Совета страховщиков стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза). К компетенции такой организации могли бы быть отнесены разработка и рекомендация к принятию общих документов, механизмов и практик, полезных для интеграции страховых рынков стран ЕАЭС, о чем заявил через пресс-службу президент ВСС Игорь Юргенс.

В ВСС уверены, что единое информационное пространство для взаимодействия страховщиков с государственными органами стран ЕАЭС поможет борьбе со страховым мошенничеством, расширит и возможности страховых компаний по заключению договоров по некоторым добровольным и обязательным видам страхования — в том числе договоров страхования трудовых мигрантов. Кроме того, в ВСС полагают, что именно сегодня назрела необходимость реализации механизма онлайн-продаж полисов страхования туристов на территории всего союзного пространства. В связи с этим, указывают в Союзе, необходимо комплексно проработать все аспекты полноценного сотрудничества в рамках международного страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта».

Под прикрытием Президент ВСС Игорь Юргенс Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Объединение усилий профессиональных сообществ по гармонизации законодательства стран ЕАЭС и выстраиванию информационного взаимодействия, безусловно, окажет содействие в интеграции страховых рынков и создании условий для устойчивого развития их участников, — убежден Юргенс.

Предложение ВСС сразу же поддержали отечественные страховые компании. Дело в том, что «в настоящее время существуют довольно серьезные барьеры, разделяющие страховые рынки наших государств, мешающие свободному движению потоков перестраховочной премии из страны в страну», пояснил «Известиям» гендиректор компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Руденко.

Прежде всего это относится к Казахстану и Армении, страховые регуляторы которых выставляют весьма высокие требования к рейтингу иностранных перестраховщиков. И получается, что эти требования практически отсекают от рынков российских страховщиков, так как установленные рейтинги выше суверенного рейтинга РФ. «Единственный способ преодолеть подобный барьер — создать дочернюю компанию на территории соответствующей страны», — посетовал Руденко.

— С той же Киргизией российские страховщики плотно взаимодействуют. Однако и здесь существуют определенные административные сложности, связанные с необходимостью подчиняться жестким требованиям валютного законодательства двух стран, оформлять соответствующие документы по перестрахованию, — пояснил специалист и дополнил, что «с Белоруссией подобных сложностей не возникает, здесь возможно перестрахование в российских рублях».

Овчинка выделки стоит

Договор о ЕАЭС предполагает поэтапное формирование единых рынков финансовых услуг, в том числе, конечно, и в области страхования. Поэтому «инициатива ВСС о создании коллегиального совещательного органа отражает стремление страховых компаний стран Союза к большему сближению и сотрудничеству, что важно на едином пространстве ЕАЭС», сказали «Известиям» в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

— Новая концепция ВСС выглядит убедительно, аргументы — солидно, — отметил в беседе с «Известиями» советник министра финансов РФ Сергей Сторчак. — К тому же сейчас по линии БРИКС обсуждается идея мощной перестраховочной компании. Речь идет о механизме, когда страховщики переуступают какую-то часть уже действующих контрактов другому, более крупному, партнеру. Совершается перестраховка, перераспределяются риски, ранее достигнутые лимиты вновь освобождаются. Что-то похожее на переуступку финансовых активов, но технически сложнее.

В свою очередь, и в Банке России поддерживают подобное трансграничное взаимодействие страховщиков, хотя оговариваются, что «аналогичный орган на уровне регуляторов уже создан и ведет активную деятельность».

Под прикрытием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Так, на площадке Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств — участников СНГ, в котором в настоящее время председательствует российская сторона, ведется работа по борьбе с трансграничным страховым мошенничеством, обсуждаются проблемы страховой отрасли, актуальные для каждого из государств СНГ, идет работа по совершенствованию взаимодействия страховщиков и внедрению схожих подходов к регулированию, прорабатываются иные вопросы , — сказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В настоящее время в Совете, помимо представителей государств — членов ЕАЭС, участвуют также представители органа страхового надзора Таджикистана, по приглашению принимают участие представители Молдавии и Узбекистана, страховые сообщества и страховщики (перестраховщики). Совет как напрямую, так и через Исполком СНГ взаимодействует с рабочими органами ЕАЭС.

В чем соль

Инициатива Всероссийского союза страховщиков направлена на формирование механизмов, предусмотренных решением Высшего Евразийского экономического совета «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза» (принято в 2019 году). Согласно этому документу, государствам — членам ЕАЭС до 2025 года нужно выработать подходы к взаимному признанию лицензий на осуществление страховой деятельности.

В этой концепции уже определены единые количественные требования к соискателям таких лицензий. Среди иных вопросов для обсуждения — взаимное признание ОСАГО, иных обязательных видов страхования, возможность дистанционной реализации страховых продуктов (например, для мигрантов перед въездом в Россию).

Под прикрытием Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Отметим, что концепция предусматривает более мягкие условия выдачи лицензий для страховщиков Киргизии. Российские же страховщики опасаются неравной конкуренции с фирмами из стран ЕАЭС, в которых действуют более мягкие правила регулирования и страхового надзора.

По словам руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, российский страховой рынок более развит, чем у остальных стран ЕАЭС, а для российских страховщиков интерес в наибольшей степени прежде всего представляют рынки Казахстана и Беларуси.

— Если получится выдержать единые условия и не создавать преференций для какой-либо стороны, то отечественные страховщики получают хорошее потенциальное страховое поле и дополнительный источник для развития , — сказал Цыганов.

Он добавил, что в свете этого «инициатива ВСС даже несколько запоздала, но и сейчас имеет хорошие шансы на успех».

Плюсы и минусы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников резонно указывает, что в предложении ВСС не раскрыта существенная деталь: при какой структуре предлагаемый орган будет выполнять функцию совещательного. «Дело в том, что сегодня уже имеющиеся структуры ЕАЭС способны лоббировать те или иные идеи. При этом создать полуофициальный орган не удастся, так как даже деятельность официальных органов сегодня идет с затруднениями», — сказал депутат.

— Данная идея скорее реальна для общественной работы, — говорит Калашников. — Есть и еще две трудности, о которых Юргенс знает, но не говорит. Первая — есть разница в страховом законодательстве наших стран. Второе — могут возникнуть интересы, которые будут противостоять данной идее.

В свою очередь, страховой адвокат Вячеслав Голенев находит предложенный механизм актуальным, «так как сейчас одной из самых распространенных схем мошенничества является схема с угоном автомобилей из одной страны ЕАЭС и регистрацией ее в другой стране ЕАЭС ».

— Отсутствие единых баз учета страховок не позволяет выявлять, кто и в чьих интересах осуществил действия по перерегистрации угнанного автомобиля, его постановке на учет и выдаче страховки на территории другой страны ЕАЭС, — говорит Голенев. — Однако в качестве возможных последствий реализации такой идеи не исключен перевод части страховок в обязательный разряд, особенно связанных с взаимодействием на территории нескольких государств ЕАЭС. Например, осуществление предпринимательской или трудовой деятельности на территории другого государства евразийского пространства. Это может повлечь за собой увеличение трат граждан стран ЕАЭС, связанных с оформлением таких страховок .

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев полагает, что предложение ВСС прямо ведет к идее единых полисов ОСАГО для всей территории ЕАЭС, что, однако, малоосуществимо в текущих реалиях.

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— Тут есть загвоздка в самом законодательстве. Территория страхования у нас — территория РФ, это вытекает и из закона об ОСАГО, — уточняет Моисеев. — То, что работает в Евросоюзе, компенсируется за счет очень высокой мобильности, однородности трафика, у нас же пока этого нет. Воспользоваться таким расширенным ОСАГО смогут далеко не все, а многим это просто и не нужно. В свою очередь, это может повлечь увеличение стоимости ОСАГО, потребовать разработки изменений в законодательство.

По мнению завкафедрой экономического факультета РУДН Александра Быстрякова, интеграция страховых рынков ЕАЭС позволит минимизировать коррупцию. Хотя к минусам идеи эксперт одновременно относит «возможное слияние и поглощение участников страхового рынка более развитыми компаниями, которые имеют корпоративные и аффилированные связи с крупными западными корпорациями».

Есть и другие недостатки в предложении ВСС. Например, для российских страхователей может сложиться неприятная ситуация с заключением договора страхования у страховщика, чей головной офис находится в другой стране, предупреждает Александр Цыганов. По его словам, «вопрос будет в получении страхового возмещения и необходимости урегулировать разные правила на защиту прав потребителей страховых услуг в странах ЕАЭС».

— Сократятся и доходы страховщиков от продажи полисов, связанных с въездом/выездом из России, — говорит эксперт. — Например, по системе «Зеленая карта» для транспорта, временно выезжающего из России. Или полисов для трудовых мигрантов. Логика в этом есть — жители Витебской и Смоленской областей при пересечении границы России и Белоруссии для поездки на 10–20 км вынуждены или покупать полис по «Зеленой карте», или игнорировать это правило на свой страх и риск. Взаимное же признание ОСАГО явно облегчит жизнь этим людям. То же касается и полисов медицинского страхования применительно ко всему содружеству.

И последний важный момент. Как полагает региональный руководитель Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева, благодаря интеграции станет возможным создать реестр надежных страховщиков, что позволит быстрее проверить компанию и обезопасит страхователя. А это значит, что информация о случаях мошенничества в страховании будет аккумулироваться в одном месте и «страховому сообществу проще будет «чистить ряды».