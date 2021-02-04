КИДать сложнее: россиян защитят от обмана при страховании

Центробанк совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разработал девять так называемых ключевых информационных документов (КИД) — паспортов для разных видов полисов , которые призваны снизить долю обмана в этой сфере. В частности, такие разъяснения появятся для страхования выезжающих за рубеж, мобильных устройств и недвижимости. Страховщик должен будет предоставить паспорт клиенту перед заключением договора. Это повысит информирование о рисках и условиях получения выплат, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. Впрочем, эксперты скептически отнеслись к нововведению , отметив, что паспорта станут лишь дополнительной бумажкой, которую потребители зачастую не читают.

Безопасный договор

С апреля 2021 года КИДы станут обязательными по девяти продуктам: страхование граждан, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости, кроме риска ЧС; транспорта; страхования на время авиаперевозки; дополнительного страхования автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ.

КИДать сложнее Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Такие паспорта позволят сделать страхование более прозрачным и улучшат понимание потребителями особенностей разных видов полисов. Перед подписанием договора клиент будет получать памятку с основной информацией, она должна быть написана доступным языком, без обилия финансовых и юридических терминов . В ней подробно изложат самую важную для клиента информацию о продукте или услуге, пояснил аналитик «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По его словам, это позволит сравнивать похожие услуги от разных организаций. Сейчас же потребители часто получают разную информацию об одних и тех же продуктах.

В первый список КИДов для самых массовых видов страхования не вошли ОСАГО, ИСЖ и НСЖ, так как для них есть отдельное нормативное регулирование , пояснили в пресс-службе Центробанка. Регулятор предложит ВСС добавить в перечень продуктов, по которым разрабатываются КИДы, полис от коронавируса. ЦБ считает, что это приведет к росту продаж и повышению финансовой защиты граждан в период пандемии.

КИДать сложнее Фото: Depositphotos

Внедрение КИДов подтвердили в ВСС. Их вводят для того, чтобы гражданин точно понимал, что он покупает, какие обязанности берет на себя страховщик и какие полагаются выплаты . Это инструмент защиты прав страхователей, позволяющий исключить мисселинг, рассказал президент ВСС Игорь Юргенс. Он ожидает, что все основные виды полисов, которых насчитывается более 200, в итоге будут описаны в таких документах.

Подобные рекомендации по установлению прозрачных условий полисов сейчас активно разрабатываются и в сфере ипотечного страхования, сообщил директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов.

Подписать не глядя

Введение КИДов вызвано необходимостью предотвратить навязывание дополнительных услуг и неполное информирование клиентов о продукте со стороны финансовых организаций , и в том числе страховых компаний, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина. Раньше и страховые организации, и их посредники могли не предоставлять полную информацию клиентам о рисках полисов и, например, об исключениях в страховых случаях, так как они в первую очередь заинтересованы в получении прибыли. А она зависит от количества заключенных договоров и от размеров страховых взносов.

Эксперт считает, что КИДы могут не полностью решить проблему по информированию клиентов. Есть вероятность того, что эти документы превратятся в еще одну бумажку, которую потребители будут подписывать не глядя .

КИДать сложнее Фото: Depositphotos

С этим согласен директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Он уверен, что в разных видах страхования уровень информированности клиентов о характеристиках продукта сильно различается. Например, при оформлении ОСАГО и каско расхождения в понимании полиса минимальны. А в страховании крупных предприятий число таких случаев вообще исчезающе мало, так как клиенты обычно напрямую участвуют в составлении договора и контролируют размер рисков.

С проблемами в расхождении ожиданий и условий полисов сталкиваются только потребители с низким уровнем финансовой грамотности, которые зачастую читают лишь название продукта, не вникая в условия и правила страхования . В таком случае при продаже полиса мнением клиента действительно можно манипулировать, и КИДы значительно это не изменят. Эксперт считает, что следует установить стандартные правила по проблемным видам страхования, которые будет запрещено ухудшать для граждан. ЦБ может усилить контроль за тарифными ставками, а рейтинговые агентства, например, показывать уровень рисков и «прозрачности» определенных полисов.

КИДать сложнее Фото: ТАСС/Александр Рюмин

И рекомендации Центробанка, и КИДы могут отчасти улучшить прозрачность страхования, полагает Татьяна Воротилина. Однако более эффективным было бы создать Центр защиты потребителей страховых услуг, который мог бы помочь в информировании, составлении процедурных документов и консультировании , считает эксперт.