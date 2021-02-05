Рыночные разрешения: как в ЕАЭС стирают экономические границы

Приоритетные темы для стран ЕАЭС — устранение нетарифных барьеров, внедрение системы маркировки и ускорение обмена данными. Так опрошенные «Известиями» аналитики прокомментировали итоги заседания Евразийского межправительственного совета, на котором выступил российский премьер Михаил Мишустин . По его оценкам, самого плохого сценария для экономик стран ЕАЭС в пандемию удалось избежать. Для усиления интеграции на постсоветском пространстве бизнес периодически поднимает вопрос о введении единого валютного режима, но, как заявил министр Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, эта тема пока не обсуждается. Специалисты объясняют это риском потерять экономический суверенитет и относительно низким уровнем внутренней торговли.

В дружбу без службы

Казахстан стал первой страной, куда в 2021 году поехал российский премьер. 4 февраля он провел двусторонние встречи с казахстанским и узбекским коллегами, а уже на следующий день встретился со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на Almaty Digital Forum.

Рыночные разрешения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На мероприятии, посвященном цифровизации постсоветского пространства, Михаил Мишустин показал два приложения. «Работа в ЕЭАС» позволяет получить доступ к базе вакансий и квартир для аренды. В феврале возобновляются ж/д перевозки с Белоруссией и авиасообщение с Арменией, а также увеличивается количество рейсов с Бишкеком и Минском. В 2020 году, по данным МВД, в Россию с целью заработка приехали 6 млн человек, хотя до всемирного локдауна этот показатель достигал 11 млн.

Приложение «Путешествуй без COVID-19» дает возможность выбрать поликлинику для теста на коронавирус и при отрицательных результатах ездить по России, Белоруссии и Армении.

К слову, сейчас трудовым мигрантам разрешено фактически беспрепятственно перемещаться по территории союза. Но отсутствие контроля увеличивает риск проникновения и распространения на территории РФ опасных инфекционных заболеваний. Поэтому Госдума рассматривает проект правительства с предложением обязать иностранных работников, въезжающих в страну без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское обследование.

Рыночные разрешения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений, — заявил российский премьер, выступая на форуме.

В связи с этим глава российского правительства поддержал идею объединить цифровые компетенции ЕАЭС на базе Евразийского банка развития (ЕАБР). Премьер отметил, что Москва поддерживает инициативу о том, что «всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС» . Евразийский совет, по мнению Михаила Мишустина, должен дать членам союза возможность развивать общую цифровую платформу. Это позволит получать выгоды от крупной экономики, сохраняя при этом национальные суверенитеты.

Локдауны, действительно, стали и толчком для цифровизации экономики ЕАЭС. Онлайн-платежи в союзе в 2020 году увеличились на 30%, сообщил «Известиям» главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов. В этом году показатель может стать еще больше, но уже не из-за распространения коронавируса, а благодаря развитию нового поколения мобильной связи.

Рыночные разрешения Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Тестовые зоны 5G есть уже в России и Казахстане. Регуляторы всё еще разрабатывают нормативные документы. Однако завершение работы ожидается в 2021 году, — рассказал эксперт.

Между тем, по мнению Михаила Мишустина, борьба с COVID-19 остается важным направлением совместной работы стран ЕАЭС. Глава кабмина уверен, что решающим фактором для победы над пандемией должно стать создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза. Он заверил, что Москва готова помочь в этом вопросе коллегам по ЕАЭС, учитывая, что в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса, а третья — на подходе .

Пять в одном

Поводом для визита Михаила Мишустина в Алма-Ату также стала встреча с коллегами на Евразийском межправсовете (ЕМПС) . Российский премьер напомнил, что в конце 2020 года главы государств ЕАЭС утвердили стратегию развития союза на ближайшие пять лет. План по ее реализации должен фокусировать внимание на обеспечении условий для опережающего развития экономик и создании комфортных условий для жизни и работы в странах союза.

— Прошедший год был непростым для всех стран «пятерки». Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран, — отметил премьер РФ, выступая на площадке.

Как сообщил на пресс-конференции председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, снижение ВВП союза за 2020 год, по предварительным данным, составило 3,9%. В 2021-м ожидается, что экономика ЕАЭС вырастет на 3,2% .

Одним из главных направлений в работе ЕАЭС должно стать устранение нетарифных барьеров , которые делают торговлю товарами в союзе дороже на 32%, рассказал «Известиям» экономист мюнхенского Института изучения интеграции рынков и экономической политики (MIWI) Юрий Кофнер, специализирующийся на пространстве ЕАЭС.

— Эпидемиологическая ситуация в 2020 году затормозила планы и возможности по устранению этих преград, например из-за необходимости усилить санитарно-фитосанитарный контроль на внутренних границах между Казахстаном и Киргизией, — напомнил эксперт, отметив, что в этом году работу планируется продолжить.

С 2019 года число число нетарифных препятствий, по его данным, удалось снизить с 71 до 59.

Рыночные разрешения Премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин (второй справа), председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович (справа), премьер-министр Киргизии Улугбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (слева направо) на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в узком составе Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Помимо этого, сейчас основные цели союза — доработка системы маркировки и совершенствование обмена данными. Это позволит сделать рынок более прозрачным , считает директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев. Однако страны переживают, что интеграционное объединение может сделать их слишком зависимыми от Москвы, признался казахстанский экономист.

Работа органов ЕАЭС финансируется за счет взносов государств-членов. Самая большая доля у России (около 85%), затем следуют Казахстан (7%) и Белоруссия (4,5%). Меньше всего платят Киргизия (1,9%) и Армения (1,2%).

— РФ как самая крупная экономика ЕАЭС имеет большую гравитацию. Есть риск того, что произойдет обескровливание экономик других стран союза. Возможно, стоит работать в ручном режиме и строить цепочки добавочных стоимостей с ориентацией не только на Москву, но и на других участников. Эта идея периодически поднимается на экспертном уровне, но появление валютного режима может стать угрозой политического суверенитета участников ЕАЭС , — сказал «Известиям» специалист.

Вопрос о введении единой валюты, который периодически поднимает бизнес, пока не рассматривается. Как пояснил накануне министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков, такой уровень интеграции на данный момент чрезмерен, ведь доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС колеблется в районе 15%, что примерно в четыре раза меньше, чем в ЕС . Впрочем, история интеграции на постсоветском пространстве насчитывает несколько десятилетий, а в Европе — более полувека.

Сейчас зачастую для покупки, например, казахстанского тенге российскую валюту необходимо сначала перевести в доллар или евро. Такие сложные взаиморасчеты приводят к потерям бизнеса и государственных бюджетов. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, для создания финансовой структуры ЕАЭС нужно стабилизировать курс национальных валют и в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения.

Также до полета в Казахстан Михаил Мишустин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Они сошлись во мнении, что сотрудничество в области ядерной энергетики может стать стимулом для еще большей интеграции на постсоветском пространстве . Помимо строительства АЭС в Белоруссии и Узбекистане, госкорпорация активно сотрудничает с Арменией, Казахстаном и Киргизией.

В первый день рабочего визита в Алма-Ату, 4 февраля, премьер провел переговоры с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Михаил Мишустин сообщил, что Россия готовит к подписанию «солидный документ» для предстоящего визита президента Узбекистана. В частности, главы государств планируют обсудить увеличение ежегодного товарооборота с $5 млрд до $10 млрд.