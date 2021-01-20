Сила интеграции: ЕАЭС планирует усилить позиции на мировой площадке

ЕАЭС ведет переговоры о ЗСТ с Египтом, Израилем и Индией. Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание меморандума о взаимопонимании с ШОС, а также запуск диалога по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией. Об этом «Известиям» сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, глобальной задачей для ЕАЭС остается обеспечение его представленности в ООН, Всемирной таможенной организации и ВТО. Межу тем участники союза нацелены и на дальнейшее расширение связей внутри самой структуры. В частности, Владимир Путин во время совещания, посвященного Евразийскому экономическому союзу, призвал использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости и доходов людей в эпоху пандемии коронавируса .

Движение вперед

Совещание, которое прошло 20 января в режиме видеоконференции, на этот раз началось весьма оригинально. Первым вопросом на повестке дня оказалось не будущее ЕАЭС, а самочувствие чиновников, которые приняли участие в крещенских купаниях . Только после краткого «сеанса телемедицины» под руководством Владимира Путина, который через экран монитора увидел здоровые лица коллег, мероприятие перешло к главной теме.

Обсуждение евразийской интеграции сопровождалось презентацией статистических данных, демонстрирующих положительные тенденции в ЕАЭС, который объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и РФ. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств Союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил $61,6 млрд, напомнил Владимир Путин . Более того, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран ЕАЭС во внешней торговле России, с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м, уточнил он.

Сила интеграции_1 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран — членов ЕврАзЭс в целом: ее прирост составил 27%, — добавил глава РФ.

По мнению Владимира Путина, столь позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза . Несомненно, важным этапом в деятельности ЕАЭС стало создание единого рынка в секторе производства и оборота лекарств и медицинских изделий. С 1 января этого года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕАЭС осуществляется по единым правилам и процедурам, что крайне важно в условиях продолжающийся борьбы с эпидемией коронавируса. При этом Владимир Путин призвал и впредь эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья граждан.

COVID-19 в целом негативно сказался на положении дел в экономике и социальной сфере стран — участниц организации, признал президент . В частности, сократились валовой внутренний продукт, промышленное производство, снизились объемы торговли, что в итоге отразилось и на рынке труда. Поэтому сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости и доходов людей, уверен глава РФ .

Сила интеграции_2 Участники совещания в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Для решения этих задач по линии организации уже была утверждена Стратегия развития евразийской интеграции до 2025 года. Она предполагает завершение к этому времени формирования в рамках Союза общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства, пояснил президент. При этом на реализацию этих целей будут направлены действия казахстанского председательства, которое стартовало с 1 января, напомнил он.

В целом по линии организации последовательно расширяется единый рынок услуг Союза. В настоящий момент он уже включает 53 сектора, а в нынешнем году охватит еще пять направлений , сказал Владимир Путин. Кроме того, члены ЕАЭС уже утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка Союза и ведут подготовку к созданию общего электроэнергетического рынка.

Продвижение вовне

В последние годы ЕАЭС активно продвигал не только более тесную интеграцию внутри, но и успешно утверждался на международной арене, идя по пути заключения альянсов как с отдельными странами, так и с региональными интеграционными объединениями. За шесть лет своего существования ЕАЭС заключил соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и вплотную подошел к созданию ЗСТ с еще рядом стран . Одним из безусловных успехов стало и пополнение рядов ЕАЭС новыми странами-наблюдателями: недавно к Молдавии, получившей этот статус при ЕАЭС в 2018 году, присоединились Куба и Узбекистан.

Как рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии, сейчас переговоры о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Индией . Кроме того, в ближайшее время ЕЭК рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. В ближайших планах значится также запуск переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС

Но карта сотрудничества ЕАЭС, претендующего, согласно Стратегии развития до 2025 года, на роль одного из наиболее значимых центров развития современного мира, в 2021 году этим не ограничится.

— В приоритете — выстраивание системного диалога с СНГ, ШОС, Европейским союзом, АСЕАН, а также работа по сопряжению Союза с китайской инициативой «Один пояс — один путь» для создания основы формирования Большого евразийского партнерства, — рассказала «Известиям» директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян.

По ее словам, еще одной глобальной задачей ЕАЭС станет обеспечение представленности Союза в таких региональных экономических комиссиях и организациях, как Генеральная Ассамблея ООН, Всемирная таможенная организация и Всемирная торговая организация .

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» отметил, что с учетом происходящих процессов на международной арене организацию не стоит рассматривать исключительно как экономическую структуру. По мнению парламентария, сейчас важно уделить внимание расширению политической повестки, включая защиту суверенных прав государств — членов Союза.