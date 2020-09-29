До конца года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с большой долей вероятности обретет сразу двух новых наблюдателей. Речь идет об Узбекистане и Кубе, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии . Подключение к интеграционному объединению первой страны повысит возможности регионального евразийского взаимодействия в регионе Центральной Азии. А получение статуса наблюдателя Кубой станет, по определению министра по интеграции ЕАЭС Сергея Глазьева, своеобразным окном в Новый Свет и закрепит курс на расширение географии партнерств союза. Уже сейчас на счету у объединения есть действующие или прорабатываемые соглашения о зонах свободной торговли с рядом стран, однако до сих пор статусом наблюдателя могла похвастаться лишь Молдавия.

Остров торговли

ЕАЭС и Куба наладили активное сотрудничество в 2018 году на основе меморандума о взаимопонимании. В последние годы Гавана проявляла настойчивый интерес к углублению кооперации и даже дважды поднимала вопрос о получении статуса страны-наблюдателя при союзе. Но до последнего времени вовлечение Кубы в интеграционное объединение стопорилось Казахстаном . Как дал понять в мае президент республики Касым-Жомарт Токаев, у Гаваны могли возникнуть иллюзии, что с получением статуса наблюдателя страна начнет претендовать на все привилегии и льготы в ЕАЭС, а это не так, предложив более детально разработать критерии объединения к такому формату сотрудничества.

Россия, напротив, активно ратовала за скорейшее подключение Кубы к союзу. Возможно, по той причине, что среди пяти стран — членов объединения (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) Москва поддерживает с Гаваной самые плотные торгово-экономические отношения: на РФ приходится свыше 92,9% всей торговли ЕАЭС с Кубой.

Так или иначе, к осени переговоры о статусе наблюдателя для Гаваны вышли на финишную прямую. На прошлой неделе в России побывал кубинский вице-премьер Рикардо Кабрисас.

Смотрят в оба: Гавана и Ташкент могут подключиться к ЕАЭС в 2020-м Морской порт Гаваны Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— У нас еще не было наблюдателя из Нового Света. Куба, как вы знаете, является идейным лидером для многих государств Латинской Америки, и для нас это окно в Новый Свет. Несмотря на то что объемы сотрудничества пока не очень велики, предоставление Кубе статуса наблюдателя дает возможность существенно это сотрудничество интенсифицировать, — пояснил «Известиям» министр по интеграции ЕАЭС Сергей Глазьев.

На данный момент главная составляющая экспорта стран ЕАЭС на Кубу — машины и оборудование — преимущественно грузовые автомобили и железнодорожные локомотивы. Остров свободы, в свою очередь, поставляет в страны союза продовольственные товары, а также крепкие спиртные напитки, кофе и табачные изделия. Однако потенциал экономик обеих сторон отнюдь не исчерпан. Как отметил Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК (постоянно действующего наднационального регулирующего органа ЕАЭС), из-за определенной нехватки сельхозтехники на Кубе ей наверняка будет интересна наша продукция машиностроения. В свою очередь, Гавана может похвастаться богатым опытом в сфере фармацевтической промышленности и биомедицины, что будет небезынтересно государствам ЕАЭС .

Узбекский компромисс

В отличие от Кубы, с большим энтузиазмом рвавшейся примкнуть к ЕАЭС, Узбекистан, которого страны союза были не прочь видеть даже в числе своих членов, а не просто наблюдателем, относился к альянсу соседей настороженно . С одной стороны, за счет членства Ташкент, 70% товарооборота которого приходится на Россию и страны ЕАЭС, смог бы решить проблемы своих экспортеров сельхозпродукции — они получили бы возможность поставлять товары на общий евразийский рынок без таможенного оформления. Присоединение к ЕАЭС упростило бы и жизнь примерно 2 млн узбекских трудовых мигрантов, находящихся в России.

Смотрят в оба: Гавана и Ташкент могут подключиться к ЕАЭС в 2020-м Сбор хлопка в Узбекистане Фото: Global Look Press/Xinhua

Однако у членства страны в ЕАЭС нашлись и противники, опасавшиеся потери рабочих мест, повышения цен на продукцию узбекских производителей и снижения ее конкурентоспособности вдобавок к росту объема импортных товаров на внутреннем рынке. И хотя Узбекистан — первый торговый партнер стран ЕАЭС среди государств СНГ, не входящих в союз, и двусторонняя торговля неизменно росла все последние годы, в ней всегда наблюдался отрицательный баланс не в пользу Ташкента. Н апример, в 2019 году товарооборот государств ЕАЭС с Узбекистаном вырос за год на 9,5%, до $6,2 млрд, однако это произошло за счет 18,9-процентного роста экспорта из стран ЕАЭС в республику, тогда как объем импорта из самого Узбекистана упал на 10,5%.

Поэтому, изучив возможное влияние экономической интеграции на 16 крупных отраслей узбекской экономики, весной этого года Ташкент принял своего рода соломоново решение: участвовать в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Этот статус Узбекистан, как и Куба, может получить уже до конца текущего года на заседании Высшего евразийского экономического совета, пояснили «Известиям» в ЕЭК.

За пределы Евразии

Подключение Ташкента к деятельности ЕАЭС обещает заметно повысить возможности регионального евразийского взаимодействия в регионе Центральной Азии.

— Узбекистан — это достаточно емкий и потенциально динамичный рынок, который может дать дополнительные возможности ЕАЭС как с точки зрения расширения регионального товарооборота, так и с точки зрения продвижения дополнительной транспортной сопряженности в регионе, — сказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

При этом эксперт напомнил, что ЕАЭС давно идет по пути заключения альянсов как с отдельными странами, так и с региональными интеграционными объединениями.

— Мы видим, что периметр такого рода альянсов уже начинает расширяться за пределы Евразии — подписаны меморандумы и с МЕРКОСУР, и с АСЕАН. И это свидетельствует о том, что на фоне расширения сети таких партнерств ЕАЭС и у других группировок и стран растет интерес к взаимодействию со всей экосистемой альянсов , который выстраивает ЕАЭС. Подключение Кубы, по сути, — закономерное отражение растущей географии партнерств ЕАЭС, — пояснил эксперт.

За почти шесть лет существования ЕАЭС успел заключить соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и вплотную подойти к созданию ЗСТ с еще почти десятком стран. Однако официальный наблюдатель у ЕАЭС пока что всего один: в 2018 году такой статус получила Молдавия. Это не противоречило обязательствам Кишинева в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но позволило наладить импорт в Россию и другие страны ЕАЭС сельхоз- и винодельческой продукции. И как признался в одном из интервью «Известиям» президент Молдавии Игорь Додон, Евросоюз оказался не в состоянии покрыть потребности страны в сбыте продукции, в то время как ЕАЭС «решил бы большинство существующих проблем экономики».