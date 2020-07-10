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Загранотряд: РФ и Белоруссия хотят удаленно открывать счета нерезидентам

В перспективе трансграничную идентификацию клиентов могут проводить через биометрические системы
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Загранотряд: РФ и Белоруссия хотят удаленно открывать счета нерезидентам
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2020-07-09 15:50:34
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Россия и Белоруссия ведут работу по трансграничной удаленной идентификации банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через биометрические системы. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ РФ и Нацбанке Белоруссии. Также такая работа ведется и с другими странами ЕАЭС, но лучше всего она продвигается именно с Минском. О проекте известно Ростелекому, который выступает оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Такое сотрудничество позволит россиянам дистанционно открывать счета в белорусских банках, а также «оплачивать лицом» покупки или проезд в транспорте, полагают эксперты. По их словам, удаленная идентификация нерезидентов также ускорит трансграничные денежные переводы.

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Банк России ведет работу по развитию сотрудничества в области финансовых технологий со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе — по механизму трансграничной удалённой идентификации, рассказали «Известиям» в Центробанке. В регуляторе пояснили, что профильная подгруппа уже проанализировала «антиотмывочные» законодательства стран ЕАЭС (помимо России туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) и положения о персональных сведениях, а также требования по защите информации при трансграничной передаче данных.

Сейчас взаимодействие вышло на следующий этап — проводится анализ принципов деятельности национальных идентификационных систем стран ЕАЭС, отметили в ЦБ.

Загран-отряд
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Активнее всего работа продвинулась с Республикой Беларусь (РБ). Там уже создана и апробируется своя биометрическая система, в других странах объединения собственных баз слепков лица и голоса пока нет, заявил замдиректора департамента финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин на конференции #btechday. По его словам, с Белоруссией ведутся переговоры.

В случае если мы действительно договоримся о взаимном признании и унификации технических регламентов, требований и криптографии то, возможно, мы попилотируем совместные биометрические системы. Мы к этому движемся, это очень интересный проект, — заявил Дмитрий Дубынин.

Важно отметить, что объединения биометрических баз не предполагается, подчеркнули в Банке России.

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В Национальном банке РБ «Известиям» подтвердили, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения в группе по координации развития национальных платежных систем ведут работу по механизму трансграничной удаленной идентификации. Когда страны закончат анализ единых принципов реализации механизма, предполагается провести пилотный проект в этой области, заявила «Известиям» начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка РБ Татьяна Рускевич.

Реализация проекта не предусматривает передачи персональных или биометрических данных. Речь идет про выстраивание парадигмы доверия контрагентов-нерезидентов страны результатам проведенной стороной-резидентом идентификации. Она учитывает требования законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма, — пояснила Татьяна Рускевич.

Сроки запуска пилотного проекта в ЦБ РФ и Нацбанке РБ «Известиям» не назвали.

Загран-отряд
флаги
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

По словам Татьяны Рускевич, выгоды от этого проекта очевидны: нерезидентам более не придется физически присутствовать на территории Белоруссии, чтобы воспользоваться услугами банков страны, по которым требуется процедура идентификации.

Справка «Известий»

В России по «антиотмывочному» закону процедуру идентификации в офисе банка обязательно надо пройти, чтобы открыть счет. Исключение — для людей, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС: они могут получать финансовые услуги дистанционно.

В Республике Беларусь открытие счета в банке, вне зависимости от наличия или отсутствия белорусского гражданства и места постоянного жительства клиента, невозможно без разового посещения кредитной организации, как это было до недавнего времени и в России, пояснил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов. По его словам, аналогично работают банки и в большинстве других стран постсоветского пространства.

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Лицевая оплата

В Ростелекоме знают о работе ЦБ РФ с нацбанками стран ЕАЭС, в частности — Белоруссии, по интегрированию систем со слепками лица и голоса граждан, сообщил «Известиям» представитель компании. Он добавил, что Ростелеком готов подключиться к технической реализации в случае появления подобных договоренностей.

— Белорусские банки активно используют биометрические технологии. Мы рассчитываем на то, что барьер будет снят и граждане РБ смогут воспользоваться, например, финансовыми продуктами у нас в России, — заявил на #btechday директор по цифровой идентичности Ростелекома Иван Беров.

Среди предоставляемых по биометрии услуг российские банки активно развивают оплату по лицу. Например, Сбербанк тестирует лицевой платеж в сети ресторанов Prime, ВТБ пилотирует технологию в магазинах «Лента», Райффайзенбанк — в бургерных #FARШ, Ак Барс Банк — в столовой в Иннополисе. ВТБ также запустил пилотный проект по биометрической оплате проезда в Московском метро. Аналогичный проект действует и в подземном транспорте Минска ­— там его реализовал Беларусбанк в июне 2020-го.

Загран-отряд
Стенд компании Ростелеком
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Известия» направили запросы в Нацбанки Казахстана, Киргизии, Армении, а также в крупнейшие российские и белорусские кредитные организации. В российском «Зените» полагают, что проект запущен с целью получения финансовых услуг гражданами стран ЕАЭС в банках России. Выгода от этого минимальная, так как сегмент таких клиентов маленький, считают в кредитной организации.

Развитие трансграничной идентификации по биометрии на территории ЕАЭС станет конкурентным преимуществом стран-участниц Союза: проект способствует эффективному сотрудничеству стран в финансовой сфере, уверен президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

— Нововведение должно сократить время трансакции — сейчас между странами ЕАЭС денежные переводы могут идти несколько дней. Не исключено, что будут снижены или отменены комиссии при перечислениях. Сейчас тарифы за переводы из Белоруссии в Россию, например, достигают 1,5–2% от суммы операции, — оценил Василий Заблоцкий.

По его словам, остается вопрос реализации механизма трансграничной идентификации на практике: важно обеспечить защиту персональных данных.

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