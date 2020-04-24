Облачный анфас: создан новый сервис для защиты биометрии россиян

В «Ростелекоме» нашли способ ускорить подключение банков к Единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных . Об этом «Известиям» рассказали в компании (она выступает оператором системы). Хотя банки должны были подключиться к ЕБС еще до конца 2019-го, до сих пор лишь около 80% отделений оборудованы для передачи информации в систему регулятора. Банки обязаны соблюдать требования по безопасности, но существующие решения слишком дороги и требуют много времени на установку. Дистанционное предоставление банковских услуг особенно актуально во время пандемии коронавируса . После снятия карантинных мер интерес к биометрии быстро возрастет, ожидают в банках.

Широкий круг лиц

Более 50 российских банков уже готовы интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС. Разработка «Ростелекома», который выступает оператором системы, получила необходимый сертификат безопасности, рассказали «Известиям» в компании.

Ранее кредитные организации могли встраивать «компенсирующие» меры безопасности, устанавливать собственную технологию, одобренную силовыми структурами, или использовать типовое решение, пояснили в «Ростелекоме». В компании добавили, что облачная технология в разы дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ей даже небольшим банкам и защищать данные россиян на должном уровне.

Внедрение облачных решений по информационной безопасности позволит сократить издержки банков и сроки реализации требований по защите данных при работе с ЕБС, заявили «Известиям» в ЦБ.

Справка «Известий» Единая биометрическая система была запущена Центробанком 1 июля 2018 года. Россияне могут сдать туда слепки лица и голоса, а затем получать услуги без посещения офиса, в любом банке, который уже реализовал этот функционал.

По закону, банки с универсальной лицензией должны были оборудовать все свои отделения для сбора биометрии до конца 2019 года. Сегодня зарегистрироваться в ЕБС можно только в 13,5 тыс. отделений 239 банков — это более 80% кредитных организаций, соответствующих критериям ЦБ, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме».

На 1 апреля 2020-го всего в России действует 434 банка с универсальной и базовой лицензией, они имеют более 27 тыс. отделений по всей стране, следует из статистики на сайте регулятора. Всем без исключения кредитным организациям придется подключиться к ЕБС к 2021 году.

Новая облачная технология будет доступна для всех, даже самых небольших кредитных организаций . Это позволит выполнить миссию ЕБС, сформулированную регулятором — повысить конкуренцию в банковском секторе за счет расширения доступности услуг , считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Клиентам необходимо иметь возможность открыть счет в любой, даже небольшой финорганизации, которая может предлагать те или иные привлекательные продукты, считает он.

Облако_3 Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Облачные решения по безопасности — уже проверенные технологии, которые позволят банкам надежно, быстро и не дорого защитить данные россиян, считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов . Он добавил, что информация в ЕБС хранится не как фото или запись голоса, а в виде зашифрованного числового кода, который даже в случае утечки не позволит злоумышленникам преобразовать его обратно в биометрические данные человека.

Во время и после пандемии

Сейчас по биометрии можно только открыть счет или депозит. Закон, расширяющий возможности использования биометрии, будет принят уже в мае-июне 2020 года, заявлял «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков . Ускоренное принятие закона связано с распространением коронавируса и востребованностью предоставления услуги дистанционно без посещения офиса. В апреле спрос на идентификацию через ЕБС вырос на 16% по сравнению с мартом, отметили в «Ростелекоме».

В компании также уверены, что появление облачного решения и принятие закона связаны. Для более широкого круга задач необходимо убедиться, что все участники могут обеспечить должный уровень безопасности. В дальнейшем биометрия может использоваться при идентификации заявителя без паспорта (в банке или МФЦ), верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных SIM-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по слепку лица, ожидают в «Ростелекоме».

Использование единой биометрической системы для предоставления услуг на удаленке очень актуально, хотя до начала пандемии регистрацию в системе успели пройти не так много пользователей, заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк. Пока в базе хранится более 130 тыс. слепков. Ситуация с коронавирусом даст дополнительный толчок к развитию биометрической системы, ожидает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Граждане привыкнут получать основную часть услуг дистанционно, и подтверждать личность онлайн станет более привычно. С этим согласны и в Ак Барс Банке.

Популяризировать биометрию поможет расширение пунктов ее сбора, например, за счет МФЦ, считают в банке «Открытие» . Важно, чтобы другие отрасли тоже подключились к процессу, и люди могли с помощью биометрического шаблона получить различные услуги и сервисы — и государственные, и коммерческие, согласны в Почта Банке. В ВТБ добавили, что после завершения режима самоизоляции планируют использовать биометрию для прохода на массовые мероприятия.

Биометрическая система — перспективный проект, в частности, для развития дистанционных услуг для юрлиц считают в СКБ Банке . Сейчас география обслуживания малого и микро-бизнеса ограничена партнерской сетью курьеров, а возможность удаленной идентификации сотрет эти границы, подтвердили в Райффайзенбанке.

Хотя с точки зрения открывающихся возможностей для клиента сервис своевременный и нужный, в плане монетизации для банка все не так однозначно, считают в УБРиР. За каждую идентификацию придется заплатить 200 рублей, 100 из которых будет направлено в банк, где был сдан слепок. Таким образом, проверка большого количества слепков может оказаться весомой частью расходов для кредитной организации.