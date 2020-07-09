Конференц-счет: банки предложили ЦБ обслуживать юрлиц по видеосвязи

Кредитные организации попросили Центробанк идентифицировать юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний. Пилотировать новации в регулятивной «песочнице» готовы СКБ-банк и БКС Банк, рассказали «Известиям» их представители. Открытие счета по видео упростит предоставление услуг для малых предпринимателей в удаленных районах, а также повысит уровень надежности. В ЦБ «Известиям» сообщили, что уже получили 51 заявку на пилотирование проектов в регулятивной «песочнице», многие из них касаются именно цифровизации услуг.

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Делобанк (группа СКБ-банка) направил заявку в регулятивную «песочницу» ЦБ на пилотирование сервиса по дистанционному принятию на обслуживание клиентов, в частности юрлиц. Об этом «Известиям» рассказал представитель банка. По его словам, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке, электронных документов вкупе с экспертной оценкой повысит доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов. А также обеспечит бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений.

Справка «Известий» Сейчас реализация сервиса нарушит «антиотмывочный» закон, который запрещает открывать счета юрлицам без личного присутствия представителя компании. Регулятивная «песочница» Центробанка позволяет кредитным организациям пилотировать новые финансовые сервисы и технологии в изолированной среде, которая не требует изменения в законодательстве.

Готовность участвовать в пилоте по дистанционному открытию счетов юрлиц и ИП с помощью удаленной идентификации выразил также БКС Банк, рассказали «Известиям» в кредитной организации. Там пояснили, что удаленно подтвердить личность потенциальный клиент мог бы либо по видеосвязи, либо подавая запрос на открытие счета с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС.

— Возможность открыть расчетный счет без визита в банк и без личной встречи с представителем финорганизации особенно актуальна для предпринимателей в удаленных или некрупных населенных пунктах с недостаточным присутствием банковских услуг. А также для любых населенных пунктов в период действия ограничительных и карантинных мер, — подчеркнули в БКС Банке.

Кроме того, такая процедура позволит сократить время подачи заявки на открытие счета, отметили в БКС Банке.

В пилотной группе по идентификации юридических лиц по видеосвязи состоит и банк «Зенит», сообщили там «Известиям».

Промсвязьбанк также разрабатывает предложение по развитию удаленной идентификации клиентов с использованием видео- и конференц-связи, оно будет направлено в ЦБ, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В банке добавили, что располагают позитивным опытом видеоидентификации клиентов МСБ для выдачи кредитов с господдержкой.

— Нововведение обеспечивает более высокий уровень надежности, чем личная идентификация клиента. После проведения удаленной идентификации в банке сохраняется не только копия паспорта, но и биометрический слепок лица клиента, что существенно снижает вероятность злоупотреблений, — подчеркнули в Промсвязьбанке.

Сервис позволит снизить издержки банков, увеличить рентабельность бизнеса и сделать тарифы более выгодными, отметили в МКБ. В банке подчеркнули, что нововведение затрагивает регулирование персональных данных, в том числе биометрических.

В Сбербанке считают, что необходимо развивать существующие методы идентификации клиентов, совершенствовать и дополнять этот процесс новыми возможностями, соблюдая при этом все меры защиты для клиента и банка.

Рабочая песочница

В Банке России «Известиям» сообщили, что не комментируют конкретные проекты, поступающие на рассмотрение в регулятивную «песочницу». В целом же с момента ее открытия в ЦБ пришла 51 заявка на пилотирование инновационных финансовых сервисов, завершено 11 экспериментов, поделились статистикой в регуляторе. Там добавили, что для внедрения трех инициатив уже устранены правовые барьеры, еще для двух сервисов согласованы поправки в проект ФЗ «О цифровых финансовых активах».

— Большинство проектов, поступающих на рассмотрение в регулятивную «песочницу», связано с использованием цифровых прав и применением технологии распределенных реестров. Много инициатив также касается цифровизации финансовых услуг, — подчеркнули в Центробанке.

Еще одна инициатива, предлагаемая БКС Банком, — портал, интегрированный с базой ФНС для предоставления информации по открытым или закрытым счетам клиентов, рассказали «Известиям» в банке. Сейчас кредитные организации при возникновении вопросов о деятельности клиента вынуждены направлять представителей компании в налоговую службу за получением справки об уже имеющихся счетах, поскольку «верить на слово» гражданину не представляется возможным в рамках законодательства, подчеркнули в банке.

Это востребованное предложение, которое позволит сократить время принятия решений по кредитованию и количество предоставляемых клиентом справок, уверены в РНКБ. В крымском банке считают, что помимо этого необходимо также обеспечить доступ кредитных организаций к учредительным документам (уставу) и данным по кассовым оборотам (онлайн-кассам).

Инициативы по объединению баз данных ЦБ и ФНС, как и идентификация юрлиц по видеосвязи, несут ряд киберрисков, опасается ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. Он пояснил, что могут появиться новые каналы инсайдерских утечек информации о клиентах. Кроме того, при видеоидентификации мошенники смогут прибегнуть к технологиям создания цифровых масок дополненной реальности, которые сейчас можно повсеместно встретить в соцсетях, и выдать себя за представителя компании, отметил эксперт.

«Известия» направили запрос в ФНС и Росфинмониторинг.

Идентификация по видеосвязи позволит снизить количество номинальных директоров и бухгалтеров в фирмах-однодневках, осуществляющих махинации с деньгами, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он пояснил: главы фирм должны будут предоставить информацию и корректно отвечать на вопросы о деятельности компании на видеоинтервью, что подставные лица сделать не смогут. При этом информация останется на видеозаписи.