Конференц-счет: банки предложили ЦБ обслуживать юрлиц по видеосвязи
Кредитные организации попросили Центробанк идентифицировать юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний. Пилотировать новации в регулятивной «песочнице» готовы СКБ-банк и БКС Банк, рассказали «Известиям» их представители. Открытие счета по видео упростит предоставление услуг для малых предпринимателей в удаленных районах, а также повысит уровень надежности. В ЦБ «Известиям» сообщили, что уже получили 51 заявку на пилотирование проектов в регулятивной «песочнице», многие из них касаются именно цифровизации услуг.
Просто открой камеру
Делобанк (группа СКБ-банка) направил заявку в регулятивную «песочницу» ЦБ на пилотирование сервиса по дистанционному принятию на обслуживание клиентов, в частности юрлиц. Об этом «Известиям» рассказал представитель банка. По его словам, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке, электронных документов вкупе с экспертной оценкой повысит доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов. А также обеспечит бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений.
Готовность участвовать в пилоте по дистанционному открытию счетов юрлиц и ИП с помощью удаленной идентификации выразил также БКС Банк, рассказали «Известиям» в кредитной организации. Там пояснили, что удаленно подтвердить личность потенциальный клиент мог бы либо по видеосвязи, либо подавая запрос на открытие счета с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС.
— Возможность открыть расчетный счет без визита в банк и без личной встречи с представителем финорганизации особенно актуальна для предпринимателей в удаленных или некрупных населенных пунктах с недостаточным присутствием банковских услуг. А также для любых населенных пунктов в период действия ограничительных и карантинных мер, — подчеркнули в БКС Банке.
Кроме того, такая процедура позволит сократить время подачи заявки на открытие счета, отметили в БКС Банке.
В пилотной группе по идентификации юридических лиц по видеосвязи состоит и банк «Зенит», сообщили там «Известиям».
Промсвязьбанк также разрабатывает предложение по развитию удаленной идентификации клиентов с использованием видео- и конференц-связи, оно будет направлено в ЦБ, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В банке добавили, что располагают позитивным опытом видеоидентификации клиентов МСБ для выдачи кредитов с господдержкой.
— Нововведение обеспечивает более высокий уровень надежности, чем личная идентификация клиента. После проведения удаленной идентификации в банке сохраняется не только копия паспорта, но и биометрический слепок лица клиента, что существенно снижает вероятность злоупотреблений, — подчеркнули в Промсвязьбанке.
Сервис позволит снизить издержки банков, увеличить рентабельность бизнеса и сделать тарифы более выгодными, отметили в МКБ. В банке подчеркнули, что нововведение затрагивает регулирование персональных данных, в том числе биометрических.
В Сбербанке считают, что необходимо развивать существующие методы идентификации клиентов, совершенствовать и дополнять этот процесс новыми возможностями, соблюдая при этом все меры защиты для клиента и банка.
Рабочая песочница
В Банке России «Известиям» сообщили, что не комментируют конкретные проекты, поступающие на рассмотрение в регулятивную «песочницу». В целом же с момента ее открытия в ЦБ пришла 51 заявка на пилотирование инновационных финансовых сервисов, завершено 11 экспериментов, поделились статистикой в регуляторе. Там добавили, что для внедрения трех инициатив уже устранены правовые барьеры, еще для двух сервисов согласованы поправки в проект ФЗ «О цифровых финансовых активах».
— Большинство проектов, поступающих на рассмотрение в регулятивную «песочницу», связано с использованием цифровых прав и применением технологии распределенных реестров. Много инициатив также касается цифровизации финансовых услуг, — подчеркнули в Центробанке.
Еще одна инициатива, предлагаемая БКС Банком, — портал, интегрированный с базой ФНС для предоставления информации по открытым или закрытым счетам клиентов, рассказали «Известиям» в банке. Сейчас кредитные организации при возникновении вопросов о деятельности клиента вынуждены направлять представителей компании в налоговую службу за получением справки об уже имеющихся счетах, поскольку «верить на слово» гражданину не представляется возможным в рамках законодательства, подчеркнули в банке.
Это востребованное предложение, которое позволит сократить время принятия решений по кредитованию и количество предоставляемых клиентом справок, уверены в РНКБ. В крымском банке считают, что помимо этого необходимо также обеспечить доступ кредитных организаций к учредительным документам (уставу) и данным по кассовым оборотам (онлайн-кассам).
Инициативы по объединению баз данных ЦБ и ФНС, как и идентификация юрлиц по видеосвязи, несут ряд киберрисков, опасается ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. Он пояснил, что могут появиться новые каналы инсайдерских утечек информации о клиентах. Кроме того, при видеоидентификации мошенники смогут прибегнуть к технологиям создания цифровых масок дополненной реальности, которые сейчас можно повсеместно встретить в соцсетях, и выдать себя за представителя компании, отметил эксперт.
«Известия» направили запрос в ФНС и Росфинмониторинг.
Идентификация по видеосвязи позволит снизить количество номинальных директоров и бухгалтеров в фирмах-однодневках, осуществляющих махинации с деньгами, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он пояснил: главы фирм должны будут предоставить информацию и корректно отвечать на вопросы о деятельности компании на видеоинтервью, что подставные лица сделать не смогут. При этом информация останется на видеозаписи.