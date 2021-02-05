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Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС

Комиссия увидела в пандемии трамплин для разгона ВВП союза до 4,5% в год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
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2021-02-04 19:21:38
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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили фискальную реформу для выхода на опережающие темпы роста экономики, следует из итогового доклада комиссии о макроэкономической ситуации в ЕАЭС за 2020 год (есть у «Известий»). В частности, там уверены в необходимости освободить от сборов расходы на НИОКР и доплачивать компаниям за инновации в виде налоговых премий. Кроме этого, ЕЭК предложила увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в пять раз — с 1% до 5% ВВП.

Приоритизация развития инноваций позволит союзу выйти на опережающие темпы развития экономики в 4,5% ежегодно. В противном случае, отставание ЕАЭС от развитых стран будет усугубляться. В РФ в целом есть стимулы для инноваций, однако на практике они применяются редко, отметили эксперты.

Наука для рывка

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Пандемия, кроме её безусловно негативного эффекта на экономику ЕАЭС и мира в целом, вместе с тем, открывает возможности для формирования опережающего роста в государствах-членах союза путем ускоренной относительно других стран адаптации к новым бизнес-моделям, бизнес-процессам и изменениям в потребительском поведении, говорится в макроэкономическом докладе ЕЭК по итогам 2020 года.

Под таким ростом комиссия подразумевает выход на ежегодные темпы увеличения ВВП союза более чем на 4,5%, что позволит перейти к реализации сценария, обеспечивающего формирование в ЕАЭС «собственного центра силы».

Для ускорения развития потребуется структурная трансформация экономик членов союза. Для этого государствам нужно провести фискальную реформу, направленную на стимулирование инноваций.

В частности, ЕЭК предложила освободить расходы на НИОКР от сборов, выплачивать компаниями, внедряющим инновации налоговые премии, а также повысить соответствующие инвестиции в пять раз — с 1 до 5% ВВП. Кроме этого, опережающему росту поспособствуют вложения в развитие инфраструктуры: транспортной, телекоммуникационной и так далее.

Игра на опережение
Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В связи с большим пространством для инновационной деятельности, развивающиеся страны получают больший экономический эффект от реализации технологических нововведений. Увеличение доли расходов на НИОКР на 1 п.п. ВВП может привести к ускорению экономического роста на 18,7%, говорится в докладе. Впрочем, по мере увеличения финансирования и модернизации экономик эффект будет ослабевать.

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Сейчас в законодательстве отсутствуют четкие определения налоговой базы, квалификации конкретных работ, льготы для подрядчиков, механизма передачи прав интеллектуальной собственности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК, отвечая на вопрос, каким конкретно образом предлагается простимулировать инновации за счет снижения сборов. То же касается и вопроса предоставления налоговых премий для предприятий, осуществляющих инвестиции в перспективные отрасли, добавили там.

Отказ от реструктуризации экономики приведет к тому, что отставание ЕАЭС от развитых стран будет нарастать. Согласно базовому прогнозу, ВВП союза в 2021-2023 ожидается на уровне 3,2, 3,1 и 2,5%. Экономика мира будет расти более высокими темпами: 5,1%, 3,8% и 3,8%.

Российское налоговое законодательство в целом уже содержит инструменты стимулирования развития НИОКР, в частности, довольно давно разрешает применение повышающего коэффициента 1,5 к соответствующим расходам при выполнении ряда условий, отметила партнер KPMG в России и СНГ Алиса Мелконян. Впрочем, это не столь активно используется на практике, так как предполагает довольно существенные трудозатраты (документирование, ведение аналитического учёта и т.д.), хотя и даёт ощутимую налоговую экономию в виде увеличения принимаемых расходов в полтора раза, пояснила эксперт.

С 2021 года новой мерой стимулирования стала возможность применения инвестиционного налогового вычета по расходам на НИОКР, добавила Алиса Мелконян. Он требует меньших административных затрат, но дает более слабую экономию.

Игра на опережение
Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В пресс-службе Минфина на просьбу прокомментировать предложения ЕЭК сообщили, что в РФ уже действуют механизмы поддержки инноваций, например, налоговый вычет. В Минэке также заявили, что ведут соответствующую работу. В частности, там недавно создали пятый инновационно-технологический центр, а также прорабатывают механизм поддержки стартапов с ВЭБ.РФ.

Где брать деньги

Впрочем, в ЕЭК отмечают, что затяжной характер пандемии может привести к истощению ресурсов (как потенциала по доходам, так и по займам), что потребует от правительств роста эффективности государственных расходов и переориентации на стимулирование экономического роста в среднесрочной перспективе. Более того, остаются риски возникновения новых вирусов и эпидемий, что говорит о необходимости в любом случае подстраиваться под новые реалии.

В целом, эти тенденции создают риски для сохранения устойчивости бюджетов, поэтому в среднесрочной перспективе возможны изменения в налоговой сфере. В пресс-службе комиссии на просьбу уточнить, какие именно нововведения могут появиться, сообщили, что, принимая во внимание непопулярность мер по повышению налоговых ставок на доходы физических лиц, введение и углублений действующей прогрессивной шкалы, если и будет осуществляться, то очень плавно. Более вероятен рост ставок косвенных налогов, повышение эффективности предоставления льгот, уточнили там. К косвенным налогам относятся прежде всего НДС и разные виды акцизов.

Игра на опережение
Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Пандемия уже дала стимул и для прямого повышения налогов: ввели дифференцированную ставку НДФЛ, повысили НДПИ, ужесточили правила для вывода капитала, напомнила партнер ФБК-Право Галина Акчурина. Столь массового увеличения ставок в ближайшей перспективе может и не быть, но администрирование станет более суровым, добавила она. В частности, уже расширен доступ налоговых органов к банковской тайне физлиц, обсуждаются порядки взимания акцизов, НДС, налогов на имущество и так далее.

В России устойчивость федерального бюджета выше, чем в других государствах, однако нет сбалансированности по стране в разрезе отдельных субъектов, сообщил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Более чем в 70 регионах казна сверстана с дефицитом, что потребует от центра дополнительного выделения средств. По мнению эксперта, если РФ столкнется с необходимостью резать затраты, она может снизить расходы на госаппарат и силовой блок. Впрочем, скорее всего сокращение вложений, например, в строительство и ремонт дорог, поддержку реального сектора и иных инвестиций, которые откладываются на перспективу.

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