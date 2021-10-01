Управление рисками: как развивается в России страхование жизни

Российский рынок страхования за первую половину 2021 года превзошел показатели ковидного 2020-го и доковидного 2019-го, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк. За шесть месяцев сборы сегмента составили 894 млрд рублей — на 21% больше, чем в тот же период прошлого года. Две трети прироста обеспечили продукты страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. Страховые выплаты в первом полугодии 2021-го тоже выросли. Отношение граждан к этому финансовому инструменту постепенно меняется, хоть и медленно. Заинтересовано в нем и государство. Как развивается в России страхование жизни — в материале «Известий».

Здоровье в приоритете

Значительный прирост отрасли страхования жизни в 2021 году обеспечили два основных продукта — полисы страхования жизни и защиты здоровья. Прирост первого сегмента составил 56 млрд рублей, второго — 45,22 млрд рублей. Выплаты застрахованным увеличились на 29,6% — до 384 млрд рублей.

Такие показатели отчасти связывают с восстановлением экономической активности населения и ростом кредитования физических лиц с сопутствующим страхованием рисков. Но дело не только в этом: данные социологии свидетельствуют о том, что в период пандемии коронавируса россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью. Это, к примеру, отметили аналитики ВЦИОМа, проводившие опрос россиян по актуальным экономическим вопросам в конце 2020 года. Респонденты поставили здоровье и безопасность близких на первое место по важности в рейтинге собственных жизненных приоритетов.

Это подтверждает и майский опрос исследовательского холдинга «Ромир». По данным компании, 69% россиян стали чаще задумываться о своем здоровье за время пандемии, а 53% изменили отношение к нему из-за вспышки коронавируса.

Как отмечает «Российская газета», пандемия заставила граждан задуматься не только о здоровье, но и о будущих финансовых перспективах — о накоплениях на случай непредвиденных форс-мажоров или пенсионных сбережениях. Эксперты отмечают, что традиционный депозит стал видеться россиянам менее привлекательным, а накопительное страхование жизни (НСЖ), наоборот, набирает популярность. Объем взносов по НСЖ за первые полгода 2021-го увеличился на 28%, страховщики выплатили россиянам по полисам НСЖ более 140 млрд рублей, урегулировано более 800 тыс. страховых случаев. Примечательно, что более половины выплат (53%) пришлось на случаи травм, потери трудоспособности, инвалидности и смерти.

Особенность полиса НСЖ в том, что страховой продукт работает отчасти как банковский вклад, но его основная задача — дать возможность застрахованным не только накопить дополнительный капитал, но и контролировать различные «жизненные» риски. Взносы платятся в рассрочку — например, ежегодно, ежеквартально или ежемесячно. К тому же государство поощряет использование этого финансового инструмента: россияне могут получить по нему 13-процентный налоговый вычет.

Новые требования

Страховой рынок в России регулируется Центральным банком, сегменту страхования в целом и страхования жизни в частности регулятор уделяет повышенное внимание. Так, в начале года регулятор выступил с рядом инициатив по дополнительному контролю продаж полисов страхования жизни, предложил ввести некоторые ограничения в работу страховщиков. По мнению финансовых экспертов, ряд избыточных новаций ЦБ негативно отразится на страховом бизнесе и в конечном счете на потребителях, которые не смогут получать доступные и привычные финансовые продукты. Центробанк подготовил ряд регуляторных мер, которые должны стать обязательными к исполнению уже осенью, однако многие инициативы вызывают споры у страхового сообщества.

Дискуссии, к примеру, разгорелись вокруг установления так называемого периода охлаждения, то есть срока, когда потребитель может аннулировать полис и вернуть обратно уплаченные средства. Согласно инициативам ЦБ, сделать он это может до третьего взноса по полису страхования жизни. В данном случае возникает противоречие: страховая компания предоставляет полную страховую защиту уже с первого взноса и формирует финансовый резерв под соответствующие риски, то есть застрахованный может, по сути, пользоваться полисом бесплатно до внесения третьего взноса.

Кроме того, страховщики не согласились с предложением ЦБ о коэффициентах для расчета страховой суммы по риску «смерть по любой причине». По мнению представителей бизнеса, это полностью меняет существующую на рынке практику и влияет на оценку рисков. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что введение коэффициентов может привести к исчезновению продуктов для массового клиента, потому что их будут применять без учета фактического состояния здоровья клиента — а это дополнительные риски.

Тем не менее в августе Центробанк смягчил несколько требований к договорам страхования жизни после общения с представителями рынка. Взаимодействие регулятора с бизнесом продолжается: стороны совместно ищут компромиссы, которые бы защитили граждан, но и не вредили рынку. К предложениям страховщиков ЦБ относится внимательно.

Новации Банка России направлены также против мисселинга — недобросовестных практик некоторых страховых агентов и банковских работников, вводящих потребителей в заблуждение. С этим явлением борется и само страховое сообщество, принимая общие правила продажи полисов и проводя разъяснительные кампании с потребителями. И это приносит свои плоды — потребители всё реже жалуются на страховщиков жизни: по данным регулятора, за первое полугодие 2021-го зарегистрировано всего 1073 случая — это 0,1% от их текущего портфеля.

При этом рынок страхования жизни сегодня — один из самых устойчивых и надежных. В 2021 году ЦБ отозвал лицензии у 15 банков, но не было ни одного случая банкротства страховщика жизни. Регулятор планирует распространить на сегмент государственные гарантии, как в случае с банковскими вкладами и АСВ.

Создание механизма гарантий для клиентов страховщиков жизни повысит уровень доверия в сегменте, сказал директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. Предполагается, что в случае отзыва лицензии у страховой компании застрахованным компенсируют до 1,4 млн рублей.

Перспективы развития

Рынок страхования, в том числе сегмент страхования жизни, активно движется по пути цифровизации. В этом его поддерживает Центробанк: инициативы регулятора в области цифрового развития до 2024 года включают все ключевые предложения страховщиков.

— Страховщикам важно участие в таких проектах, как создание цифрового профиля для клиентов-физлиц, а также цифрового профиля для клиентов-юрлиц, мы рассчитываем на участие в глобальных проектах цифровизации российского здравоохранения, — пояснил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

ЦБ не раз говорил, что заинтересован в развитии бизнеса страхования жизни. Регулятор стремится повышать для клиентов ценность долгосрочных программ по страхованию жизни с расширенными сервисами. Это позволит гражданам получать страховую защиту, в том числе на длительный срок, а российской экономике — определенный инвестиционный ресурс. По данным ВСС, совокупные страховые резервы страховщиков жизни к концу I квартала 2021 года составили 1,36 трлн рублей. Большая часть инвестируется в государственные ценные бумаги.

— Страхование жизни является одним из наиболее динамично и гармонично развивающихся сегментов страхового рынка. Игроки рынка в тесном контакте с регулятором постоянно работают над улучшением качества продаж, что отражается в росте популярности страховых продуктов и стабильном снижении жалоб потребителей. При этом растет объем выплат клиентам, что является ключевым показателем качества работы отрасли. По нашим прогнозам, общий объем выплат может увеличиться к концу года до 300 млрд рублей, — добавил Виктор Дубровин.