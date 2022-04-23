Сбор на доверие: депутаты предложили удвоить страховое возмещение по вкладам

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается увеличить размер страхового возмещения по вкладам с нынешних 1,4 млн до 3 млн рублей. Кто от этого выиграет — банки или граждане — и что это может значить для российской экономики — в материале «Известий».

Больше доверия

На данный момент вкладчики имеют право на страховое возмещение на сумму до 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у банка. Такой порог установила Госдума в декабре 2014 года в разгар кризиса, подняв сумму в два раза с 700 тыс. рублей. Возмещение выплачивает Агентство по страхованию вкладов посредством одного из назначенных банков-партнеров.

По мнению авторов инициативы из фракции ЛДПР, новый порог в 3 млн рублей послужит интересам вкладчиков. Порядка 43% депозитов превышают установленный на сегодняшний день страховой порог, большинство из них — краткосрочные. К тому же если на счетах на момент отзыва лицензии или объявления о банкротстве было больше 1,4 млн, то остается призрачный шанс на возмещение всей суммы после продажи имущества при процедуре ликвидации. Удовлетворяют требования полностью всего 10–15% вкладчиков.

Инициатива направлена прежде всего на повышение доверия к государству, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Это поможет вкладчикам держать больше средств в одном банке без риска потерять деньги. Так, есть граждане, которые копят, например, на квартиру. Они вынуждены разбивать относительно небольшие суммы по разным банкам или привлекать родственников, чтобы оформить договоры на них. Если примут поправки, вместо 1,4 млн можно будет не боясь положить до 3 млн рублей, — рассказывает эксперт.

Также, по ее мнению, закономерно изменятся банковские продукты.

— Так, есть ряд предложений VIP, которые начинаются, например, от 2 млн рублей. Скорее всего, порог поднимут из-за наплыва желающих, — уточняет Косарева.

Кроме того, аналитик предлагает законотворцам не забывать и о сопутствующих изменениях.

— По закону налог взимают с полученных процентов от суммы свыше 1 млн рублей минус сумма, установленная ЦБ и привязанная к ключевой ставке. В этом году из-за непростой экономической ситуации налог удерживать не будут ни за 2021 год, ни в следующем за 2022 год, но это всего лишь заморозка, не отмена. Было бы логичным либо вовсе отменить налог, либо увеличить необлагаемую базу соразмерно хотя бы новой сумме страхового возмещения, — комментирует Екатерина Косарева.

Без железных гарантий

Это хороший маркетинговый ход для повышения доверия граждан к банковской системе, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Но, учитывая, что АСВ выполняет выплаты по вкладам за счет займов от ЦБ РФ, а не за счет страховых премий от банковской системы, нельзя сказать, что вклад на 100% застрахован. В том числе сейчас по банковским вкладам проявились новые риски. Например, нельзя снять на валютном вкладе свыше $10 тыс., только с конвертацией в рубли, — уточнил он.

Вопрос возмещения средств реализуется успешно и сейчас. Если у банка отзывается лицензия, по действующей норме закрывается до 90% требований вкладчиков по отношению к банку, утверждает к.э.н., доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Нельзя сказать, что норма возмещения занижена или серьезно ограничивает возможности вкладчика. Кроме того, эмпирические исследования показывают, что размещение средств населения в разных банках и разных вкладах не носит массового характера , — подчеркивает эксперт.

По его мнению, столь существенное увеличение суммы страхового возмещения вряд ли станет серьезным стимулом для роста депозитных вкладов.

— Мотивирующими факторами в этом случае могли бы стать скорее удобство работы с вкладами или возможность получения дополнительных бонусов от банка, — продолжает собеседник «Известий». — При этом нагрузка на банки может существенно возрасти, так как увеличится и норма отчисления в фонд страхования, что в нынешних условиях не очень целесообразно: вместо того чтобы заниматься активными операциями по кредитованию, банки будут вынуждены вкладывать существенную часть средств в страховые фонды.

Сумму возмещения можно было увеличивать поэтапно, считает эксперт.

— К примеру, сначала до 1,8–2 млн рублей. И смотреть, как изменится средний остаток в банках. Тогда можно будет определить, насколько актуальным является подобное предложение, — рассуждает Твердохлеб.

За чей счет банкет

Несомненно, вкладчики позитивно воспримут данную инициативу, поскольку они могут не дробить вклады и не тратить время на поиски конкурентного предложения, уверена аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

— В то же время для банков данная инициатива означает, с одной стороны, снижение конкуренции, с другой — возможность увеличить лояльность действующей клиентской базы, — отмечает аналитик.

В настоящее время Банк России не раскрывает информацию о распределении средств клиентов, подлежащих страхованию, в зависимости от величины вклада.

— Если опираться на последние раскрытые данные на 1 февраля 2022 года и предположить, что структура распределения вкладов сильно не изменилась, то при увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке с 1,4 млн до 3 млн рублей доля средств физических лиц, подпадающих под АСВ, выросла бы с 65 до 72–73%, то есть примерно на 2,4 трлн рублей, — говорит эксперт.

Что касается АСВ, то на структуру определенно возникнет дополнительное давление.

— Можно ожидать роста расходов при реализации страховых случаев (отзыва у банков лицензии), — продолжает Наталия Богомолова. — Страховые выплаты вкладчикам банков проводятся за счет взносов в Фонд обязательного страхования вкладов, при недостатке средств фонда их придется пополнять за счет средств федерального бюджета или кредитов Банка России. При увеличении максимальной суммы страхового возмещения логично увеличивать ставку отчисления в ССВ, однако в рамках антикризисных мер взносы по действующим вкладам могут быть, наоборот, скорректированы в сторону уменьшения.

В феврале 2022 года совет директоров ГК АСВ принял решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов в размере 0% базовой ставки.

— Данные ставки не были нулевыми ни разу с момента их введения в 2015 году, базовая ставка пока остается на прежнем уровне в размере 0,12%, — резюмирует аналитик из НРА.