Клади на место: россиян призывают открывать вклады в банках

Глава Росбанка Илья Поляков назвал банковские вклады и рублевые сберегательные счета эффективными способами сохранения средств. Кроме того, банкир призвал диверсифицировать способы сбережений, особенно в периоды экономической турбулентности. Действительно ли это лучший способ сберечь деньги, вместе с экспертами выясняли «Известия».

Оставить в банке

Сейчас банки предлагают неплохие условия по депозитам , позволяющие снизить обесценивание накоплений, вызванное ростом инфляции, утверждает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Кроме того, сильнее развивается взаимодействие с банковскими металлами . Помимо физической покупки золота в банках, сопряженной с издержками ввиду ограниченности рынка, клиентам доступны обезличенные металлические счета. Такие счета, хоть и относятся к консервативной форме сбережения, позволяют привязать накопления к изменению цен на золото, которое стабильно растет в цене, — полагает он.

Клади на место Фото: РИА Новости/Александр Алпаткин

По оценке эксперта, отечественный рынок ценных бумаг начал восстанавливаться после резкого падения, связанного с санкциями в отношении нашей страны. А вот перевод накоплений в валюту — не лучшее решение, так как ситуация на валютном рынке неоднозначная.

Лучшее из возможного

Сейчас вклады обладают самой большой доходностью, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Даже инвестиции на фондовом рынке на текущий момент более туманные. Понадобится время, чтобы рынок акций восстановился. А доходность 15–20% по облигациям, за редким исключением, не предлагают. Так что на краткосрочной дистанции сохранять сбережения лучше всего именно с банковскими вкладами. Главный плюс такого способа — в простоте. Вкладчики защищены законом, а в случае форс-мажора получат свои деньги с помощью АСВ, — говорит она.

По мнению эксперта, вклады — самый надежный и ликвидный способ:

Клади на место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Во времена потрясений появляется множество полулегальных и даже незаконных схем обогащения. Попасть в ловушку могут пенсионеры и просто доверчивые люди. Единственный способ этому противостоять — повышать собственную финансовую грамотность. Мы не рекомендуем пользоваться инструментами, в которых не разбираетесь, и доверять свои деньги сомнительным организациям и людям, — резюмирует Косарева.

Не гоняться за дороговизной

Когда ставка Центробанка, а с ней и условия по вкладам, меняются очень быстро, не следует впадать в панику, предостерегает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Средства, которые пролежали несколько месяцев, бессмысленно снимать и перекладывать на новый вклад. Вы потеряете накопленное и «подарите» заработанные проценты банку. Тщательно подойдите к выбору банка и продукта. Ставки и условия меняются ежедневно, и можно больше потерять, если несколько раз перекидывать сумму между банками и продуктами , — рекомендует собеседница «Известий».

Также, по мнению эксперта, следует подробнее изучить условия вклада.

Клади на место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Лучше это сделать дома и в спокойной обстановке. Высокая ставка может быть обманчива. Например, вы увидели привлекательную ставку 21%. Однако при более подробном изучении информации узнаете, что либо вклад открывается только на три месяца и от суммы в 300 тыс. рублей, либо вклад на год, но ставка 21% действует только первые два или три месяца, а все последующие, например, под 8,5%, — объясняет Юлия Макаренко.

Акции и запчасти

Краткосрочно, когда банковская система испытывает недостаток ликвидности, депозиты действительно выгодны , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Правда, надо учитывать, что политика регулятора уже начала смягчаться, а вот инфляция остается очень высокой, — напоминает он.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе дивидендные акции российских компаний остаются хорошей альтернативой.

— Эти акции еще существенно недооценены даже на фоне запланированных дивидендных выплат. Пока на российский рынок в полной мере не вернулись зарубежные инвесторы, есть возможность сформировать перспективные долгосрочные портфели.

Клади на место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что касается альтернативных способов сохранения средств, то Тузов высоко оценивает золото.

— Но только на срок от 10 лет, — продолжает аналитик. — Золото дает хорошую доходность, но, к сожалению, не приносит процентов. В этом свете акции золотодобывающих компаний смотрятся интересно.

Тузов вспомнил еще об одном перспективном способе вложения средств — товарах повышенного спроса.

— Разумеется, далеко не каждый может себе такие вложения позволить, — отметил он. — Но склад японских автозапчастей может принести наибольшую прибыль на горизонте в 1–2 года.

Валюта и драгметаллы

Однако частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сомневается, что банковские вклады можно назвать эффективным способом сбережения накоплений.

— Задача таких инструментов — защитить средства от инфляции. Но по итогам марта инфляция в России составляет 16,7%, а ключевая ставка ЦБ РФ 17%. Банки автоматически стали пересматривать условия по депозитам — ставки снизились с уровней выше 20% до 16–18%. Такие проценты не защищают накопления от инфляции — рубли всё равно теряют покупательную способность. В то же время ставки по валютным вкладам, которые еще недавно составляли 4–6%, снова опустились до 0,1–0,5%.

По оценке эксперта, разумным способом защиты зарплаты и накоплений в рублях будет приобретение наличной валюты, а также золотых и серебряных инвестиционных монет.

— Это будет возможно с 18 апреля, когда ЦБ РФ снимет ограничения на продажу евро и долларов гражданам. Драгметаллы растут по мере разрастания кризиса, и в течение 5–10 лет их стоимость увеличивается на 30–50% в среднем, — говорит эксперт.

Клади на место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При решении инвестировать в ценные бумаги покупать следует обдуманно, предостерегает аналитик.

— Лучше отдать предпочтение финансово стабильным компаниям, так как стоимость предприятий на рынке РФ может еще снизиться из-за усиления санкционного давления, — комментирует Сидоров.

В целом для частного лица по-прежнему доступны разные варианты сбережения средств и умножения капитала.

— Доходности ОФЗ в целом сопоставимы с доходностями по вкладам, однако у них есть свои особенности, которые нужно учитывать при инвестировании. Золото выглядит неплохим вариантом, но, учитывая более низкую ликвидность, это, скорее, инвестиция на долгосрочную перспективу. После ослабления ограничений со стороны ЦБ РФ валюта снова становится перспективным инструментом для вложений, однако ее потенциал роста относительно рубля, по нашему мнению, всё еще является ограниченным, — резюмировал Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».