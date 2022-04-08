ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Банк России возобновит с 18 апреля продажу банками наличной валюты гражданам, но только той, что поступила в кассы финансовой организации с 9 апреля. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается в заявлении пресс-службы ЦБ.

Кроме того, люди, у которых имелись валютные счета или вклады, открытые до 9 марта 2022 года, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро при условии, что лимит в $10 тыс. или их эквивалент в евро не выбран. Отмечается, что общая установленная ограничительная сумма сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему могут снять в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — говорится в сообщении.

Ранее вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Кроме того, до 9 сентября регулятор запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

Меры были приняты на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничений, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на операцию Москвы по защите Донбасса.

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