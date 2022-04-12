Россиянам рассказали о способе сохранения сбережений

Глава Росбанка Илья Поляков рассказал, что вклады и рублевые сберегательные счета являются эффективными способами сохранения средств.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 12 апреля, он уточнил, что в настоящее время разумным способом размещения средств с целью их сохранения являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рулевые счета, особенно с учетом двухзначных ставок.

В качестве другого инструмента сбережения средств Поляков назвал облигации крупных российских компаний, пишет RT.

Поляков также рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.

По данным Центробанка, объем средств россиян в российских банках в феврале снизился на 3,5%, или на 1,2 трлн рублей, и составил по итогам месяца 33,5 трлн рублей.

8 апреля Центробанк опустил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Регулятор пояснил свое решение ослаблением некоторых негативных условий, которые влияют на жесткость денежно-кредитной политики, отмечает «Газета.Ru». В ЦБ уточнили, что риски для финансовой стабильности сохраняются, однако сейчас перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Регулятор фиксирует устойчивый приток денег в срочные вклады.

7 апреля независимый финансовый эксперт Александр Патешман посоветовал вкладывать средства в нежилую недвижимость. По его словам, за последние годы она практически не выросла в цене и в дальнейшем будет очень востребована. В частности, речь идет о машиноместах и кладовых помещениях, отмечает телеканал «360».

6 апреля исследование компании «Ромир» показало, что большинство россиян признались в наличии сбережений не более чем на три месяца. Так, в начале марта «подушка безопасности» была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли.

Большинству (41%) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% — на полгода, 19% — на год и только 14% — более чем на год.