Тех поддержка: айтишникам просят оплачивать до 50% аренды жилья

Льготы для программистов предложили распространить на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО . Такое предложение госкорпорация «Ростех» направила в Минцифры. «Известия» ознакомились с документом. При этом список мер призвали расширить — например, компенсировать айтишникам до половины затрат на аренду жилья и установить минимальную зарплату, гарантированную государством. Также госкорпорация предложила дополнить и список компаний, получающих льготы, включив в него поставщиков ПО и софта, обучающие центры, системных интеграторов, структуры, занимающиеся научными разработками. Эксперты считают такие меры позитивными для IT-специалистов, работающих в непрофильных компаниях. Но с точки зрения развития отрасли инициатива спорная, добавили участники рынка.

Айтишники без исключений

Господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах . С такой инициативой в Минцифры обратился «Ростех» . «Известия» ознакомились с письмом госкорпорации.

«Ростех» предложил ввести новые меры поддержки в дополнение к уже принятым — в частности, отcрочке от призыва в армию IT-специалистов и льготной ипотеке для них. Госкорпорация призвала субсидировать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли , у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы .

Техническая поддержка Фото: Pexels/George Milton

Такие меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ, указано в обращении «Ростеха».

Также госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний (это в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок) на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим . Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20-40%, а требуемый уровень — 90%, отмечено в обращении в Минцифры.

Письмо «Ростеха» датировано концом марта. Но вопрос о расширении круга получателей льгот, не потерял актуальности и регулярно обсуждается чиновниками различного уровня, а также участниками рынка, рассказал источник, близкий к нескольким IT-компаниям.

— Чтобы ускорить импортозамещение, необходимо дать «зеленый свет» как независимым, так и собственным разработчикам в штате наших компаний . Ограничения для инхаус-разработок, которые сейчас обсуждаются, будут тормозить процессы импортозамещения, — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Техническая поддержка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В госкорпорации добавили, что внешние игроки не всегда учитывают отраслевую специфику — их разработки сегодня не охватывают до 30% требований предприятий. Например, в важнейшем классе для развития микроэлектроники ECAD качественных отечественных аналогов попросту не существует, привел пример представитель «Ростеха».

— Мы считаем важной господдержку инхаус-разработок. В частности, предлагаем распространить существующие меры поддержки IТ-специалистов на внутренние IT-подразделения машиностроительных предприятий, таких как «КамАЗ» и другие , — сказали в госкорпорации.

В Минцифры сказали «Известиям», что получили письмо и рассматривают предложения . Сейчас компаниям доступна возможность выделения IT-подразделений в отдельные юридические лица и аккредитации их как IT-организаций , напомнили в ведомстве. Минцифры совместно с Минфином подготовило законопроект, расширяющий круг компаний, которые смогут пользоваться льготами. Он, в частности, предусматривает снижение требований к профильной IT-выручке с 90% до 70%, добавил представитель ведомства.

Стратегия разработок

Инициатива «Ростеха» распространить меры господдержки на компании, занимающиеся консалтингом, разработкой, внедрением, поддержкой IT-продуктов и подобные вполне разумна, считает гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко.

— Если государство всерьез заинтересовано стимулировать развитие IT-отрасли, то надо стимулировать все ее сегменты . В противном случае развитие пойдет разными темпами, с перекосами, и это неизбежно вызовет появление «бутылочных горлышек», тормозящих процесс обеспечения технологической независимости страны, — считает он.

А вот предложение по господдержке инхаус-разработок не так однозначно , считает Григорий Сизоненко. Ведь недавно Минцифры , как писали «Известия», выступило с инициативой ограничить госкомпаниям бюджет на разработку собственного ПО — это должно послужить стимулом к закупкам софта российских IT-компаний , напомнил эксперт. По его словам, в ряде госструктур есть сильные коллективы разработчиков, но это, скорее, исключение, чем правило, плюс у компаний нет кровной заинтересованности в развитии этих непрофильных направлений, утверждает Григорий Сизоненко.

Правильная реализация обозначенных «Ростехом» инициатив действительно обеспечит развитие отрасли, считает генеральный директор «Либерум Навитас» Айрат Мустафин.

— Интеграторам , полагаю, уже давно пора предложить действительно серьезные меры поддержки, ведь именно от них зависит работоспособность коммерческих предприятий и государственных организаций , — согласна директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова.

Предложенные льготы направлены на создание благоприятных условий для концентрации IТ-специалистов в стране, а также для привлечения сотрудников из других стран, к примеру, из Белорусии, добавил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.