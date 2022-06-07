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Тех поддержка: айтишникам просят оплачивать до 50% аренды жилья

Какие еще льготы могут получить IT-специалисты, даже не работающие в профильных компаниях
Фото: Global Look press/Sina Schuldt
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Льготы для программистов предложили распространить на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО. Такое предложение госкорпорация «Ростех» направила в Минцифры. «Известия» ознакомились с документом. При этом список мер призвали расширить — например, компенсировать айтишникам до половины затрат на аренду жилья и установить минимальную зарплату, гарантированную государством. Также госкорпорация предложила дополнить и список компаний, получающих льготы, включив в него поставщиков ПО и софта, обучающие центры, системных интеграторов, структуры, занимающиеся научными разработками. Эксперты считают такие меры позитивными для IT-специалистов, работающих в непрофильных компаниях. Но с точки зрения развития отрасли инициатива спорная, добавили участники рынка.

Айтишники без исключений

Господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. С такой инициативой в Минцифры обратился «Ростех». «Известия» ознакомились с письмом госкорпорации.

«Ростех» предложил ввести новые меры поддержки в дополнение к уже принятым — в частности, отcрочке от призыва в армию IT-специалистов и льготной ипотеке для них. Госкорпорация призвала субсидировать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы.

Техническая поддержка
графический дизайнер за работой
Фото: Pexels/George Milton
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Такие меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ, указано в обращении «Ростеха».

Также госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний (это в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок) на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим. Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20-40%, а требуемый уровень — 90%, отмечено в обращении в Минцифры.

Письмо «Ростеха» датировано концом марта. Но вопрос о расширении круга получателей льгот, не потерял актуальности и регулярно обсуждается чиновниками различного уровня, а также участниками рынка, рассказал источник, близкий к нескольким IT-компаниям.

Чтобы ускорить импортозамещение, необходимо дать «зеленый свет» как независимым, так и собственным разработчикам в штате наших компаний. Ограничения для инхаус-разработок, которые сейчас обсуждаются, будут тормозить процессы импортозамещения, — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Техническая поддержка
стенд "Ростех"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В госкорпорации добавили, что внешние игроки не всегда учитывают отраслевую специфику — их разработки сегодня не охватывают до 30% требований предприятий. Например, в важнейшем классе для развития микроэлектроники ECAD качественных отечественных аналогов попросту не существует, привел пример представитель «Ростеха».

— Мы считаем важной господдержку инхаус-разработок. В частности, предлагаем распространить существующие меры поддержки IТ-специалистов на внутренние IT-подразделения машиностроительных предприятий, таких как «КамАЗ» и другие, — сказали в госкорпорации.

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В Минцифры сказали «Известиям», что получили письмо и рассматривают предложения. Сейчас компаниям доступна возможность выделения IT-подразделений в отдельные юридические лица и аккредитации их как IT-организаций, напомнили в ведомстве. Минцифры совместно с Минфином подготовило законопроект, расширяющий круг компаний, которые смогут пользоваться льготами. Он, в частности, предусматривает снижение требований к профильной IT-выручке с 90% до 70%, добавил представитель ведомства.

Стратегия разработок

Инициатива «Ростеха» распространить меры господдержки на компании, занимающиеся консалтингом, разработкой, внедрением, поддержкой IT-продуктов и подобные вполне разумна, считает гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко.

Если государство всерьез заинтересовано стимулировать развитие IT-отрасли, то надо стимулировать все ее сегменты. В противном случае развитие пойдет разными темпами, с перекосами, и это неизбежно вызовет появление «бутылочных горлышек», тормозящих процесс обеспечения технологической независимости страны, — считает он.

А вот предложение по господдержке инхаус-разработок не так однозначно, считает Григорий Сизоненко. Ведь недавно Минцифры, как писали «Известия», выступило с инициативой ограничить госкомпаниям бюджет на разработку собственного ПО — это должно послужить стимулом к закупкам софта российских IT-компаний, напомнил эксперт. По его словам, в ряде госструктур есть сильные коллективы разработчиков, но это, скорее, исключение, чем правило, плюс у компаний нет кровной заинтересованности в развитии этих непрофильных направлений, утверждает Григорий Сизоненко.

Техническая поддержка
команда специалистов работает над проектом
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Правильная реализация обозначенных «Ростехом» инициатив действительно обеспечит развитие отрасли, считает генеральный директор «Либерум Навитас» Айрат Мустафин.

Интеграторам, полагаю, уже давно пора предложить действительно серьезные меры поддержки, ведь именно от них зависит работоспособность коммерческих предприятий и государственных организаций, — согласна директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова.

Предложенные льготы направлены на создание благоприятных условий для концентрации IТ-специалистов в стране, а также для привлечения сотрудников из других стран, к примеру, из Белорусии, добавил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Но идея послаблений для внутрикорпоративных специалистов идет в разрез с планами по поддержке IT-отрасли, считает гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Уже принятые меры призваны стимулировать отечественных разработчиков, напомнил он. А поддержка внутренних некоммерциализируемых разработок не будет создавать этих стимулов и может привести к перетоку специалистов из IT-компаний, предупредил эксперт. По его мнению, системным интеграторам и крупным компаниям следует создавать занимающиеся разработкой «дочки», которые могли бы претендовать на льготы.

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