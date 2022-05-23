ПО правилам: для госкомпаний готовят ограничения в разработке своего софта

Минцифры разрабатывает правила, которые ограничат деятельность госкомпаний по самостоятельному производству софта. Документом, в частности, предполагается сокращение до 30% доли расходов на создание программного обеспечения (ПО) для собственных нужд в общем цифровом бюджете. Об этом «Известиям» рассказали в Центре компетенций по импортозамещению и подтвердили в РЖД. Если доля таких трат будет больше, центр не согласует госкомпании цифровую стратегию. При этом сами разработчики просят Минэнерго запретить компаниям ТЭК делать ПО для себя, следует из письма в ведомство. Такие ограничения приведут к росту доходов IT-компаний, но госсектор, вероятно, будет искать лазейки, чтобы продолжать свои наработки, не исключают эксперты.

Стратегические разработки

Минцифры разрабатывает методические рекомендации для госкомпаний по проведению цифровой трансформации. Одна из них предусматривает ограничение до 30% доли расходов на разработку госпредприятиями софта для собственных нужд в общем цифровом бюджете. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух. По его словам, де-факто такая норма применяется центром с конца 2021 года — при превышении лимита программа не согласовывается.

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РЖД знает о разработке таких рекомендаций и даже давала свои предложения, сообщили «Известиям» в компании.

ПО правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30% отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70% — общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков, — объяснил происхождение этой нормы Илья Массух.

По его словам, во то же время у части компаний доля ПО собственной разработки доходит до 50%. Как правило, речь идет о структурах, у которых относительно немного конечных клиентов, например, добывающих, пояснил эксперт. Стратегии цифрового развития предстоит представить на утверждение нескольким тысячам госкомпаний и их «дочек» — сейчас утверждены (или не утверждены) планы примерно 50% таких предприятий и организаций, уточнил Илья Массух.

Центр компетенций по импортозамещению обязывает использовать до 70% предусмотренных планом по цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесенных в единый реестр отечественного ПО, рассказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, такие ограничения необходимы, чтобы бюджеты госкомпаний не тратились на создание продуктов, аналогичных уже представленным российскими IT-разработчиками.

— Тем самым ограничивается или как минимум затрудняется создание того софта, который уже есть и успешно используется на рынке, — сказал он.

Кроме того, порог расходов госкомпаний на собственные разработки следовало бы закрепить законодательно, предложил он на Российском интернет-форуме (РИФ).

ПО правилам Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Илья Массух считает, что законодательное регулирование в этом случае не требуется.

В Минцифры «Известиям» сказали, что при участии отраслевого и экспертного сообщества, включая центр компетенций по импортозамещению, ведется работа по актуализации методических рекомендаций.

Не секрет, что российские госкомпании и ведомства зачастую злоупотребляли разработкой собственных программных продуктов, рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Только систем мониторинга контента в медиапространстве было создано более десятка.

Ограничение бюджетов на разработку собственного ПО позволит избежать многочисленных дублирующихся продуктов и поспособствует экономии государственных денег, надеется эксперт. При этом закупку нужного софта у сторонних разработчиков Карен Казарян считает действенной мерой поддержки IT-отрасли.

— Но пока неясно, кто и как будет контролировать фактические расходы госкомпаний на разработку ПО. К тому же возможен примерно такой же сценарий, какой реализовывался ранее с закупками импортного софта для госнужд, когда чиновники и госменеджеры всячески доказывали их необходимость и незаменимость зарубежных продуктов, — отметил он.

Поэтому сейчас в компаниях могут говорить, что никто не может разработать для них ПО лучше, чем собственное специализированное подразделение или «дочка», предупредил Карен Казарян.

Программное заявление

Интересно, что на софтверном рынке звучат призывы ограничить разработку собственного ПО не только госкомпаниям. Например, предлагается запретить заниматься разработкой софта компаниям ТЭК — такую меру Минэнерго предложил Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса (СРПО ТЭК).

«…Разработка ПО — это отдельный вид бизнеса, требующий профессионального подхода. Нефтяная компания никогда не станет коммерческим производителем ПО: для этого требуется иная культура производства, иные процессы, иные ресурсы менеджмента и работников», — говорится в обращении союза, направленного в ведомство в марте (есть у «Известий»).

ПО правилам Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Начало разработки специализированного ПО сегодня (при наличии работающего коммерческого ПО) по меньшей мере безответственно, утверждают в союзе. То, что компании ТЭК берутся за разработку ПО, служит также «источником огромного риска для выживания коммерческих производителей ПО», поскольку топливно-энергетические организации конкурируют с IT-компаниями, в том числе и за ресурсы разработчиков, следует и из обращения СРПО ТЭК.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что ведомство выступает за комплексный подход при разработке отраслевого ПО в ТЭК при участии компаний, обладающих необходимым опытом, в том числе — научным потенциалом.

Бизнес в деле

Многие из инициатив Минцифры кажутся полезными, отметили в компании «Т Плюс».

— В рамках цифровой трансформации в «Т Плюс» используется на 70% отечественное ПО, из которого 40% — собственная разработка, — сказали в пресс-службе.

Новые рекомендации Минцифры могут привести к тому, что на рынке появится больше профессиональных разработчиков, считают в «Россетях». Это будет способствовать развитию IT-отрасли и позволит создать экосистему поставщиков IT- решений. При этом в компании добавили, что «Россетям» критически важно обеспечить контроль создания архитектуры информационных систем, управлять стратегией развития продукта, его эксплуатацией и поддержкой.

Программа по переходу на импортонезависимые технологии уже несколько лет считается одним из стратегических направлений ВТБ — банк внедряет собственные разработки, а также приобретает интересные российские решения на технологическом рынке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ПО правилам Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Расширяем сотрудничество с российскими IТ-компаниями, обладающими софтом из единого реестра российского программного обеспечения, что уменьшает долю внутренней разработки сотрудниками банка, — утверждают в ВТБ.

В «Ростехе» знают о наличии рекомендаций Минцифры — госкорпорация поддерживает любые меры, направленные на поддержку разработчиков отечественного софта и тиражирование эффективных «коробочных» решений, сообщили «Известиям» в госкорпорации.

Там добавили, что в контуре «Ростеха» работают специализированные компании, создающие готовые решения для производства, госуправления, городского хозяйства, корпоративного и розничного бизнеса, в том числе ПО для автоматизации хозяйственной деятельности, бюджетирования, управления персоналом и т.д.

— Есть планы по продвижению этих продуктов на широком рынке. Часть решений успешно масштабируется на предприятиях «Ростеха», их доля в общем объеме внедряемого ПО не является превалирующей, — отметили в госкорпорации.

В целом госкорпорация практикует сбалансированный подход, учитывающий возможность использования как собственных решений, так и сторонних продуктов, соответствующих специфике наших предприятий, заверили в «Ростехе».