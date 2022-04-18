 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Пиратский лаг: пользователи столкнулись с новыми угрозами на торрентах

Как выросла популярность площадок с нелегальным видео и чем опасен лжеконтент Netflix
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Пиратский лаг: пользователи столкнулись с новыми угрозами на торрентах
2022-04-12 13:33:34">
2022-04-12 13:33:34
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное ПО под файлы с контентом ушедших из России стриминговых сервисов, таких как Netflix, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности. Они распространяются через «раздачи» на торрент-трекерах. Это тем более опасно, что популярность подобных ресурсов растет. За последний месяц их посещаемость в России увеличилась на 32%, следует из данных компании Similarweb. «Известиям» напоминают, какие еще опасности грозят любителям скачивать нелегальный контент.

На Луну и обратно: что смотреть в онлайн-кинотеатрах в апреле
Главные премьеры месяца на российских и зарубежных стримингах

Под флагом Роджера

Посещаемость наиболее популярных в России торрент-трекеров в марте по сравнению с февралем выросла с 50,7 до 67,1 млн человек. Так, Rutracker.org увеличил свою аудиторию с 36 до 50 млн (+33,47%), nnm-сlub.to — с 9 до 11 млн (+14,81%), lostfilm.tv — c 5,7 до 6,1 млн (+8,1%), следует из данных компании Similarweb. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, это связано с тем, что контент, к которому привыкли российские пользователи, стал исчезать из-за западных санкций.

— Люди ищут фильмы, сериалы, программное обеспечение там, где они есть, — объяснил эксперт.

Рост популярности торрент-трекеров — это попытка пользователей проверить, могут ли они обойтись без новинок кино или другого нужного контента в ситуации санкций и ограничений, отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. К этой проверке их подтолкнули два фактора.

Пиратский лаг
комп клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Во-первых, из страны ушли мировые кинопрокатчики: западные компании объявили, что сворачивают свою деятельность в стране или отказываются от премьер кино в России. Во-вторых, россияне испугались роста цен на базовые товары и опасаются такой же тенденции в области телеком-услуг, — отметил эксперт.

К следующим сериям: как смотреть контент ушедших из России сервисов
Способы, которые не нарушают законодательство РФ

Для отечественной индустрии телекома это означает, что может снизиться популярность платных подписок — люди будут пользоваться незаконными схемами для скачивания киноновинок. Но наверняка это будет временной тенденцией — кинопрокатчики на Западе потеряют российскую аудиторию и часть прибыли и через определенное время могут вернуться, заключил Самойленко.

Раздачи сюрпризов

Загрузка файлов из непроверенных и неофициальных источников, в том числе с использованием протокола BitTorrent (предназначен для обмена файлами между пользователями), сопряжена с повышенными рисками заражения устройства вредоносными программами, напомнил операционный директор департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

— Гарантировать безопасность пиратского контента нельзя по целому ряду причин. Например, в него может быть встроен новый и неизученный вирус, релиз-группа (занимаются созданием раздач на трекерах) может решиться на встраивание вредоносного программного обеспечения в ущерб репутации перед планируемым распадом или если там поменялись люди и принципы их работы, — говорит эксперт.

Под видом контента от известной релиз-группы могут распространяться не относящийся к ней зараженные продукты, а также они могут быть злонамеренно изменены третьими лицами, поясняет Калугин.

Пиратский лаг
лаборатория касперского
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мошенники активно распространяют на таких ресурсах вредоносные файлы, например, под видом фильмов, сериалов или приложений, продолжил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Киносборочная группа: бизнес призвал снизить налоги на онлайн-контент
Как реализация идеи может отразиться на зрителях

— Некоторое время назад мы обнаружили большое количество попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix, — рассказал эксперт.

Это совпало с уходом Netflix с российского рынка и последовавшим за этим активным поиском контента этого сервиса на торрент-трекерах.

Кроме того, файл может содержать скрипт (программу, выполняющую определенные действия, заданные создателем) для загрузки и установки майнера, или вирус, который удаленно позволяет управлять компьютером, отметил аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков.

Если же под видом той или иной программы распространяется не вредоносное программное обеспечение, а действительно предлагается нелицензионная версия решения (например, пакет офисных программ или антивирус), то их использование также может снизить защищенность устройства и увеличить риски для безопасности, говорит Дмитрий Галов.

— В частности, дело в том, что такие программы не поддерживаются и не получают обновлений, в рамках которых разработчики устраняют уязвимости, которые, в свою очередь, злоумышленники используют для реализации атак, — предупредил эксперт.

Выкладывать душу: с цифровой слежкой сталкивались 19% россиян
«Шпионы» подглядывают за партнерами, сотрудниками и собирают метаданные

Советы по спасению

Установка вредоносного ПО не сопровождается, как в кино, обратным отсчетом и мелькающими на экране черепами. Пользователь может не знать о заражении, но при этом с его устройства будут похищаться конфиденциальные данные, включая пароли к банковским счетам. Или оно будет использоваться для скрытого майнинга криптовалют. Или его подключат к ботнету (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО. — «Известия») для участия в DDoS-атаках, рассказывает Владимир Калугин.

— Чтобы снизить риски заражения вирусами, нельзя скачивать файлы с неофициальных ресурсов. Кроме того, надо установить надежное защитное решение, которое не даст перейти по фишинговой ссылке или установить вредоносное ПО, — пояснил Галов.

Пиратский лаг
вирус программа
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федор Чуниженков советует в случае загрузки файлов со сторонних ресурсов сначала проверять их антивирусными программами и открывать файлы в sandbox-среде — так называется безопасная среда, где можно открывать любые программы без ущерба для «здоровья» компьютера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022