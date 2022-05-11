Оконная драма: чем грозит покупка ключей установки Windows с рук

В интернете появилось большое количество предложений о покупке якобы лицензионной версии Windows 10 стоимостью до 3 тыс. рублей. Это связано с тем, что Microsoft приостановила свою деятельность в России, а цены на «коробочные» версии выросли в разы — если до ухода компании они стоили в среднем 10 тыс. рублей, то теперь официальные партнеры американского бренда продают их за 29–30 тыс. В чем опасность покупки софта по низкой цене и является ли он в таком случае лицензионным, разбирались «Известия».

Платный сыр

В последние дни на площадках Plati.ru, «Авито» и «Юла» появилось множество предложений о продаже ключей к Windows. Так, на момент написания материала, на Plati.ru корреспондент «Известий» обнаружил 125 объявлений по запросу «Windows 10 Pro ключ», на «Авито» — 1958, на «Юле» — 29 предложений. Все объявления датированы либо концом апреля, либо началом мая.

— Источники получения ключей, которые продаются на торговых площадках с большими скидками, разные. Это могут быть лицензионные ключи, купленные с помощью украденных банковских карт, различные бесплатные и промо коды активации (например, для студентов), ключи, приобретенные со скидками или с учетом региональной разницы в цене, — рассказал операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

Оконная драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснили эксперты, повышенное предложение от продавцов в сети связано с тем, что что Microsoft приостановила свою деятельность в России, а цены на «коробочные» версии выросли в три раза — если до ухода компании они стоили в среднем 10 тыс. рублей, то теперь официальные партнеры американского бренда продают их за 29–30 тыс.

Однако в подавляющем большинстве случаев через площадки объявлений продают OEM-ключи (от англ. original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования. — «Известия»), которые Microsoft предоставляет производителям или сборщикам компьютерной техники по ценам, значительно ниже рыночных. Данной схемой пользуются и недобросовестные продавцы, которые выдают себя за сборщиков, приобретают за бесценок коды активации, а затем перепродают на различных площадках с большой выгодой для себя, но при этом со значительной скидкой по сравнению с полной рыночной ценой, подчеркнул эксперт.

— Основным минусом OEM-ключей является их привязка к конфигурации оборудования, что не позволит при необходимости перенести их на другое устройство, — объяснил Владимир Калугин.

Потерять ключи в любой момент

Покупая подобные коды активации Windows не у официальных продавцов, пользователи рискуют в любой момент потерять лицензию на своих ПК при массовой блокировке Microsoft таких ключей, выданных определенному производителю оборудования, предупредил архитектор проектов в компании R-Vision Николай Юрченко.

Использование ключей подобным образом может быть замечено вендором (владельцем прав), предупредил руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

— Их добывают через разные программы Microsoft для интернет-сообществ (студенческих и так далее), — подчеркнул специалист.

В Plati.ru не ответили на запрос «Известий» о том, как площадка борется с продавцами подобного софта.

Оконная драма Фото: Global Look Press/Alexander Sayganov

— Сами по себе услуги установки Windows не запрещены законом. Выбор, у какого продавца покупать товар или услугу, всегда остается за покупателем. Мы просим обращать внимание на рейтинг продавца и отзывы о нем. Со своей стороны мы следим за тем, чтобы не допустить до публикации информацию, не соответствующую правилам сайта или нарушающую законодательство РФ, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Авито».

В случае поступления массовых или подтвержденных жалоб покупателей профиль продавца будет заблокирован, что справедливо для любой категории товаров или услуг, подчеркнули представители компании.

В пресс-службе «Юлы» сообщили, что продажи цифровых товаров запрещены на площадке и блокируются модерацией.

— Всё, что не улавливает нейросеть, блокируется вручную. Что касается физических товаров, то подозрительные объявления удаляются, — рассказали в компании.

Лицензионные вопросы

Работоспособность кода активации не означает, что программное обеспечение является лицензионным, объясняет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.

— ПО может считаться лицензионным, если пользователь приобрел его по лицензионному договору (например, на сайте правообладателя или авторизованного реселлера), либо если он купили его как часть товара, на который его законно записали с согласия правообладателя, например, когда покупается в магазине лицензионный диск или когда ПО предустановлено на ноутбуке изготовителем, — рассказал эксперт.

Платежи иным лицам, даже если у них есть ключ активации ПО, не будут делать использование такого софта легальным, подчеркнул Вадим Перевалов.

Оконная драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, обычный пользователь может сэкономить, и никто не придет к нему домой с проверкой законности использования ПО — разве что несколько лицензий из проданной «производителю» партии будут скомпрометированы, — продолжил руководитель группы лицензирования ПО компании Контур Захар Любимов.

Однако если подобный метод использует организация, она может получить внушительный штраф по статье 7.12 КоАП РФ. Возможна даже уголовная ответственность, по крайней мере в действующее законодательство изменения пока не внесены, добавил специалист.

Использование такого ключа нарушит лицензионные ограничения производителя. Это незаконно и накладывает соответствующую ответственность на покупателя. Кроме того, и продавец может оказаться мошенником, собирающим деньги с доверчивых пользователей, которые хотят сэкономить, но при этом товар не будет им доставлен, резюмировал руководитель направления Guardant Компании «Актив» Тимофей Матреницкий.