Во Франции назвали последствия новых санкций ЕС против РФ

Эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ изменит мировой рынок энергоресурсов. Об этом заявил в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек.

По словам специалиста, Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу.

«Я склоняюсь к тому, что с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но она могла бы попытаться продать ее в Китай и особенно в Индию <…> Можно рассчитывать на игру в «музыкальные стулья» (игра, в каждом раунде которой выбывает один участник — Ред.): Россия отправит свою нефть в <…> другие страны-получатели», — заявил эксперт в среду, 1 июня.

Фавеннек подчеркнул, что уже сейчас Индия значительно нарастила объем закупок нефти из России, в результате последняя оказалась на втором месте среди поставщиков на местном рынке.

Ранее в четверг страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля, вызвав много разногласий по этому поводу. В итоге согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Санкции также предполагают усиление ограничений на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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