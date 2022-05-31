В Еврокомиссии назвали сроки начала действия эмбарго на закупки нефти из РФ

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций в силу. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) уточнив, что запреты коснутся только танкерных поставок.

Кроме того, через восемь месяцев после вступления в силу шестого пакета антироссийских санкций начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

В ЕК отметили, что дата вступления нового пакета санкций в силу и начала отсчета отсрочки в настоящее время неизвестна. Документ о санкциях еще должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне.

Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю.

Он отметил, что запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом Мишель подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Также стало известно, что Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт нефти из России до конца 2024 года. А у Чехии будет 18 месяцев на то, чтобы подключиться к этому нефтяному эмбарго.

В этот же день первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских отметил в беседе с «Известиями», что на фоне частичного эмбарго ЕС на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в свою очередь, что Россия найдет других импортеров нефти.

18 мая сообщалось о блокировке шестого пакета санкций против РФ из-за разногласий глав МИД ЕС касательно вопроса нефтяного эмбарго российской нефти, в частности из-за позиции Венгрии.

С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Спецперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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