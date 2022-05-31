В Чехии обозначили срок подключения к эмбарго на российскую нефть

У Чехии будет 18 месяцев на то, чтобы подключиться к нефтяному эмбарго на импорт нефти из России. Это условие одобрили лидеры Европейского союза на проходящем здесь саммите сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петр Фиала в разговоре с журналистами.

«Чехия получит исключение (из эмбарго. — Ред.) сроком на 18 месяцев. В этот период будет возможно импортировать продукты, произведенные из российской нефти... Главная цель — обеспечить достаточное количество нефти для наших граждан и предприятий», — подчеркнул Фиала во вторник, 31 мая.

Он обратил также внимание на то, что Евросоюз снова показал единство и желание оказывать помощь украинской стороне. Лидеры сообщества, как отметил премьер, сошлись на следующем мнении: ЕК изымет средства для поддержки Чехии и других стран, входящих в организацию, которые стали целевыми для беженцев Украины.

«Данное решение играет для нас ключевое значение, так как мы являемся одной из наиболее затронутых (миграционной волной с Украины. — Ред.) стран», — заверил Фиала.

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Кроме того, во вторник Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ до конца 2024 года. Премьер-министр государства Кирил Петков считает, что это исключение даст Болгарии время на то, чтобы адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль к нефти из других стран.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари сказала, что попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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