В Госдуме опровергли данные Bloomberg о потерях РФ из-за нефтяного эмбарго ЕС

На фоне частичного эмбарго Евросоюза на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских.

Комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, депутат отметил, что «в деньгах Россия не потеряет».

«В силу эмбарго мы рассматриваем уменьшение добычи нефти. В результате на рынке возникнет определенная нехватка ресурсов, а цена вырастет. Стоит отметить, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к тому, что цена на нефть подскочила. Нет сомнений, что она будет расти и дальше», — указал политик.

Также Ананских подчеркнул, что даже при продаже нефти со скидкой Россия получает больше прибыли.

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

По данным Bloomberg прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку «Дружбы» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. Еще порядка $10 млрд страна может ежегодно терять в случае введения запрета на экспорт нефти в Европу морским путем. В агентстве также предположили, что из-за продажи нефти в страны Азии с большой скидкой Россия может понести дополнительные убытки.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»