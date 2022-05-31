Аналитик назвала последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

Попытки Евросоюза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции. Об этом говорится в статье основателя сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари для японского издания Nikkei Asian Review.

По ее мнению, страны — члены ЕС должны научиться «смотреть на ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе». Хари считает, что Токио имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине, так как на них приходится около 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Японию. При этом конкуренцию стране на этом рынке составляет Китай.

«Это опасное заблуждение уже укоренилось в Европейском союзе, который принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом». <…> Дорогостоящие судорожные попытки блока обеспечить себе альтернативные поставки вызывают болезненные перебои с получением энергии и еще больше подпитывают многолетнюю инфляцию, которая сейчас наблюдается и во всем остальном мире», — заявила эксперт.

Ранее в этот день лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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