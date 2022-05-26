Дави на газ: как в России переходят на отечественное газовое оборудование

Более полумиллиона домовладений и квартир газифицируют в России до 2025 года. В программе «Газпрома» участвуют 68 регионов, в проект планируют вложить 526 млрд рублей. По сообщению единого оператора газификации, темпы строительства новых газопроводов выросли — и не в последнюю очередь благодаря взаимодействию с отечественными производителями оборудования. Импортозамещение в газоснабжении и газораспределении началось десять лет назад, что позволило к 2022 году почти полностью отказаться от зарубежных комплектующих. Как это происходит — в материале «Известий».

Как идет газификация

Темпы газификации и догазификации в стране мощно ускорились: только с начала апреля по конец мая количество принятых заявок выросло на 40 тыс., заключенных договоров — на 75 тыс., а исполненных до границ участка — на 24 тыс.

Напомним, что догазификация предполагает подключение собственника к системе газоснабжения в тех населенных пунктах, куда газ уже провели ранее. Причем газовую трубу доведут до участка заявителя бесплатно. Нужно только подать заявку на сайте единого оператора газификации.

Главный фактор, позволяющий достичь высоких темпов обеспечения населения газом, — достаточность ресурсов и оборудования. Несколько лет назад многие инженерные системы, инструменты и комплексы для газопроводов приходилось импортировать. Сейчас их делают на российских заводах. А значит, и санкционное давление не помешает проводить газ в дома россиян.

«Газпром межрегионгаз» занялся импортозамещением около десяти лет назад: проанализировал рынок, выявил слабые места и обратился с запросом к отечественным производителям. Сегодня оператор обеспечен оборудованием и материалами российского производства почти на 100%.

— Это и трубы, и газорегулирующее оборудование, и запорная арматура, и газопринимающее бытовое оборудование, — отмечает гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. — Например, до 2012 года часть полиэтилена мы приобретали за рубежом, сегодня все полиэтиленовые трубы для газопроводов производятся из отечественного сырья на российских заводах. И наша задача — чтобы стало больше таких заводов, чтобы возникла конкуренция.

Действительно, благодаря открытию и расширению производств оборудования для газификации в разных регионах России значительно упрощается логистика доставки оборудования (трубы, газовые шкафы, регуляторы, арматура) на место строительства газопроводов, сокращаются время и затраты на транспортировку.

Два предприятия-поставщика для газораспределительных сетей находятся в Подмосковье: компании АДЛ в Коломне и «ТехСистема» в Балашихе.

АДЛ почти 30 лет поставляет на российский рынок инженерное оборудование. В 2009 году здесь наладили полный цикл производства собственных систем и устройств — к примеру, стальных шаровых кранов. Компания сотрудничает с группой «Газпром межрегионгаз» не первый год и кроме шаровых кранов делает для газопроводов поворотные затворы и изолирующие вставки. Импортозамещение на производстве началось еще пять лет назад. Если раньше на заводах приходилось использовать около 50% импортных комплектующих, то сейчас их количество почти свелось к нулю.

Работы в последние годы прибавилось — многие компании ушли с рынка. Цеха работают в три смены, чтобы поспеть за спросом.

— Мы перестроили свои производственные цепочки, увеличили производительность продукции в два раза. Полностью используем наши российские комплектующие, — пояснил директор филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов.

По его словам, компания решила построить еще один производственный цех — именно на нужды газификации. Его планируют сдать в сентябре.

Что разрабатывают в России

«ТехСистема» специализируется на разработке и поставках оборудования именно для газораспределительных компаний и нефтедобывающих организаций. У нее мощная научная база: к примеру, на предприятии разработали устройство слежения и контроля за работой внутри трубопровода под давлением. Это запатентованное изобретение, аналогов которому в мире нет. Специальные камеры и датчики позволяют быстрее и безопаснее обнаруживать проблемы, а также проводить ремонт без отключения потребителей. Удобства этой системы почувствуют все пользователи газа. Если раньше, чтобы в трубу большого диаметра врезать газопровод для подключения нового населенного пункта, приходилось отключать множество конечных потребителей, теперь всё это можно сделать без прекращения подачи.

По словам учредителя ООО «НПП «ТехСистема» Владислава Черного, материально-технических ресурсов для полного импортозамещения на предприятии еще недостаточно, но в течение года этот вопрос удастся закрыть. Он также отметил, что почти все газораспределительные организации в стране оснащены расходными материалами компании примерно на 70%.

Сейчас в России для газификации производят всё, но не всё — в промышленных масштабах. К примеру, нужно наладить производство мембран для регуляторов, которые используются в пунктах редуцирования газа. Кроме того, отечественные предприятия пока изготавливают недостаточное количество спецодежды и средств индивидуальной защиты со специальным волокном.

Однако на российских заводах продолжают активно разрабатывать и внедрять новые технологии, позволяющие значительно ускорить газификацию и упростить работу на газифицированных территориях. «Газпром межрегионгаз» договорился с поставщиками об их постепенном промышленном внедрении уже этой осенью.