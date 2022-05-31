Bloomberg оценило возможные потери России из-за нефтяного эмбарго ЕС

Россия может потерять около $22 млрд нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза (ЕС). Об этом написало агентство Bloomberg 30 мая.

По данным журналистов, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку «Дружбы» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. Еще порядка $10 млрд страна может ежегодно терять в случае введения запрета на экспорт нефти в Европу морским путем.

В Bloomberg также полагают, что из-за продажи нефти в страны Азии с большой скидкой Россия может понести дополнительные убытки.

При этом, отмечает агентство, Москва способна сохранить около $10 млрд ежегодных поступлений благодаря доходам от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.

Ранее в этот день лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари отметила, что попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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